Pokémon GO bringt Weltmeisterschafts-Event mit neuem Kostüm und exklusiven Attacken

Pokémon GO nimmt in diesem Jahr erstmals an den Pokémon-Weltmeisterschaften teil und startet in diesem Rahmen ein Weltmeisterschaft-Event im Spiel. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche Spawns und Boni euch dabei erwarten.

Um was für ein Event geht es? Gemeinsam mit der Pokémon Company und anderen Pokémon-Spielen findet vom 18. bis 21. August die Pokémon Weltmeisterschaft in London statt. Und auch Pokémon GO wird erstmals Teil davon sein.

Das muss natürlich ordentlich gefeiert werden, weshalb Niantic neben den Inhalten rund um das Live-Event auch für alle Trainer ein passendes Ingame-Event startet. Dabei könnt ihr euch selbstverständlich auf zahlreiche Spawns freuen, sowie auf den einen oder anderen Bonus. So erwarten euch unter anderem:

Pikachu im Weltmeisterschafts-Kostüm

Exklusive Event-Attacken für ausgewählte Pokémon

Welche Inhalte konkret geplant sind und was es zum Live-Event zu wissen gibt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Wann läuft das Event? Während die Pokémon-Weltmeisterschaft vom 18. bis 21. August in London stattfindet, läuft das dazugehörige Event vom 18. August 2022 um 10:00 Uhr Ortszeit bis zum 23. August 2022 um 20:00 Uhr Ortszeit.

Das neue kostümierte Pokémon zur Weltmeisterschaft

Im Zusammenhang mit einem solchen großen Event, darf natürlich eines nicht fehlen: ein kostümiertes Pikachu im Weltmeisterschafts-Kostüm. Das beliebte Elektro-Pokémon wird während des Events in Raids zu finden sein, sich aber auch in den Belohnungen von Feldforschungen und der befristeten Forschung verstecken. Mit etwas Glück entdeckt ihr sogar ein schillerndes Exemplar.

Neues kostümiertes Pikachu

Alle Spawns zum Weltmeisterschaft-Event

Das neue kostümierte Pikachu ist allerdings nicht das einzige Monster, dem ihr während des Weltmeisterschafts-Events begegnen könnt. In der Wildnis, in Raids sowie in Feldforschungen warten noch zahlreiche andere Pokémon auf euch.

Allen, denen ihr auch in ihrer schillernden Form begegnen könnt, haben wir euch nachfolgend mit einem (*) markiert:

Wilde Spawns:

Nidoran (weiblich)*

Menki*

Machollo*

Hydropi*

Zobiris*

Meditie*

Wablu*

Seemops*

Glibunkel*

Araqua

Zurrokex

Galar-Flunschlik*

Pokémon in Raids:

Level-1-Raids: Pikachu mit Weltmeisterschafts-Kostüm*, Galar-Porenta*, Marill*, Schmerbe*, Praktibalk*, Zurrokex

Level-3-Raids: Rasaff, Schlurp*, Panzaeron*

Level-5-Raids: Zacian, Zamazenta

Mega-Raids: Mega-Lahmus*

Pokémon aus Feldforschungen:

Bisasam*

Pikachu im Weltmeisterschafts-Kostüm*

Nebulak*

Rihorn*

Karpador*

Endivie*

Hydropi*

Galar-Zigzachs*

Tanhel*

Galar-Flunschlik*

Dartiri*

Alle Boni zum Weltmeisterschaft-Event

Welche Boni erwarten euch? Neben den zahlreichen Spawns erwarten euch selbstverständlich auch wieder einige Boni. Diese drehen sich thematisch passend vor allem um Trainer-Kämpfe. Auf folgendes könnt ihr euch freuen:

Herausforderer an PokéStops, die mit den Teams der Sieger der Regionalmeisterschaften antreten

10 Kampfsets (insgesamt 50 Kämpfe) in der GO-Kampfliga pro Tag

3-facher Sternenstaub als Belohnung für gewonnene Kämpfe in der GO-Kampfliga

Befristete Forschung Belohnung: Top-Sofort-TM, Top-Lade-TM und eine Begegnung mit Pikachu im Weltmeisterschaft-Kostüm*

Exklusive Attacken für ausgewählte Pokémon

besondere Avatar-Artikel im Ingame-Shop: Drachen-Sport-Oberteil Drachen-Sport-Shorts Unlicht-Sport-Oberteil Unlicht-Sport-Shorts



Neue Avatar-Artikel im Ingame-Shop

Exklusive Attacken zum Weltmeisterschafts-Event

Um was geht es dabei? Während des Events können ausgewählte Pokémon eine spezielle Event-Attacke lernen. Diese bekommt ihr, wenn ihr bei der jeweiligen Vorentwicklung die Weiterentwicklung auslöst. Dadurch könnt ihr euch folgende Attacken sichern:

Attacke Entwicklung Felswerfer Rizeros zu Rihornior Finsterfaust Alpollo zu Gengar Nassschweif Karpador zu Garados Sternenhieb Metang zu Metagross Einäschern Dartignis zu Fiaro

Die Pokémon-Weltmeisterschaft 2022 in London

Was ist die Pokémon-Weltmeisterschaft überhaupt? Die Pokémon Company veranstaltet in regelmäßigen Abständen sogenannte Pokémon-Weltmeisterschaften, bei denen die besten Trainer der verschiedenen Spielen jeweils ihr Können unter Beweis stellen und in diesem Zusammenhang gegeneinander um den Weltmeister-Titel kämpfen.

2022 wird auch erstmals Pokémon GO Teil dieses Spektakels sein. Ihr hattet dafür in den vergangenen Monaten die Möglichkeit euch für die Veranstaltung zu qualifizieren. Nun stehen die weltweit besten Trainer fest und werden während des Live-Events in London in der GO Kampfliga gegeneinander antreten.

Neben dem Weltmeister-Titel werden sie dabei aber auch noch um weitere Preise spielen. So erhält der Sieger beispielsweise eine exklusive Pose im Spiel sowie ein Weltmeister-Outfit.

Kann man die Weltmeisterschaft verfolgen? Ja, die Kämpfe um den Weltmeister-Titel könnt ihr im Livestream auf dem Twitch-Kanal von Pokémon GO verfolgen. Dort finden diese vom 18. August 2022 bis 21. August 2022 jeweils ab 08:00 Uhr UTC, also 10:00 Uhr deutscher Zeit, statt.

Gibt es Boni für alle Spieler? Ja, das Live-Event hält für euch ebenfalls besondere Boni bereit. Wer selbst an der Weltmeisterschaft teilnimmt, der erhält für seinen Avatar ein besonderes rotes Weltmeister-Shirt.

Aber auch Trainer, die den Wettkampf von zu Hause aus verfolgen sollten gut hinschauen, denn während des Live-Streams veröffentlicht Niantic spezielle Promo-Codes, mit denen ihr euch ein blaues Weltmeisterschafts-Shirt für euren Avatar sichern könnt.

T-Shirts zur Pokémon-Weltmeisterschaft

Wie gefallen euch die Inhalte des Weltmeisterschafts-Events? Hattet ihr euch dafür andere Monster und Boni gewünscht? Und werdet ihr euch die Kämpfe im Livestream auf Twitch ansehen? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.

In den kommenden Tagen steht in Pokémon GO noch einiges an. Wir zeigen euch alle Events im August und welche sich davon besonders lohnen.