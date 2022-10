Pokémon GO feiert „gigantisches“ Halloween-Event 2022 mit neuem Mega, Shinys, Bonbons und in 2 Teilen

Im Oktober 2022 startet das Halloween-Event bei Pokémon GO. Nun sind die ersten Boni bekannt. Dazu gehören zwei kostenpflichtige Befristete Forschungen und viele kostenlose Inhalte. Bonbon-Boni auf verschiedenste Aktivitäten und Shinys. Seht hier die Inhalte.

Was ist das für ein Event? Jedes Jahr läuft in Pokémon GO ein Event zur Gruselzeit. Lange spekulierten Trainer, wie es diesmal aussieht. Nun gibt es die Details zum ersten Teil des Halloween-Events 2022. Auch in diesem Jahr wird das Fest wieder in zwei Teilen stattfinden.

In der Übersicht zeigen wir euch alle bisher bekannten Boni. Dazu gehören:

Zwei Befristete Forschungen, die ihr optional kaufen könnt

Eine Spezialforschung

Bonbon-Boni für verschiedene Aktionen

Mega-Banette als neues Mega-Pokémon

Veränderte Eier-Spawns mit neuem Shiny

Themen-Pokémon vermehrt in der Wildnis

Avatar-Artikel

Deko auf der Karte des Spiels

Lavandia-Musik

Besondere Attacke für Giratina

Veränderte Raid-Bosse

Andere Pokémon bei Feldforschungen

Wann läuft das Event? Teil 1 des Halloween-Events 2022 von Pokémon GO startet am Donnerstag, den 20. Oktober, um 10:00 Uhr Ortszeit. Es ist dann bis Donnerstag, den 27. Oktober um 10:00 Uhr Ortszeit aktiv. Anschließend folgt Teil 2, zu dem es aktuell noch keine Details gibt.

Befristete Forschungen

Das ist bekannt: Für das Halloween-Event könnt ihr bis zu zwei Befristete Forschungen kaufen. Die Forschungen sind optional. Wichtig ist, dass ihr sie bis Dienstag, den 1. November, löst und eure Belohnungen abholt.

Es wird zwei Tickets für die Forschungen geben.

Ticket 1 kostet etwa 1 € und belohnt euch beim Abschluss mit Makabaja und Galar-Makabaja

Ticket 2 kostet etwa 5 € und bringt einen erhöhten Bonbon-Bonus, zusätzliche Halloween-Aufgaben und für den Abschluss eine Avatar-Pose

Die Tickets sind an Freunde mit mindestens Status „Superfreunde“ schenkbar

Es ist möglich, nur eins der beiden Tickets zu kaufen oder beide Tickets zu kombinieren. Die Forschungen sind optional.

Mit dieser Pose bewirbt Niantic die Befristeten Forschungen zum Halloween-Event 2022

Spezialforschung zu Halloween 2022

Was ist bekannt? Die Spezialforschung ist für die Teilnehmer des Events kostenlos. Sie dreht sich darum, dass ihr Professor Willow und Rhi dabei helft, mehr über Makabaja und Galar-Makabaja herauszufinden.

Neues Shiny: Durch die Forschung wird es das erste Mal Shiny Galar-Makabaja in Pokémon GO zu finden geben.

Wann läuft die Forschung? Ihr könnt sie zwischen Donnerstag (20. Oktober um 10:00 Uhr) und Dienstag (1. November um 10:00 Uhr) abholen.

Bonbon-Boni zu Halloween 2022

Welche Boni gibt es? Die Bonbon-Boni von Teil 1 des Halloween-Events sehen so aus:

Ihr erhaltet doppelte Fang-Bonbons

Für das Verschicken von Pokémon gibt es doppelt so viele Bonbons

Beim Ausbrüten von Pokémon werdet ihr mit doppelten Bonbons belohnt

Ab Trainer-Level 31 erhaltet ihr beim Spazierengehen mit eurem Kumpel garantierte XL-Bonbons

Mega-Pokémon zu Halloween 2022

Welches Pokémon kommt? Niantic bestätigt Mega-Banette für Halloween. Mit Glück könnt ihr sogar schillernden Exemplaren begegnen.

Eier, Spawns und Raids zum Halloween-Event 2022

Eier: Aus den 7-km-Eiern, die ihr während des Events ausbrütet, können folgende Pokémon schlüpfen (Pokémon, die mit einem * markiert sind, könnt ihr als Shiny treffen):

Makabaja*

Galar-Makabaja*

Paragoni

Golbit

eF-eM*

Laut Niantic bekommt ihr zum ersten Mal die Chance, schillernden eF-eM in Pokémon GO zu begegnen. Die Chance auf Shinys soll auch erhöht sein.

Freut euch auf diese Pokémon zu Halloween

Spawns: In der Wildnis trefft ihr häufiger auf die folgenden Pokémon:

Zubat*

Nebulak*

Alpollo

Webarak*

Kramurx*

Traunfugil*

Zobiris*

Shuppet*

Zwirrklop

Absol*

Driftlon*

Makabaja*

Golbit

Paragoni

Irrbis

Raids: In den Raids trefft ihr in Teil 1 des Events die folgenden Bosse:

Raid-Stufe Bosse 1 Zobiris*

Felilou*

Makabaja*

Galar-Makabaja*

Paragoni 3 Gengar*

Nachtara

Drifzepeli

Piondragi 5 Giratina (Wandelform)* Mega Mega-Banette*

Feldforschungen beim Halloween-Event 2022

Belohnungen: Feldforschungen, die ihr zum Halloween-Event abholt, können euch beim Abschluss mit folgenden Pokémon belohnen:

Shuppet*

Zwirrlicht*

Makabaja*

Galar-Makabaja*

Paragoni

Dazu belohnen euch ausgewählte Forschungen mit Mega-Energie für Gengar und Absol.

Deko und Musik zum Halloween-Event 2022

Musik: Wie ihr das schon von den vergangenen Grusel-Events im Spiel kennt, wird euch auch diesmal die Lavandia-Musik im Spiel begleiten. Einen Eindruck davon gibt’s hier auf YouTube:

Deko: Die Stops und Arenen erhalten eine farbenfrohe Dekoration. Dataminer haben bereits herausgefunden, wie die Map zu Halloween aussehen soll.

Attacke für Giratina zu Halloween 2022

Welche Attacke gibt es? Giratina in der Wandelform kann Schemenkraft erlernen. Die Attacke ist von Typ Geist und verursacht in Trainerkämpfen 120 und in Raids und Arenen 140 Schaden.

Damit Giratina die Attacke erlernt, müsst ihr es zwischen dem 20. Oktober um 10:00 Uhr und dem 1. November um 10:00 Uhr fangen.

Avatar-Artikel zu Halloween 2022

Welche Artikel gibt es? Euch erwartet eine „unheimliche Pose“, bei der die Avatare wie Mumien vorwärtsgehen.

Im Shop könnt ihr neue Avatar-Artikel kaufen. Das sind

Die Zwirrklop-Mütze

Das Zwirrklop-Ganzkörperkostüm

Der Zubat-Haarschmuck

Die Avatar-Artikel zu Halloween 2022 in Pokémon GO

Und das war erst der erste Teil der Boni zu Halloween 2022 in Pokémon GO. Es gibt für euch also viel zu entdecken. Gruselige Pokémon in der Wildnis, Raids und in Eiern. Neue Chancen auf Shinys, dazu besondere Forschungen und kostenpflichtige Inhalte.

Wie gefällt euch der Ausblick auf das Halloween-Event bisher?

Alle weiteren Events im Oktober 2022 seht ihr hier in der Übersicht.