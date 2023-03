Pokémon GO: 4 Pflicht-Termine im März 2023, die ihr nicht verpassen dürft

In Pokémon GO bringt der März einige neue Events und Monster mit. So manches Pokémon ist aber nur kurzzeitig verfügbar – deswegen sollte man sich einige Termine im Kalender vormerken.

Was ist gerade in Pokémon GO los? In Pokémon GO startete am 01. März die neue Season “Rising Heroes”. Die brachte direkt ein paar Neuerungen, wie etwa den Release von Gierspenst in Pokémon GO, aber wird im Laufe der Zeit weitere Events über den Kalender verteilen. Die Season läuft bis zum 01. Juni 2023.

Nun steht aber erstmal der März an, und für diesen Monat sind schon einige Inhalte bekannt gegeben worden. Und gerade Sammler sollten die Augen offen halten, denn bei einigen der Events im März von Pokémon GO gibt es Pokémon, die man sich rechtzeitig sichern sollte – denn sonst wird es schwieriger oder im schlimmsten Fall unmöglich, sie erneut zu bekommen.

Einige dieser „Pflicht-Termine“ stellen wir euch hier vor.

Welche Pokémon-GO-Termine sollte man im März mitnehmen?

Hier zeigen wir euch 5 Pokémon nach Terminen geordnet, die ihr euch rechtzeitig schnappen solltet, bevor sie wieder verschwunden sind oder voraussichtlich schwieriger zu bekommen sind.

1. Rampenlicht-Stunde mit Evoli

Wann findet die Rampenlichtstunde mit Evoli statt? Am 07. März 2023

Was sollte ich mir sichern? Grundsätzlich ist Evoli kein besonders seltenes Pokémon mehr, aber dennoch beliebt. Vor allem hat es aber eine ganze Reihe an Entwicklungen, die man sich für den Pokédex sichern sollte.

Die Rampenlicht-Stunde ist die ideale Gelegenheit, sich ein paar starke Evoli-Exemplare und die nötigen Bonbons für die Entwicklungen zu sichern. Wenn ihr eine Entwicklung das erste Mal freischaltet, könnt ihr sie euch übrigens mit den Entwicklungstricks zu Evoli gezielt aussuchen. Jeder Trick klappt aber nur ein Mal – danach ist die Entwicklung dem Zufall oder bestimmten Entwicklungs-Faktoren überlassen.

Auch für Trainer, die sich auf dem Weg in Richtung Level 42 befinden (oder es zumindest langfristig einplanen), lohnt sich das Evoli-Sammeln. Denn für Stufe 42 muss man Evoli in jede seiner Entwicklungen verwandeln – und angesichts des Zufallsfaktors wird man da eine Menge Evoli brauchen.

2. Farbfestival mit Shiny Farbeagle

Wann findet das Farbfestival statt? Vom 08. März bis 14. März 2023

Was sollte ich mir sichern? Ganz oben auf der Liste steht Shiny Farbeagle. Das gab es zwar schonmal als Shiny, doch seine Shiny-Version ist seit seinem Debüt nicht wie bei anderen Monstern jederzeit verfügbar.

Die schillernde Variante des Malermonsters kann man nämlich nach aktuellem Stand gar nicht bekommen, bis das Farbfestival in Pokémon GO startet. Und auch danach wird das schillernde Pokémon wieder verschwunden sein – bis zum nächsten Event, wo die Variante angeschaltet wird.

Wer Shiny Farbeagle also bislang noch nicht einsammeln konnte, sollte versuchen, es zum Farbfestival zu bekommen. Dafür muss man Schnappschüsse machen und hoffen, dass Farbeagle sich davon anlocken lässt – und dann auch noch Shiny ist.

Zudem kommen während des Events Mega-Meditalis und das neue Pokémon Knirfish ins Spiel. Da auch Mega-Monster rotieren und über die Spawns nach dem Event bisher kaum etwas bekannt ist, sollte man sich die sicherheitshalber auch sichern, wenn man auf einen vollen Pokédex abzielt.

