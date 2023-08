Pokémon GO: Trainer suchen vergeblich Routen, nun kommt eine dringend nötige Verbesserung

In Pokémon GO könnt ihr Routen für Belohnungen folgen, doch viele Trainer suchen vergeblich nach ihnen. Nun könnten weitere hinzukommen.

Was ist das für ein Feature? Die Routen erschienen jüngst in Pokémon GO und stellen eine Art festen Spaziergang dar, dem man folgen soll.

Spieler legen eine Route von PokéStop zu PokéStop fest. Wählt man diese aus und läuft sie ab, erhält man Belohnungen wie Items, aber auch Pokémon-Begegnungen.

Einer der wichtigsten Aspekte der Routen ist das legendäre Pokémon Zygarde. Das kann man über die Forschung A bis Zygarde bekommen, doch mit dem Fang ist es nicht getan.

Um die stärkeren Formen von Zygarde zu bekommen, benötigt man Zygarde-Zellen. Und die wiederum erhält man, wenn man Routen abläuft.

Blöd ist dann nur, wenn es in der Nähe keine Routen gibt. Immer wieder klagen Trainer, in der Nähe keine zu finden und auch keine anlegen zu können. Doch das könnte sich nun ändern.

Mehr Spieler dürfen nun Routen in Pokémon GO erstellen

Das ändert sich nun: Wie Spieler im Subreddit zu Pokémon GO feststellten, können nun Trainer ab Level 48 Routen erstellen. Damit ist es nun mehr Spielern möglich, Routen einzureichen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Das lässt darauf hoffen, dass das Feature in näherer Zukunft präsenter im Spiel wird und man mehr Routen anfindet, die zuletzt noch fehlten.

Abzuwarten bleibt, wie schnell der Rollout des Features jetzt voranschreitet. Einige Spieler in den Kommentaren merken an, dass sie schon länger in einer Gruppe von Spielern waren, die Routen anlegen dürfen, auch wenn sie noch gar nicht Level 48 sind.

Klar ist: Auch, wenn Level-48-Spieler nun schonmal Routen anlegen können, wäre es in Sachen Verteilung vermutlich hilfreich, wenn weitere Spieler auf niedrigeren Leveln ebenfalls Routen anlegen könnten.

Allerdings merken Spieler in den Kommentaren auch an, dass das Anlegen einer Route nicht automatisch bedeutet, dass sie direkt im Spiel landen. Routen werden von Niantic erst bewertet, bevor sie im Spiel erscheinen können – und bei einigen Spielern stecken Routen noch im Review fest (via reddit).

Insgesamt scheint es aber, als würde das Feature nun breiter zugänglich gemacht werden. Das lässt hoffen, dass man bald mehr Gelegenheiten bekommt, Zellen für Zygarde zu sammeln.

Wie gestaltet sich das Feature bei euch? Könnt ihr bereits Routen anlegen? Und wie viele Routen gibt es bei euch in der Umgebung? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Aktuell könnt ihr in Pokémon GO auf Xerneas und Yveltal treffen. Lohnt sich der Raid? Wir schauen auf Xerneas und Yveltal mit ihren neuen Attacken.