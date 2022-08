Trainer in Pokémon GO sind traurig – Niantic bringt das „falsche“ Kostüm-Pokémon zum Finale

Pokémon GO hat alle Inhalte bekannt gegeben, die zum großen GO Fest Finale 2022 kommen sollen. Doch ein Monster fehlt einigen Spielern in der Auflistung.

Das ist das Event: Das GO Fest Finale fungiert als Abschluss-Event der diesjährigen GO Fests und findet am 27. August 2022 von 10:00 bis 18:00 Uhr statt.

An diesem Tag werden zahlreiche spezielle Spawns während rotierender Habitate auftauchen, und auch die Ultrabestien der letzten lokalen GO Fests erscheinen in Raids.

Sowieso sind einige Monster aus den vergangenen Fest-Events dabei. Dazu kommen Pokémon wie Icognito, Tropius oder Galar-Pantimos. Allerdings ist ein beliebtes Pokémon aus den vergangenen Wochen nicht an Bord: Das Relaxo mit dem Cowboyhut.

Kein Cowboy-Relaxo, dafür Schal-Pikachu

Was ist das für ein Monster? Das Cowboy-Hut-Relaxo war ein spezielles Kostüm-Monster, das man bei den Events in Sapporo, Seattle und Berlin antreffen konnte. Es feierte anlässlich der lokalen GO Fests sein Debüt und konnte bislang nicht außerhalb der Events gefangen werden. Wer nicht da war, muss auf einen Tausch hoffe, wenn man das Cowboy-Hut-Relaxo haben will.

Offenbar hofften einige Trainer darauf, dass dieses spezielle Relaxo auch zum globalen Finale des GO Fests auftauchen würde. Doch bislang fehlt es in der Auflistung von Monstern, die ihr dort antreffen werden könnt – auch, wenn man ein Ticket kauft.

Das sagen Fans:

„Wenn sie Relaxo mit Cowboyhut nicht bringen, wäre ich ziemlich sauer. Das ist eines der wenigen kostümierten Pokemon, die mich je interessiert haben, und sie haben es hinter lokalen Go-Festen versteckt“, ärgert sich ein User (via reddit)

„Verdammt, kein Relaxo mit Cowboyhut für das globale Finale ist ein wenig enttäuschend“ (via reddit).

„Kein Cowboy-Hut-Relaxo? Wirklich?“, fragt User ace2390 (via reddit)

„Verdammt, ich werde den ganzen Tag lang grinden, haha… Irgendwie schade, dass sie Relaxo mit Hut ausgeschlossen haben und uns ein weiteres Pikachu gegeben haben. Aber hey! Sieht gut aus (für mich!)“ sagt User Maureen00 (via reddit).

„Vielleicht halten sie es immer noch als Überraschungsspawn bereit. Cowboy-Relaxo war eines der begehrtesten Shinies für alle GoFest-Besucher“, betont ein User (via reddit), meint aber auch: „Es würde mich nicht überraschen, wenn sie es als exklusiven Spawn nur für Go Fests behalten würden. Wie Safari-Pikachu.“

Statt des Cowboy-Relaxos ist derzeit nur ein Pikachu mit Shaymin-Schal für das GO Fest Finale angekündigt. Das ist zwar auch ein ungewöhnliches Monster, allerdings gab es in der Vergangenheit doch deutlich mehr Kostüm-Pikachus, als beispielsweise Relaxos.

Gleichzeitig merken aber auch einige User an, dass es durchaus okay ist, dass Cowboy-Relaxo zum Finale nicht wieder rausgeholt wird. Dies sei schließlich auch ein wichtiger Anreiz für Spieler gewesen, die zu den lokalen Events gereist sind.

Wie seht ihr das Thema? Hättet ihr euch eine Rückkehr des Cowboy-Relaxo gewünscht, oder seid ihr auch mit Schal-Pikachu zufrieden? Wie steht ihr generell zu Kostüm-Monstern? Erzählt es uns in den Kommentaren!