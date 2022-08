Pokémon GO hatte für wenige Tage eine geniale Geschenke-Funktion – Habt ihr sie genutzt?

Die Geschenke in Pokémon GO haben vor kurzem eine Verbesserung bekommen, die bei vollen Item-Beuteln half. Doch die ist nun offenbar wieder verschwunden.

Was war das für eine Verbesserung? Die Funktion nannte sich „Geschenke öffnen, wenn der Item-Beutel voll ist“.

Diese Möglichkeit erlaubte es, Geschenke von Freunden zu öffnen, selbst wenn man keinen Platz für Items mehr hatte. Dann gab es als Belohnung ausschließlich Sternenstaub, allerdings nur 50 Einheiten.

Der Vorteil daran war, dass man das Freundschatfslevel auch dann vorantreiben konnte, wenn man gerade voll mit Items ist und keine alten Gegenstände löschen wollte. Zudem gab es noch ein wenig Sternenstaub, auf den man ungern verzichten möchte. Gerade, wenn man viele Geschenke öffnet, ist das nützlich.

Diese Funktion entdeckten einige Trainer am 23. Juli in ihrem Spiel (via reddit). Ähnlich wie die neue Ball-merken-Funktion konnte sie im Einstellungs-Menü aktiviert oder deaktiviert werden.

Doch diese Funktion ist nun offenbar nicht mehr verfügbar.

Wo ist die Geschenke-Funktion jetzt?

Über Twitter erklärten die PokeMiners, dass die Funktion am 12. August offenbar wieder für alle Accounts deaktiviert wurde.

Bei den Pokeminers handelt es sich um eine Gruppe von Dataminern, die regelmäßig im Code von Pokémon GO nach Neuerungen und Features suchen. So sorgen sie immer wieder für Leaks, die oftmals schon im Vorfeld eines Events oder Ähnlichem zeigen, was auf die Spieler zukommen könnte.

Über mögliche Gründe der Entfernung ist bislang noch nichts bekannt. Sobald es hier etwas Neues gibt, halten wir euch auf dem Laufenden. Derzeit findet man im Spiel jedenfalls keine entsprechende Funktion vor. Öffnet man jetzt ein Geschenk bei vollem Beutel, bekommt man folgenden Bildschirm:

Das Kuriose ist, dass die Funktion entfernt wurde, bevor überhaupt alle Spieler sie nutzen konnten. So wussten manche gar nicht, dass sie eine Option war. Ob und wann sie nun zurückkommt, bleibt erstmal offen.

Wie war das bei euch? Hattet ihr die Möglichkeit, die Funktion zu testen? Ist sie bei euch vielleicht sogar noch verfügbar? Erzählt es uns in den Kommentaren.

In Pokémon GO steht als Nächstes ein spezielles Event zur Pokémon-WM an. Alles zum Weltmeisterschafts-Event erfahrt ihr hier.