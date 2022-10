Pokémon GO Guide: Beste Konter gegen Hoopa in Top-Raids – Nutzt diese Angreifer

Ihr wollt Hoopa (entfesselt) in Top-Raids von Pokémon GO besiegen? Wir zeigen euch hier die 20 besten Konter in der Übersicht, zusammen mit ihren Movesets. Erfahrt im Raid-Guide, wie ihr gewinnt.

Was ist das für ein Pokémon? Hoopa ist ein Mysteriöses Pokémon und gehört zu den Typen Psycho und Geist. Es stammt aus der 6. Spielgeneration und hat zwei Formen. Ihr könnt es in der Gebannten Form und in der Entfesselten Form finden. Die entfesselte Form von Hoopa hat die Typen Psycho und Unlicht.

Wann gibt es Hoopa-Raids mit Hoopa (entfesselt)? Die Top-Raids starten am 16. Oktober 2022. Ab dann findet ihr sie immer wieder um 11:00 Uhr, um 14:00 Uhr und 17:00 Uhr Ortszeit. Alles, was ihr zu den Top-Raids in Pokémon GO wissen müsst (Schlüpfzeit, Raid-Pässe, Raid-Dauer).

Hoopa (entfesselt) Konter im Top-Raid – 20 beste Angreifer

Mega-Scherox mit Zornklinge und Kreuzschere Crypto-Scherox mit Zornklinge und Kreuzschere Crypto-Pinsir mit Käferbiss und Kreuzschere Crypto-Sichlor mit Zornklinge und Käfergebrumm Donarion mit Käferbiss und Kreuzschere Mega-Bibor mit Käferbiss und Kreuzschere Yanmega mit Käferbiss und Käfergebrumm Genesect mit Zornklinge und Kreuzschere Schabelle mit Käferbiss und Käfergebrumm Pinsir mit Käferbiss und Kreuzschere Scherox mit Zornklinge und Kreuzschere Cavalanzas mit Käferbiss und Vielender Tectass mit Zornklinge und Kreuzschere Sichlor mit Zornklinge und Käfergebrumm Hydragil mit Plage und Käfergebrumm Fermicula mit Käferbiss und Kreuzschere Skaraborn mit Käfertrutz und Vielender Matrifol mit Käferbiss und Kreuzschere Mega-Absol mit Standpauke und Vielender Katagami mit Rasierblatt und Kreuzschere

Schwächen von Hoopa (entfesselt): Das Pokémon gehört zu den Typen Psycho und Unlicht und ist damit anfällig gegen die Typen Käfer und Fee. Besonders aber gegen Käfer-Angriffe.

Kann man Shiny Hoopa (entfesselt) fangen? Nein, die schillernde Form ist bisher nicht im Spiel aktiv.

Wie viele Trainer benötigt man? Wenn ihr die Top-Konter-Pokémon besitzt und schon ein recht hohes Level (40+) in Pokémon GO erreicht habt, könnt ihr Hoopa (entfesselt) in Top-Raids mit etwa 3 bis 6 Trainern bekämpfen. Mit niedrigeren Leveln, aber starken Kontern, solltet ihr auf mehr Trainer setzen.