Pokémon GO: Trainer finden seltene Überraschung nach Top-Raids – Lauft nicht direkt weg!

In Pokémon GO sind die neuen Top-Raids gestartet. Doch wie Trainer aktuell feststellen, sollte man nach dem Raid nicht einfach weiter gehen – seltene Monster können auftauchen.

Was sind das für Raids? Die neuen Top-Raids wurden überraschend in Pokémon GO eingeführt und stellen eine neue Herausforderung dar.

Sie sind schwieriger als normale Raids, man braucht viele Trainer.

Die Eier „brüten“ 24 Stunden lang aus – und dann kann der Boss für 30 Minuten herausgefordert werden.

Sie starten offenbar um 11:00, 14:00 und 17:00 Uhr.

Man kann nur vor Ort und nicht mit Fern-Raid-Pässen teilnehmen.

Aktuell ist der erste Elite-Boss das entfesselte Hoopa – hier findet ihr die Konter für den Raid. Allerdings ist Hoopa wohl nicht das einzige seltene Pokémon, das ihr im Zusammenhang mit den Top-Raids einsacken könnt.

Trainer treffen auf seltene Pokémon, nachdem der Raid gelaufen ist

Das berichten Trainer: Im Pokémon-GO-Subreddit „TheSilphRoad“ erzählen Trainer von spannenden Spawns, die 15 Minuten lang nach den Hoopa-Raids auftauchen können. So berichten einige Trainer von Spawns der legendären Kanto-Vögel in der Wildnis. Ein Trainer erwischte beispielsweise Arktos auf Level 1 (via reddit).

Wie User „Upbeat_Training5660“ berichtet, tauchte das Monster etwa 6 Minuten nach dem Abschluss des Raids auf. Sogar Spieler, die Hoopa nicht selbst besiegt hatten, konnten offenbar auf den seltenen Spawn treffen. Jeder in der Gruppe des Users konnte offenbar Arktos nach dem Raid vorfinden (via reddit).

Auch Lavados und Zapdos können anscheinend auftauchen, genau wie andere seltene Monster. Screenshots zeigen etwa Spawns von Monstern wie Galar-Pantimos (via reddit), eF-eM (via Twitter) oder anderen ungewöhnlichen Pokémon.

Es besteht also die Chance, nach einem erfolgreichen Raid noch seltene Monster zu erwischen. Allerdings berichten die Pokeminers, dass die Fang-Rate für die legendären Vögel in der Wildnis wieder mal sehr niedrig ist, während die Flucht-Möglichkeit hoch ausfällt – wie auch beim Abenteuer-Rauch mit den Galar-Versionen.

Eine weitere Parallele zum Abenteuer-Rauch: Nach aktuellem Stand scheint es nicht garantiert zu sein, dass bei allen Trainern dieselben seltenen Monster nach den Top-Raids auftauchen. So berichten auch einige, dass bei ihnen keiner der legendären Vögel aufgetaucht ist.

Dennoch besteht die Chance, dass seltene Monster nach dem Raid auftauchen können. Bleibt also im Zweifel erstmal in der Nähe, wenn ihr einen Hoopa-Raid abschließen solltet.

Wie genau sich die Spawns rund um die Top-Raids gestalten, dürfte in den kommenden Tagen aber klarer werden, sobald mehr von den Raids abgeschlossen wurden. Die Hürde, den Raid zu schaffen, ist allerdings recht hoch – vor allem dadurch, dass Fern-Raids nicht möglich sind und man auf Communitys vor Ort setzen muss.

Was haltet ihr von den neuen Top-Raids? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Ansonsten steht demnächst das große Halloween-Event an. Alle Infos zum Halloween-Event 2022 in Pokémon GO findet ihr hier.