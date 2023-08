Pokémon GO: So stark sind Xerneas und Yveltal mit ihren neuen Attacken jetzt

In Pokémon GO könnt ihr Xerneas und Yveltal mit neuen Attacken in Raids herausfordern. Doch lohnt sich der Kampf? Wir schauen uns beide an.

Was sind das für neue Attacken? In Pokémon GO treten die beiden legendären Pokémon Xerneas und Yveltal in den 5-Sterne-Raids an. Sie haben beide jeweils eine spezielle neue Attacke bekommen:

Xerneas erlernt die Sofort-Attacke Geokontrolle vom Typ Fee

Yveltal beherrscht die Lade-Attacke Unheilsschwingen vom Typ Flug

Wenn ihr die beiden herausfordern möchtet, beispielsweise im Zuge der Raid-Stunden im August 2023, zeigen wir euch hier, wie ihr sie besiegt:

Doch sollte man sich die Monster überhaupt schnappen? Wir schauen auf die Stärke beider legendärer Monster.

Was kann Xerneas mit Geokontrolle?

So stark ist Xerneas: Für Xerneas ist die Attacke Geokontrolle ein wichtiges Upgrade, denn es hat so einen Feen-Sofortangriff, der ihm zuvor fehlte. Das löst ein Grundproblem des ursprünglichen Releases von Xerneas und macht es zu einem sehr spannenden Pokémon in der Meisterliga von Pokémon GO.

Das schlägt sich sofort im Ranking der PvP-Experten von PvPoke nieder: Xerneas nimmt dort jetzt den Platz als fünftbestes Pokémon in der Meisterliga ein, wenn man auf das Moveset aus Geokontrolle, Nahkampf und Mondgewalt setzt (via pvpoke.com). In den anderen Ligen spielt es derweil keine Rolle.

Auch der PvP-Experte JRE47 kommt in seiner Analyse zu dem Ergebnis, dass Xerneas nun eine mächtige Option in der Meisterliga ist (via Reddit.com), denn es besiegt einige der beliebtesten Monster in der Liga.

Auch als Raid-Angreifer wird Xerneas durch die neue Attacke stärker (via pokemongohub.com), wird aber voraussichtlich gegen die sich anbietenden Raid-Bosse von anderen Pokémon übertroffen. Es ist also vor allem ein Pokémon für PvP-Fans.

So stark ist Yveltal: Yveltal landet mit dem neuen Move Unheilsschwingen auf Platz 18 der besten Meisterliga-Pokémon von PvPoke.com und ist damit ebenfalls sehr nützlich.

Allerdings führt JRE47 aus, dass Yveltal auch zuvor schon nützlich in der Liga war und durch seinen neuen Move eher ein Side- als ein Upgrade bekommt (via Reddit). Es bekommt ein paar Siege hinzu, die es vorher nicht hatte, verliert dafür aber auch einige.

Der Experte meint allerdings, dass Unheilsschwingen tatsächlich in der Hyperliga nochmal ein Upgrade sein könnte, da hier mehr anfällige Monster gegen Flug-Attacken unterwegs sind.

In Raids ist Yveltal kein übler Angreifer, wird aber beispielsweise im Flug-Bereich von Rayquaza und seiner Attacke Zenitstürmer und insbesondere dessen Mega-Form übertroffen (via gamepress.gg). Dementsprechend ist auch Yveltal eher ein Monster, das sich für Spieler in der Kampfliga anbietet.

Schnappt ihr euch eines der beiden Monster? Wen fordert ihr im Raid heraus? Erzählt es uns in den Kommentaren!