Pokémon GO startet Samstag „Giftiger Sumpf“ mit neuem Shiny und Gratis-Forschung

Das nächste Event für Pokémon GO wurde nun offiziell enthüllt. Während das GO Fest in New York City läuft, erhalten Trainer auf der ganzen Welt auch ein Event. Wir zeigen euch die Details zu „Giftiger Sumpf“.

Was ist das für ein Event? Das GO Fest in New York City läuft vom 18. August bis einschließlich dem 20. August in den USA. Das Event „Giftiger Sumpf“ bringt einen Teil des New-York-Events auf die ganze Welt.

Wann läuft das? Das Event mit Drachen- und Gift-Pokémon läuft vom 19. August um 10:00 Uhr bis zum 22. August um 20:00 Uhr Ortszeit.

Giftiger Sumpf: Wilde Pokémon, Boni, Raids und Forschungen

Welche Boni gibt es?

Doppelte Bonbons für das Fangen von Pokémon

Ballons mit Team GO Rocket erscheinen häufiger

Ein zusätzlicher kostenloser Raid-Pass pro Tag für das Drehen von Arenen

Neues Shiny: Algitt

Wilde Pokémon: Zubat*, Bluzuk*, Tentacha*, Dratini*, Gehweiher*, Schluppuck*, Pionskora*, Milza*, Algitt*, Balgoras* und eF-eM* (Pokémon, die mit einem Stern* markiert sind, könnt ihr als Shiny fangen).

Raids: In Stufe-1-Raids trefft ihr auf Sleima*, Alola-Sleima*, Hisui-Baldorfish und Hisui-Sniebel. In Stufe-3-Raids erwarten euch Galar-Smogmog*, Shardrago* und Tortunator*.

Crypto-Raids sind auch Teil des Events. In den Crypto-Raids der Stufe 1 erwarten euch Crypto-Zubat, -Hunduster und -Dusselgurr. In den Crypto-Raids der Stufe 3 findet ihr Crypto-Nidoran♀*, -Onix und -Sniebel*.

Feldforschungen: Wenn ihr Feldforschungen erledigt, die ihr während des Events erhaltet, dann könnt ihr dadurch Sleima*, Dratini*, Knacklion*, Algitt*, eF-eM* und Garstella begegnen.

Befristete Forschung: Für alle Spieler wird beim Event-Beginn eine kostenlose Befristete Forschung zur Verfügung stehen. Die Aufgaben drehen sich um die Raid-Kämpfe. Löst ihr die Aufgaben, erhaltet ihr Begegnungen mit Gift- und Drachen-Pokémon (darunter auch Miniras). Die Zeit für das Erledigen der Forschung endet mit dem Ende des Evnts.

Alle weiteren Events im August 2023 bei Pokémon GO zeigen wir euch in der Übersicht.