3. Top-Raids mit Regieleki und Regidrago

Wann laufen die Top-Raids im März? Am 11. März 2023.

Was sollte ich mir sichern? Regieleki und Regidrago sind die neuen Bosse in den Top-Raids und folgen damit auf das entfesselte Hoopa. Diese Raids sind extrem schwierig zu schaffen, denn zum einen braucht man sehr viele Trainer, um sie zu schlagen, und zum anderen kann man nicht per Fern-Raid an den Top-Raids teilnehmen.

Den Termin sollte man sich also vormerken und im Idealfall vielleicht eine Gegend ansteuern, in der viele Arenen und Trainer unterwegs sind, etwa in Großstädten – zumindest, wenn man die beiden Regis für den Pokédex haben möchte.

Beide Monster könnt ihr hier im Trailer sehen:

Gibt es noch eine Chance? Ja, am 09. April kommen die beiden nochmal in die Top-Raids, also einen knappen Monat später. Aber danach, so Niantic, werden sie in dieser Season nicht mehr zu bekommen sein – also mindestens bis Juni.

4. Community Day mit beiden Shiny-Flegmon & Galar-Lahmus

Der Community Day mit Flegmon ist was für Sammler

Wann findet der Community Day statt? Am 18. März 2023.

Was sollte ich mir sichern? Wie immer ist der C-Day eine sehr gute Chance, sich die Shiny-Variante eines Pokémon zu sichern. Doch gerade der Community Day mit Flegmon ist spannend, da mit Galar-Flegmon eine neue Shiny-Variante ihr Debüt in Pokémon GO gibt.

Das Fangen lohnt sich, denn Flegmon und Galar-Flegmon haben jeweils zwei Entwicklungen zu bieten: Lahmus und Laschoking, beziehungsweise deren besondere Galar-Varianten.

Ein weiterer Vorteil des C-Day: Für Galar-Lahmus muss man normalerweise 30 Gift-Pokémon sammeln, wenn man Galar-Flegmon als Kumpel dabei hat, damit es sich entwickeln kann. Am Community Day wird das aber auf “Psycho”-Pokémon geändert.

Für Galar-Laschoking wiederum muss man sowieso 30 Psycho-Pokémon sammeln, und das bleibt auch zum Event so. Das ist praktisch, da mit Flegmon jede Menge Psycho-Pokémon in der Wildnis unterwegs sein werden. Somit ist die Entwicklung beider Varianten an diesem Tag leichter zu schaffen, als sonst.

Bonus: Das nächste Rocket-Takeover

Wann findet das nächste Rocket-Takeover statt? Zwischen dem 21. und 29. März.

Was sollte ich mir sichern? Dieser Eintrag ist in gewisser Weise andersherum zu verstehen: Merkt euch den Termin des Rocket-Takeovers, weil dann möglicherweise die aktuellen Rocket-Teams wieder durcheinander gewirbelt werden.

Sollte das der Fall sein, solltet ihr euch nämlich bis dahin noch ein starkes Crypto-Tanhel von Sierra sichern. Das kann man in Crypto-Metagross verwandeln, einen der besten Angreifer in Pokémon GO. Anzunehmen ist außerdem, dass man in diesem Zeitraum “Frustration” verlernen kann, wie bei früheren Rocket-Übernahmen.

Bisher sind aber noch keine Details zum nächsten Rocket-Takeover bekannt – lediglich, dass es eine neue Übernahme im Rahmen des Events “Ein Alltagsheld” geben soll, das zwischen dem 21. und 29. März läuft.

Sobald hier mehr bekannt ist, halten wir euch bei MeinMMO auf dem Laufenden.

Zuletzt erschien übrigens noch ein spannendes Pokémon in Pokémon GO – doch Resladero gibt es nicht überall.