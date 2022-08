In Pokémon GO gibt es seit ein paar Wochen den täglichen Abenteuerrauch, der euch besondere Begegnungen bringen soll, wie die legendären Galar-Vögel. Doch einige Trainer sind enttäuscht. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, um was es dabei geht.

Was ist das für ein Rauch? Ende Juli hat Niantic in Pokémon GO eine neue Funktion eingeführt: den Abenteuerrauch. Dabei handelt es sich um einen besonderen Rauch, den ihr einmal pro Tag aktivieren könnt und der euch bei Bewegung für 15 Minuten verschiedene Spawns bringt.

Anders als beim normalen Rauch, umfasst der Abenteuerrauch aber auch das eine oder andere seltene Exemplar. Allen voran die legendären Galar-Vögel Arktos, Zapdos und Lavados. Doch gerade diese sorgen in den sozialen Netzwerken derzeit für ordentlich Gesprächsstoff. Wir zeigen euch warum.

„Wer ist noch keinem Galar-Vogel begegnet?“

Wie bekommt man die Vögel? Normalerweise könnt ihr den legendären Monstern in Pokémon GO nicht einfach so in der Wildnis begegnen, sondern findet sie vor allem in Raids, aber auch in Belohnungen der GO Kampfliga oder im Kampf gegen den Rocket-Boss Giovanni.

Durch den Abenteuerrauch habt ihr nun aber auch die Chance, sie wild zu fangen. Doch das ist gar nicht so einfach, denn schon die Begegnung der 3 Galar-Vögel ist reine Glückssache und quält die Trainer. Denn das Monster muss ja auch noch im Ball bleiben.

Was ist das Problem? Obwohl es den Rauch nun bereits seit mehr als drei Wochen gibt, konnte noch nicht jeder Spieler einem Galar-Vogel begegnen. Das ist für die Betroffenen besonders ärgerlich. In den sozialen Netzwerken werden sie nämlich inzwischen mit Bildern von gesichteten oder sogar gefangenen Galar-Arktos, -Zapdos und -Lavados anderer Spieler überhäuft.

So erging es auch dem reddit-User MeatballAppreciation, der seit nunmehr 20 Tagen kein Glück hatte, einem solchem Exemplar zu begegnen und daher in seinem Beitrag nach Gleichgesinnten sucht.

Sind die legendären Galar-Vögel wirklich so selten?

Dass die legendären Galar-Vögel nur selten im Abenteuerrauch auftauchen sollen, ist bereits seit der Einführung der Funktion bekannt. Dennoch suggeriert die Vielzahl an Bildern in den sozialen Netzwerken, dass einige hier schon richtig Glück hatten und immer wieder auf die legendären Monster treffen.

Doch den Kommentaren unter dem Beitrag kann man entnehmen, dass MeatballAppreciation nicht der einzige ist, der noch keine Begegnung hatte. Denn auch zahlreiche andere Spieler berichten vor ihrem Pech (via reddit.com).

MuelNado: „Kein einziges gesehen. Seit dem dritten Tag des Rauchs (ein Bisaflor mit niedrigen WP und 0 Sternen) habe ich kein Pokémon mehr gesehen, das ich als selten bezeichnen würde. Nur langweilige Spawns immer und immer wieder.“

KingMegoon1921: „Kein einziges seltenes Vögelchen in Sicht. Sie werden ihrem „legendären Status“ in meinem Spiel auf jeden Fall gerecht.“

OkFortune: „Ich habe an einem der Tage ein Absol bekommen… sonst nicht viel“

Es gibt jedoch auch Kommentare, laut denen die Spieler schon dem einen oder anderen Exemplar begegnet sind, wodurch deutlich wird, wie unterschiedlich die Häufigkeit dieser Spawns zu sein scheint (via reddit.com):

MuksyGosky: „Ich bin auf mindestens 7 gestoßen, die alle mit einer silbernen Sananabeere und einem Hyperball geflohen sind.“

BeautifulPlace2Drown: „Ihr verpasst nur die Enttäuschung. Ich habe 4 gesehen und alle sind nach einer goldenen Himmihbeere/Hyperball großartigen oder fabelhaften Curveball geflohen.“

Svembah: „Ich habe nicht einen einzigen Vogel gesehen. Ich habe den Rauch jeden Tag verwendet, seit er herauskam, bekomme nur Spawns des derzeitigen Spawn-Pools. Mein Kumpel hat bisher 3 Vögel gesehen, aber nicht gefangen. Ich wünschte, ich hätte wenigstens einen gesehen…“

Wie ist eure Meinung zu den Spawns?

Auch wenn die Fang-Chance der Galar-Vögel miserabel ist, ist es für die Spieler dennoch enttäuschend, wenn sie nicht einmal einem Exemplar begegnen. Deshalb wollen wir eure Meinung zu dem Thema wissen.

Wie empfindet ihr die Spawn-Rate der legendären Monster? Hattet ihr schon Glück und findet sie genau richtig? Oder sollte sie verbessert werden? Nehmt doch an unserer nachfolgenden Umfrage teil:

Sollten die Galar-Vögel häufiger im Abenteuerrauch zu finden sein? Ja, sie sollten häufiger erscheinen

Nein, ist okay so

Trainer schlägt Änderung des Abenteuerrauchs vor

Um die Chance auf eine Begegnung mit einem legendären Galar-Vogel zukünftig zu erhöhen, schlägt UndyingDark daher eine Änderung im Spiel vor und schreibt:

Ich habe ein bisschen Glück gehabt, ich bekam ein Duodino, Paragoni und Strawickl vor dem Käfer-Event, aber nicht viel seitdem. Ich habe den Rauch wirklich nicht viel benutzt, seit ich die Herausforderung beendet habe. Ich wünschte, es gäbe einen 7-Tage-Streak, bei dem die Spawns im Durchschnitt umso besser sind, je öfter man ihn hintereinander benutzt. UndyingDark (via reddit.com)

Ist eine solche Änderung denkbar? Ein ähnliches Belohnungssystem gibt es in Pokémon GO bereits bei dem täglich ersten Fang und Dreh am PokéStop. Auch dort werden die Belohnungen von Tag zu Tag etwas besser. Es wäre also denkbar, dass Niantic ein solchen Vorgehen auch für den täglichen Rauch einführt und die Wahrscheinlichkeiten auf eine Begegnung so etwas anpasst.

Darüber hinaus könnte eine solche Änderung den Abenteuerrauch für den einen oder anderen Spieler auch gleich viel interessanter machen. Ob es aber tatsächlich zu einer Anpassung des Rauchs kommen wird, bleibt vorerst abzuwarten. Sollte es hierzu weitere Informationen geben, dann erfahrt ihr es bei uns auf MeinMMO.

Solange können wir euch für die Nutzung des Rauchs nur folgende Tipps geben:

lauft am besten eine gerade Strecke, ohne abzubiegen, damit das GPS eure zurückgelegte Strecke besser erkennt

lauft zügig, damit ihr möglichst viele Pokémon im Rauch angezeigt bekommt

fangt am besten nur die Monster aus dem Rauch, damit ihr keines verpasst

schafft vorab entsprechend Platz in eurem Pokémon-Beutel, damit ihr während des Rauchs nichts verschicken müsst (etwa 30 Plätze)

Wie ist eure Erfahrung mit dem Abenteuerrauch? Wie vielen Galar-Vögeln seid ihr bisher schon begegnet? Und konntet ihr schon eines fangen? Lasst es uns in den Kommentaren hier auf MeinMMO wissen.

