Pokémon GO: Alle Raid-Stunden und legendären Bosse im August 2023

In Pokémon GO erwarten euch im August 2023 wieder jede Menge Raids, bei denen ihr auf legendäre Bosse wie Regidrago, Cresselia, Xerneas oder Yveltal treffen könnt. Und auch besondere Begegnungen mit den den Proto-Typen von Kyogre und Groudon sowie das Debüt von Mega-Rayquaza stehen an. Wir von MeinMMO zeigen euch alle kommenden Raid-Stunden und Raid-Bosse im Überblick.

Um welche Raids geht es? In Pokémon GO könnt ihr jeden Monat verschiedene legendäre Pokémon und Mega-Entwicklungen in den Raids finden. Diese orientieren sich häufig an den Themen-Events im Spiel. Auch im August 2023 habt ihr dabei wieder die Chance, euch einige Exemplare zu sichern.

Welche euch in den Level-5-Raids und Mega-Raids erwarten, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst. Außerdem zeigen wir euch, wann welche Raid-Stunde stattfindet.

Raid-Stunden und ihre Raid-Bosse im August 2023

Wann laufen die Raid-Stunden? Jeden Mittwoch veranstaltet Niantic eine sogenannte Raid-Stunde in Pokémon GO, bei der zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr Ortszeit zahlreiche Arenen durch die Bosse der Level-5-Raids besetzt werden und herausgefordert werden können.

Durch das globale GO Fest, das Ende des Monats läuft, findet außerdem eine weitere Raid-Stunde am Donnerstag, den 24. August 2023, statt. Folgende Bosse erwarten euch im August:

Termin Raid-Boss 02. August Regidrago Die besten Konter gegen Regidrago im Guide 09. August Cresselia* 16. August Xerneas* 23. August Proto-Kyogre* 24. August Proto-Groudon* 30. August Yveltal* Pokémon mit einem (*) könnt ihr mit etwas Glück auch als Shiny finden

Am 27. August 2023 habt ihr dann vorerst ein letztes Mal die Chance auf die beiden Proto-Pokémon zu treffen. Diese werden noch einmal für eine Stunde zurück in die Raids kehren:

27. August von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr: Proto-Raids mit Proto-Kyogre* und Proto-Groudon*

Alle Raid-Boss-Wechsel und Mega-Raids im August 2023

Neben den genannten Raid-Stunden erwarten euch im Laufe des Augusts noch weitere interessante Raid-Bosse. Diese wechseln immer um 10:00 Uhr Ortszeit. Eine Ausnahme bildet hier jedoch der 27. August. An diesem Tag findet ein erster Wechsel um 11:00 Uhr Ortszeit statt und ein weiterer um 18:00 Uhr. In folgenden Zeiten sind die Raid-Bosse aktiv:

Datum Raid-Boss 25. Juli bis 04. August Regidrago* in den 5er-Raids 25. Juli bis 04. August Mega-Despotar* in den Mega-Raids 04. August bis 16. August Cresselia* in den 5er-Raids 04. August bis 16. August Mega-Garados* in den Mega-Raids 16. August bis 23. August Xerneas* (beherrscht Attacke Geokontrolle ) &

Yveltal* (beherrscht Attacke “Unheilschwingen”)

in den 5er-Raids 16. August bis 23. August Mega-Brutalanda* in den Mega-Raids 23. August bis 26. August Proto-Kyogre* & Proto-Groudon* in den Proto-Raids 27. August

(10:00 Uhr bis 11:00 Uhr) Proto-Kyogre* & Proto-Groudon* in den Proto-Raids 27. August

(11:00 Uhr bis 18:00 Uhr) Mega-Rayquaza* in den Mega-Raids 27. August bis 01. September Xerneas* (beherrscht Attacke Geokontrolle ) &

Yveltal* (beherrscht Attacke Unheilschwingen )

in den 5er-Raids 27. August bis 01. September Mega-Brutalanda* in den Mega-Raids Pokémon mit einem (*) könnt ihr mit etwas Glück auch als Shiny finden

Was lohnt sich besonders? Das Highlight des Augusts wird das weltweite Debüt von Mega-Rayquaza zum globalen GO Fest sein. Sofern ihr nicht zuvor bei einem der Live-Events seid, habt ihr am 27. August vorerst die einzige Chance, dem mächtigen Mega-Pokémon zu begegnen. Diese solltet ihr nutzen, denn Mega-Rayquaza gehört zu den besten Angreifern in Pokémon GO.

Darüber hinaus lohnen sich auch die beiden Proto-Raids: Denn auch Proto-Kyogre und Proto-Groudon gehören zu den stärksten Angreifern ihres Typs. Nutzt die Chance, um euch ein starkes Exemplar zu sichern und ordentlich Proto-Energie zu farmen.

