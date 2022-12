Pokémon GO: Top-Raids kehren morgen zurück – Was könnt ihr erwarten?

Morgen sollen die Top-Raids in Pokémon GO zurückkehren, allerdings warten Trainer noch auf die offizielle Enthüllung des Events. Wir schauen uns an, was bislang bekannt ist.

Wann kommen die Top-Raids? In der Übersicht der Events im Dezember 2022 für Pokémon GO wurde eine Rückkehr der Top-Raids für den 10. Dezember angekündigt.

Die Top-Raids werden nach aktuellem Stand zu drei Zeitpunkten aktiv werden:

Um 11:00 Uhr Ortszeit

Um 14:00 Uhr Ortszeit

Um 17:00 Uhr Ortszeit

Was ist das Spezielle an Top-Raids? Die Top-Raids erschienen erstmals im Oktober 2022. Sie zeichnen sich durch einige Eigenheiten aus:

Ein sehr starkes Boss-Pokémon, das deutlich mehr Trainer erfordert, um besiegt zu werden

Fern-Raid-Teilnahmen sind nicht möglich, man kann nur vor Ort beitreten

Ist der Raid eröffnet, ist der Kampf für eine halbe Stunde verfügbar

Nach dem erfolgreichen Raid könnt ihr in der Nähe des Top-Raids seltenere Spawns bekommen.

Mit diesen Eigenschaften wird man auch am 10. Dezember wieder rechnen können. Allerdings stellt sich derzeit noch die Frage: Welches Monster wird eigentlich im Raid aufkreuzen?

Ankündigung zu Top-Raids fehlt noch – Trainer rechnen mit Hoopa

Welches Monster erscheint im Top-Raid? In der Ankündigung der Dezember-Events 2022 ist zwar von Top-Raids die Rede, allerdings wird nicht klar benannt, welches Pokémon dort auftauchen wird.

Eine offizielle Ankündigung zum Event mit Details fehlt derzeit noch. Kurz dachten Trainer, die Entwickler hätten die Top-Raids vielleicht sogar vergessen – allerdings berichten Spieler aus der früheren Zeitzone in Neuseeland, dass die Top-Raid-Eier mit entsprechend langen Timern mittlerweile erschienen sind (via reddit).

Die Eier werden sich um 11:00 Uhr Ortszeit in Neuseeland öffnen (23:00 Uhr hierzulande). Spätestens dann dürfte endgültig klar sein, welcher Boss im Ei steckt – sollte es vorher nicht noch eine offizielle Ankündigung geben.

Nach aktuellem Stand ist Hoopa der wahrscheinlichste Boss

Da es bisher aber noch keine genauere Ankündigung zu den Top-Raids gibt, rechnen Trainer erstmal damit, dass erneut das entfesselte Hoopa als Boss der Top-Raids auftauchen wird. Das konnte man zumindest bisher immer herausfordern, wenn die Top-Raids auftauchten.

Wir halten euch an dieser Stelle auf dem Laufenden. Für den Fall, dass Hoopa erneut auftauchen sollte: Hier findet ihr die passenden Konter gegen das entfesselte Hoopa in Pokémon GO.