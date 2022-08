Pokémon GO: „Käferkrabbelei“ startet morgen – Alle Infos zum Event

Morgen beginnt das „Käferkrabbelei“-Event in Pokémon GO. Wir zeigen euch hier, was für Monster ihr erwarten könnt, welche Boni es gibt und welche Shinys auftauchen können.

Was ist das für ein Event? Die „Käferkrabbelei“ ist ein Event, dass auch schon in der Vergangenheit von Pokémon GO stattfand. Wenig überraschend stehen hier Monster vom Typ „Käfer“ im Mittelpunkt.

Wann findet das Event statt? Die Käferkrabbelei startet am Mittwoch, dem 10. August 2022 um 10:00 Uhr Ortszeit und endet am 16. August 2022 um 20:00 Uhr. Ihr habt also eine knappe Woche, um das Event auszunutzen.

Was sind die Highlights des Events? Das Käfer-Event bringt unter anderem neue Monster und verschiedene Boni, außerdem wurde es durch den freigeschalteten Hyperbonus nochmal verbessert.

Zu den Highlights gehören:

Das Debüt von Mabula und dessen Entwicklungen

Icognito T in den Raids – auch als Shiny

Das regionale Monster Vegimak steckt in Raids und der Wildnis

Mega-Scherox und Genesect sind in den Raids

Jede Menge Forschung

Einen genauen Blick auf die Inhalte zeigen wir euch hier.

Alle Spawns und Shinys zum Käferkrabbelei-Event

Während der Käferkrabbelei könnt ihr mit veränderten Spawns in der Wildnis rechnen, zudem wird auch am Raid-Pool ein wenig gedreht. Ebenso tauchen auch in den Feldforschungen jede Menge Käfer auf.

Neues Monster: Besonders spannend ist dabei das Pokémon „Mabula“, das zum ersten Mal in Pokémon GO auftaucht. Das könnt ihr zu Akkup und Donarion weiterentwickeln.

Für Akkup braucht ihr 25 Bonbons

Für Donarion 100 Bonbons und ein Magnet-Lockmodul

Neues Shiny: Während der Krabbelei wird außerdem das Monster „Toxiped“ in seiner schillernden Form freigeschaltet. Hier könnt ihr also eure Shiny-Sammlung erweitern, wenn ihr Glück habt.

Regionales Monster: Der regionale Affe Vegimak taucht nun auch weltweit auf. Wenn ihr den noch nicht habt, solltet ihr ihn euch schnappen – auch hier ist die schillernde Version auffindbar.

Neues Icognito: Das Icognito „T“ erscheint in den Raid-Kämpfen und kann auch als schillerndes Exemplar auftauchen.

Neues Mega-Monster: Mega-Scherox taucht in den Raids auf. Das ist besonders anfällig gegen Feuer, bringt sonst aber kaum Schwächen mit. Auch hier ist eine Shiny-Version verfügbar.

Alle starken Konter gegen Mega-Scherox findet ihr hier.

Wo welche Monster auftauchen können, fassen wir hier nochmal zusammen. Alle möglichen Shinys haben wir mit einem Sternchen* markiert.

Pokémon-Spawns in der Wildnis

Mabula

Toxiped*

Vegimak*

Raupy*

Hornliu*

Ledyba*

Webarak*

Yanma*

Waumpel*

Gehweiher

Zirpurze*

Laukaps*

Wattzapf

Schnuthelm*

Araqua

Tannza*

Pionskora*

Lithomith*

Pokémon in Raids

In den Legendären Raids trefft ihr auf Genesect mit dem Gefrier-Modul. Als Shiny ist es allerdings nicht verfügbar.

Wenn ihr es schnappen wollt: Hier sind die besten Konter gegen Genesect.

Raids Pokémon Stufe 1 Paras*, Tannza*, Wattzapf, Icognito T*, Vegimak* Stufe 3 Omot, Pinsir*, Forstellka, Pottrott* Stufe 5 Genesect mit Gefriermodul Mega-Raids Mega-Scherox*

Es gibt außerdem noch einen Raid-Bonus: Schließen 3 oder mehr Trainer einen Raid vor Ort ab, spawnen danach für 15 Minuten vermehrt bestimmte Monster rund um die Arena (300 Meter). Welche das sind, kommt auf den Tag an.

10. August Waumpel*

11. August Raupy*

12. August Webarak*

13. August Toxiped*

14. August Zirpurze*

15. August Hornliu*

16. August Ledyba*

Aufgaben und Forschungen während des Events bringt Belohnungen

Welche Rolle spielt Forschung? Es gibt gleich mehrere Punkte während des Events, an denen ihr Forschungsaufgaben lösen sollt.

Die erste kommt durch den Hyperbonus zustande. Der bringt nämlich eine „befristete Forschung“ während des Events ins Spiel.

Hier werdet ihr viele Käfer fangen müssen. Als Belohnung soll es Items, Pokémon-Begegnungen und Mega-Energie für Scherox geben.

Darüber hinaus wird es eine Sammlerherausforderung geben. Wenn ihr die abschließt, bekommt ihr 15.000 EP und die Käfersammler-Pose.

Zu guter Letzt wird das Event zahlreiche Feldforschungen bringen, die unterschiedliche Monster als Belohnungen anbieten. Diese Pokémon werden sich dort verstecken:

Raupy*

Hornliu*

Paras*

Bluzuk*

Ledyba*

Webarak*

Yanma*

Schaloko

Panekon

Nincada*

Volbeat*

Illumise*

Zirpurze*

Burmy (Pflanzenumhang)*

Burmy (Sandumhang)*

Burmy (Lumpenumhang)*

Wadribie*

Strawickl

Toxiped*

Lithomith*

Laukaps*

Schnuthelm*

Mabula

Araqua

Reißlaus

Käfer gehören selten zu den besten Angreifern in Pokémon GO. Die besten Monster seht ihr hier:

Boni während der Käferkrabbelei

Welche Boni bringt das Event? Hier zeigen wir euch eine Liste aller Boni, die während des Events gelten.

Doppelte Fang-EP für Fänge mit einem guten, großartigen oder fabelhaften Wurf

Extra-Bonbons für Fänge mit einem guten, großartigen oder fabelhaften Wurf

Eine erhöhte Chance auf XL-Bonbons für Trainer ab Level 31 mit mit einem guten, großartigen oder fabelhaften Wurf

Schnappschuss-Überraschungen mit Käfer-Pokémon

Es lohnt sich also, ordentlich zu werfen, um möglichst viele Boni einzusacken. Vor allem beim Community Day mit Zigzachs wird das nochmal wichtig, denn das Event bringt noch mehr Boni, die euch beim Sammeln von Staub und EP helfen.

Alles zum Community Day im August lest ihr hier.