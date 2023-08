Pokémon GO: Mit diesen Tricks verpasst ihr nie wieder eine Zygarde-Zelle

In Pokémon GO suchen Trainer seit Wochen verzweifelt nach den neuen Zygarde-Zellen. Doch nun hat ein Spieler verschiedene Tricks gefunden, wie man keine davon mehr verpasst. Wir von MeinMMO zeigen euch, was ihr dafür tun müsst.

Um welche Zellen geht es? Seit etwa einem Monat können Trainer in Pokémon GO die neue Routen-Funktion nutzen und so von anderen Spielern eingereichte Strecken ablaufen. Neben verschiedenen Belohnungen, kann man auf diesem Weg aber auch die seltenen Zygarde-Zellen finden, die man nicht nur benötigt, um in der Spezialforschung Von A bis Zygarde voranzukommen, sondern auch um bei dem gleichnamigen legendären Pokémon die Form zu wechseln.

Diese Zellen tauchen allerdings nur zufällig am Wegrand auf und spawnen nur für einen kurzen Moment. Und genau das bringt viele Spieler aktuell zur Verzweiflung, denn viele können die Zellen einfach nicht finden oder verpassen sie sogar.

Nun hat ein Trainer verschiedene Möglichkeiten gefunden, wie man die spawnenden Zellen zumindest nicht mehr so leicht verpasst. Wie diese Tricks funktioniert, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Neustart lässt Zygarde-Zellen erneut spawnen

So verpasst ihr nie wieder eine Zygarde-Zelle: In den letzten Wochen gab es in den sozialen Netzwerken rund um Pokémon GO immer wieder Berichte von Trainern, bei denen zwar während der Runde eine Zygarde-Zelle gespawnt ist, sie diese aber nicht rechtzeitig einsammeln konnten oder gar nicht erst eine gesehen haben.

Doch das kann man wohl ganz einfach umgehen, wie der Reddit-User Labosse85 in verschiedenen Tests festgestellt hat. So hatte er die Vermutung, dass ein Neustart der App diese Zellen erneut spawnen lassen könnte und hat das in verschiedenen Szenarien ausprobiert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Dabei stellte er fest, dass dies tatsächlich möglich ist. Aus diesem Grund empfiehlt er nun, die App kurz vor dem Ende einer Route einmal zu beenden und neu zu starten. Auf diesem Weg spawnen die verpassten Zygarde-Zellen erneut, auch wenn sie ursprünglich an einer anderen Stelle der Strecke auftauchten, und können auf diese Weise immer noch gesammelt werden.

Durch das nutzen der Pause-Funktion könnt ihr außerdem eure Umgebung erkunden und so mitunter weitere Zellen entdecken. Dabei erklärt er, was ihr bei diesen Tricks beachten solltet:

Hallo, wir hatten bereits über den Trick gesprochen, die Route anzuhalten und die App neu zu starten, um den Zell-Spawn und Respawn zu verbessern. Ich habe einige zusätzliche Tests gemacht:

– Es ist nicht nötig, die Route im Spiel zu pausieren oder die App in Android zu stoppen. Es genügt ein einfaches Schließen der App, damit sie innerhalb von 4-5 Sekunden nach dem Neustart spawnen/respawnen.

– Selbst wenn der Spawn in der Mitte der Route war und man ihn verpasst hat, funktioniert der Neustart-Trick auch auf den letzten 60 Metern.

– Man muss nicht unbedingt die ganze Strecke genau beobachten, man muss nur die letzten 60 Meter erreichen und neu starten, wenn auf der Strecke eine Zelle spawnen sollte, sieht man sie spawnen.

– Wenn der Neustart-Trick auf den letzten 60 Metern keinen Spawn auslöst, pausiere die Route (um eine automatische Schließung zu vermeiden) und erkunde die Umgebung des Ankunfts-PokéStops, manchmal spawnt die Zelle auf der anderen Seite der Route.

