Pokémon GO: Begrenzte Forschung zur Käferkrabbelei – Alle Belohnungen

Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Ihr könnt die Challenge vom 10. August um 10:00 Uhr bis zum 16. August um 20:00 Uhr (Zeiten jeweils in Ortszeit) lösen. In der Übersicht zeigen wir euch alle Aufgaben und Belohnungen, die ihr in den drei Kapiteln erhaltet.

Was ist das für eine Forschung? Das große Käferkrabbelei-Event ist für einige Tage aktiv und rück die Käfer in den Fokus. Begleitet werden die nächsten Tage von einer zeitliche Begrenzten Spezialforschung, der Fang-Challenge.

In Pokémon GO ist zum Käferkrabbelei-Event eine begrenzte Spezialforschung aktiv. Bei der Fang-Herausforderung sollt ihr bestimmte Arten von Würfen treffen, Eier ausbrüten und mehr. Wir zeigen euch alle Quests und Belohnungen.

Insert

You are going to send email to