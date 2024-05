Masters of the Universe: Skeletor ist zurück und er will all euer Geld

Fans von Masters of the Universe haben allen Grund zur Freude: Eine der ikonischsten Figuren ist als hochwertige Action-Figur erhältlich. Wollt ihr sie euer Eigen nennen, dürft ihr aber nicht zu geizig sein.

Um welche Figur geht es? Skeletor ist der größte Bösewicht in der Welt von Masters of the Universe. Alles, was er möchte, ist Macht erlangen und alle Geheimnisse von Schloss Grayskull erfahren. Damit könnte er der Master of the Universe werden. Der einzige, der ihn aufhalten kann, ist der Held He-Man.

Ihn und Skeletor kennen viele von euch vermutlich noch aus frühester Kindheit. Viele Menschen verspüren heute eine große Nostalgie, wenn sie an diese Charaktere und ihre ikonischen Looks denken.

Das wissen auch die Spielzeughersteller und beglücken Fans immer wieder mit neuen Action-Figuren. Eine neue Version von Skeletor ist besonders, kostet aber auch einiges.

Ihr könnt Skeletor haben, aber braucht das nötige Kleingeld

Darum ist die neue Figur besonders: Der Hersteller Mondo versorgt nicht nur Fans von Masters of the Universe mit Merchandise, sondern kümmert sich auch um Marken wie Godzilla oder Marvel.

Ihre Figuren sind hochwertig gestaltet, und das trifft auch auf Skeletor zu. Der Bösewicht ist im Maßstab 1:6 gebaut. Sieht man sich die Bilder auf der Website an, erkennt man, wie liebevoll die Figur gestaltet ist. Zahlreiche Details tragen dazu bei.

Außerdem liegen der eigentlichen Figur noch mehrere Waffen bei. Nämlich sein berühmtes Schwert, ein Chaos-Stab und eine Axt. Zudem noch mehrere Hände, die sich austauschen lassen, und ein zusätzlicher Kopf.

Skeletor in all seiner Pracht (via mondoshop.com)

Aber seid gewarnt: Wer Fan von Masters of the Universe ist und jetzt schon begeistert zuschlagen will, sollte den Preis nicht außer Acht lassen. Denn Skeletor lässt sich einiges kosten. Die Figur kostet stolze 235 US-Dollar. Immerhin ist der Versand laut Website kostenlos, sofern ihr in der EU, Kanada, Großbritannien oder den USA lebt.

Lohnt sich das Angebot? Die Antwort auf diese Frage hängt wohl ganz davon ab, wie sehr ihr ein Fan von Masters of the Universe seid. Sicher gibt es zahlreiche Menschen, die ohne zu zögern zugreifen. Andere dürften sich den Kauf angesichts des Preises noch überlegen.

Andererseits scheint das Kontingent begrenzt zu sein. Laut der Website von Mondo können nur drei Exemplare pro Person oder Haushalt erworben werden. Vielleicht wird der Wert in Zukunft also noch steigen und 235 US-Dollar weit überschreiten. Von Masters of the Universe gibt es auch einen Film – er war Teil einer absurden Geschichte, in die auch Superman verwickelt war.