– Wenn auf einer Route nicht mindestens ein Pokemon spawnen kann (mit einem Routensymbol wie dem Wetter-Boost-Symbol), ist deine Route höchstwahrscheinlich fehlerhaft und du wirst auch keinen Zell-Spawn bekommen (außer bei sehr kurzen Routen unter 600m, die einen Zell-Spawn ohne Pokémon-Spawn haben können). Versucht dann also andere Routen.

– Nach dem Neustart befindet sich der Zell-Spawn immer in deinem weißen Kreis mit 40-Meter-Radius Labosse85 via reddit.com

Mehr zum Thema Pokémon GO: Zygarde-Zellen finden – Mit diesen Tipps klappt es von Patrick Freese

Trainer feiern es: “Diese Tipps sind sehr hilfreich”

Welche Erfahrungen haben andere Trainer gemacht? Auch andere Trainer haben diese Tricks inzwischen ausprobiert und bestätigen in den Kommentaren, dass es bei ihnen funktioniert hat. Besonders die Pausen-Funktion mit dem anschließenden Absuchen in der Umgebung hat ihnen schon einige Zellen gebracht. So kann man dort folgendes lesen (via reddit.com):

NoLynx5885: Ich kann das bestätigen. Außerhalb von Events laufe ich die Route einfach durch, bis ich die letzten 100m erreiche, dort starte ich die App neu und in 90% der Fälle bekomme ich eine Zelle gespawnt. Für die letzten 10% pausiere ich die Route und gehe über das Ende hinaus, während pausiert ist, manchmal ist die Zelle dort.

Paweron: Ich hatte einen Fall, in dem ich neu startete und keine Zelle sah. Ich pausierte und ging in Richtung des Ziels und fand die Zelle hinter dem Ziel, wo es unmöglich gewesen wäre, sie ohne Pause zu bekommen.

CandygirlDK: Meiner Meinung nach der beste/effizienteste Weg, um Zellen zu bekommen. Bei 70 Metern die Route unterbrechen. Geht zum Endpunkt und sucht nach Zellen. Wenn es keine gibt, startet die App neu. Dann 30 Meter zurücklaufen und die Route fortsetzen. Ich habe 32 Zellen. Einige sind 150 Meter vom Ende der Route entfernt gewesen, die meisten in der Nähe des Endpunkts, während die Route unterbrochen war, und nur wenige kamen nach dem Neustart.

Trainer sind dankbar für Tipps: Andere Trainer kannten diese Möglichkeit bislang noch nicht und wollen den Trick auf jeden Fall ausprobieren. So kann man unter anderem auch folgende Kommentare lesen (via reddit.com):

kneel23: Ahh, diese Tipps sind sehr hilfreich. Also vor allem für kürzere Strecken muss ich nicht so genau aufpassen, einfach jedes Mal am Ende machen?

Pep95: Untypischerweise hatte ich heute viel Pech mit meinen Zellen, aber von diesem letzten Trick hatte ich noch nie gehört. Ich werde ihn beim nächsten Mal ausprobieren!

Trainer finden immer noch keine Zellen: Doch es gibt auch vereinzelte Berichte von Trainern, die trotz der Tipps noch keine Zellen finden konnten. Hier geht Labosse85 allerdings davon aus, dass die genutzten Routen fehlerhaft sind und deshalb weder spezielle Pokémon noch die gesuchten Zellen spawnen. Ob das wirklich der Fall ist oder ob es hierfür andere Gründe gibt, kann aber nicht mit Sicherheit gesagt werden.

Wie findet ihr die Tipps von Labosse85? Habt ihr sie bereits selbst ausprobiert? Und konntet ihr dadurch mehr Zellen finden? Oder habt ihr noch weitere Tipps? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen.

In wenigen Tagen startet in Pokémon GO eines der größten Events des Jahres. Wir zeigen euch alle Inhalte zum globalen GO Fest 2023.