Pokémon GO Guide: Beste Konter gegen Regidrago in Top-Raids – Nutzt diese Angreifer

Ihr wollt Regidrago in Top-Raids von Pokémon GO besiegen und fangen? Wir zeigen euch hier die 25 besten Konter in der Übersicht, zusammen mit ihren Movesets. Erfahrt im Raid-Guide, wie ihr gewinnt.

Was ist das für ein Pokémon? Regidrago ist ein Legendäres Pokémon und gehört zum Typ Drache. Es ist Teil der Legendären Giganten, zu denen auch Regirock, Regice, Registeel und Regieleki gehören.

Wann gibt es Top-Raids mit Regidrago? Die Top-Raids laufen am 11. März 2023. Sie starten um 11:00 Uhr, um 14:00 Uhr und 17:00 Uhr Ortszeit. Alles, was ihr zu den Top-Raids in Pokémon GO wissen müsst (Schlüpfzeit, Raid-Pässe, Raid-Dauer).

Regidrago Konter im Top-Raid – 20 beste Angreifer

Mega-Guardevoir mit Charme und Zauberschein Mega-Brutalanda mit Drachenrute und Draco-Meteor Crypto-Dragoran mit Drachenrute und Draco-Meteor Mega-Latios mit Feuerodem und Drachenklaue Proto-Groudon mit Drachenrute und Abgrundsklinge Crypto-Latios mit Feuerodem und Drachenklaue Crypto-Guardevoir mit Charme und Zauberschein Rayquaza mit Drachenrute und Breitseite Crypto-Mamutel mit Pulverschnee und Lawine Brutalanda mit Drachenrute und Draco-Meteor Crypto-Snibunna mit Eissplitter und Lawine Mega-Latias mit Feuerodem und Wutanfall Palkia mit Drachenrute und Draco-Meteor Kyurem mit Feuerodem und Eiszeit Mega-Garados mit Drachenrute und Wutanfall Dragoran mit Drachenrute und Draco-Meteor Dialga mit Feuerodem und Draco-Meteor Crypto-Mewtu mit Psychoklinge und Eisstrahl Reshiram mit Feuerodem und Draco-Meteor Crypto-Latias mit Feuerodem und Wutanfall Crypto-Brutalanda mit Drachenrute und Wutanfall Mega-Glurak X mit Feuerodem und Drachenklaue Zekrom mit Feuerodem und Wutanfall Mega-Simsala mit Psychoklinge und Zauberschein Latios mit Feuerodem und Drachenklaue

Schwächen von Regidrago: Das Pokémon gehört zum Typ Drache und ist damit anfällig gegen die Typen Eis, Drache und Fee. Setzt also auf Angreifer und Attacken dieser Typen, um die Top-Raids zu gewinnen.

Kann man Shiny Regidrago fangen? Nein, die schillernde Form ist bisher nicht im Spiel aktiv.

Wie viele Trainer benötigt man? Wenn ihr die Top-Konter-Pokémon besitzt und schon ein recht hohes Level (40+) in Pokémon GO erreicht habt, könnt ihr Regidrago in Top-Raids mit etwa 2 bis 3 Trainern bekämpfen. Mit niedrigeren Leveln, aber starken Kontern, solltet ihr auf mehr Trainer setzen.