Pokémon GO startet Samstag Raid-Event mit neuem Regidrago – Wie schwer wird der Top-Raid?

In Pokémon GO zieht das Drachen-Pokémon Regidrago in die Top-Raids. Schon an diesem Wochenende könnt ihr den Kampf mit ihm aufnehmen.

Was ist ein Top-Raid? Die Top-Raids wurden im Herbst 2022 eingeführt. Sie zeichnen sich durch ein paar Besonderheiten aus:

Ein starker Gegner im Raid, am Anfang war es das entfesselte Hoopa

Man kann nur vor Ort antreten, nicht per Fern-Raid

Bereits 24 Stunden zuvor fangen die Eier an, zu brüten. Ihr könnt also planen, wo es die Raids gibt.

Der Raid-Boss ist 30 Minuten lang ab Start verfügbar

Wann starten die neuen Top-Raids? Das erste Top-Raid-Event der neuen Season Rising Heroes läuft am Samstag, den 11. März 2023. Es wird drei Zeitpunkte geben, zu denen Regidrago schlüpft:

11:00 Uhr Ortszeit

14:00 Uhr Ortszeit

17:00 Uhr Ortszeit

Was bringt der neue Top-Raid am Samstag?

Was ist das für ein Pokémon? Regidrago ist ein legendäres Drachen-Pokémon. Eingeführt wurde es im DLC “Die Schneelande der Krone” zu Pokémon Schwert und Schild im Jahr 2020.

Regidrago gehört zur Gruppe der “Legendären Giganten”, die von Regigigas erschaffen wurden. Dazu zählen Regice, Regirock, Registeel und auch das ebenfalls neue “Regieleki”, das im Laufe der Season ebenfalls per Top-Raid zu Pokémon GO kommen wird.

Nun wird erstmal Regidrago im Fokus zu stehen. Auch im Trailer zur Season ist es kurz zu sehen:

Besonderer Bonus: Wie das Team hinter Pokémon GO ankündigte, wird man an einer befristeten Forschung teilnehmen können, wenn man in Top-Raids antritt. Sie soll Bonbons für Regice, Registeel und Regirock bringen. Allerdings kann man sie nur ein Mal bekommen.

Wie hart wird der Raid? Grundsätzlich muss man einplanen, dass man nur vor Ort antreten kann. Ihr könnt also nicht auf Unterstützung aus der Ferne hoffen oder selbst per Fern-Raid an einem Top-Raid teilnehmen. Das erschwert das Ganze schon mal.

Allerdings soll Regidrago nach aktuellem Stand nicht so schwierig zu besiegen sein, wie es beim entfesselten Hoopa der Fall war. So soll es in der Theorie sogar schon zu zweit möglich sein, Regidrago zu besiegen – wobei man hier dann mächtige Mega-Konter wie Guardevoir und starke Cryptos wie Dragoran und Brutalanda benötigt. Wahrscheinlicher ist ein Sieg, wenn man Regidrago mit mindestens 3 Trainern bekämpft, zur Sicherheit eher mehr.

Hilfreich ist der Typ von Regidrago. Als Drachen-Pokémon ist es anfällig für Eis-, Drachen- und Fee-Angriffe. Das ist ein wichtiger Unterschied zum entfesselten Hoopa – das musste man vor allem mit Käfer-Pokémon bekämpfen, die schnell besiegt waren.

Dementsprechend dürfte Regidrago ein einfacherer Raid werden, als der Kampf gegen das entfesselte Hoopa.

Die neuen Regi-Monster sollen im Laufe der Season ausschließlich zu den Top-Raid-Terminen zu bekommen sein. Daher sollte man sich den Termin vormerken. Und es gibt noch weitere spannende Events im März, die man in Pokémon GO nicht verpassen sollte.