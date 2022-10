Pokémon GO startet neue Top-Raids schon morgen – Was ist das?

In Pokémon GO könnt ihr euch bereits ab morgen über neue Top-Raids freuen. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, was es damit auf sich hat und verraten euch, welches Pokémon ihr zuerst in den neuen Raids finden könnt.

Um welche Raids geht es? In Pokémon GO könnt ihr nicht nur Monster in der Wildnis fangen, sondern euer Können auch in sogenannten Raids unter Beweis stellen. Diese werden nämlich in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen von den verschiedensten Pokémon verteidigt. Um euch den entsprechenden Raid-Boss zu sichern, müsst ihr also gegen ihn kämpfen.

Nun soll aber neuer Wind in diese Kämpfe kommen, denn bereits vor Wochen haben die Pokéminers, eine Gruppe von Dataminern, Hinweise zu neuen Raids gefunden, die für viel Spekulation sorgten. Nun hat Niantic schließlich selbst eine neue Form der Raids angekündigt, sogenannte Top-Raids.

Was das für Kämpfe sind und welches Monster euch als erstes erwarten, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Das erwartet euch bei den neuen Top-Raids

Wie erkennt man die neuen Raids? Wie man dem Bild des entsprechenden Twitter-Beitrags von Pokémon GO entnehmen kann, werden die neuen Raid-Eier rot sein. Darüber hinaus sollen sie eine Schlüpf-Zeit von 24 Stunden haben. Ihr seht also bereits einen Tag zuvor, wann der Raid-Boss in der Arena auftaucht und könnt euch in euren Raid-Gruppen entsprechend organisieren.

Was erwartet euch in den Raids? Die Raids sollen nochmal etwas schwieriger werden, als die bisherigen Raids, die es im Spiel gibt. Ihr könnt euch also darauf einstellen, dass ihr den Raid-Boss nicht alleine bezwingen könnt, sondern tatkräftige Unterstützung von euren Freunden benötigt. Im Gegenzug könnt ihr euch auf diese Weise aber ein exklusives Pokémon sichern.

Was muss man beachten? Anders als die anderen Raids wird der Raid-Boss nur für 30 Minuten in der Arena zu besiegen sein. Danach ist nämlich schon wieder alles vorbei. Und auch die Teilnahmebedingungen sind andere.

Genau wie bei den Level-4-Raids, die ihr vom Community Day kennt, könnt ihr nämlich auch an den Top-Raids nur vor Ort teilnehmen. Es ist also nicht möglich Freunde zu Fern-Raids einzuladen oder selbst in anderen Regionen mit euren Fern-Raid-Pässen daran teilzunehmen.

Wann findet der erste Top-Raid statt? Die ersten Top-Raids sollen bereits morgen starten. So kündigt Niantic diese für den 16. Oktober 2022 zu folgende Zeiten an:

11:00 Uhr Ortszeit

14:00 Uhr Ortszeit

17:00 Uhr Ortszeit

Wann es genau bei euch soweit sein wird, ist davon abhängig, wann das entsprechende Raid-Ei bei euch heute auftaucht, denn die Schlüpf-Zeit beträgt volle 24 Stunden. Im Laufe der aktuellen Season of Light sollen darüber hinaus auch noch weitere Top-Raids folgen. Die genauen Daten sind hierzu aber bisher noch nicht bekannt.

Dieses Pokémon könnt ihr euch morgen im Top-Raid sichern

Welcher Raid-Boss erscheint in den neuen Raids? In den ersten Top-Raids könnt ihr auf das mysteriöse Pokémon Hoopa (Entfesselt) treffen. Dieses stammt aus der 6. Spiele-Generation und gehört zu den Typen Psycho und Unlicht.

Bisher konntet ihr es nur im Rahmen einer Spezialforschung erhalten. Nun habt ihr die Möglichkeit, euch weitere Exemplare zu sichern. Erkennen könnt ihr das Monster anhand seines großen hellen Körpers, der von pinkfarbenen Haaren überdeckt ist. Außerdem besitzt es sechs Arme und goldenen Ringe.

Hoopa (Entfesselt)

Lohnt sich Hoopa (Entfesselt)? Ja, Hoppa kann in seiner entfesselten Form von einem enormen Angriffswert profitieren, der sogar nochmal etwas höher ist, als der von Mewtu. Und auch seine Ausdauer und Verteidigung sind solide. Somit gehört es zu den besten Psycho-Angreifern in Pokémon GO und ist bestens für den Einsatz in Raids geeignet.

Kann man Shiny-Hoopa fangen? Nein, Shiny-Hoopa ist noch nicht in Pokémon GO verfügbar und kann deshalb auch im Rahmen der neuen Top-Raids nicht gefangen werden.

Wie gefallen euch die neuen Top-Raids? Werdet ihr mit euren Freunden daran teilnehmen? Und auf welche Monster hofft ihr in Zukunft in diesem Raid-Format? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

