Pokémon GO: Alles, was wir zum GO Fest Finale 2022 wissen

In Pokémon GO findet Ende August das Finale des GO Fest 2022 statt. Wir fassen alle Informationen zum globalen Event zusammen.

Wann findet das GO Fest Finale 2022 statt? Das Abschluss-Event zum Pokémon GO Fest 2022 läuft am Samstag, den 27. August. Nach drei lokalen GO Fests in Berlin, Seattle und Sapporo läuft dieses allerdings wieder für alle Spieler auf der Welt als globale Variante.

Brauche ich ein Ticket? Das Event wird Inhalte bringen, die nur für Ticket-Inhaber freigeschaltet werden.

Wenn ihr schon mit einem Ticket am globalen GO Fest im Juni 2022 teilgenommen habt, braucht ihr kein zusätzliches Ticket mehr. Ihr erhaltet das Abschluss-Ticket ohne weitere Kosten.

Alternativ gibt es ein separates Ticket für das Abschluss-Event. Das wird 10,99 US-Dollar (ca. 10 – 11 Euro) kosten und zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sein.

Brauche ich für alle Boni ein Ticket? Es gibt noch keine detaillierte Ankündigung der Boni, die beim Abschluss-Event verfügbar sein werden. Denkbar ist allerdings, dass manche Boni auch ohne Ticket zu bekommen sein werden – zumindest war das bei vergangenen GO Fests der Fall.

Was bringt das Abschluss-Event zum GO Fest 2022?

Diese Inhalte sind schon bekannt: Nach dem ersten Erscheinen der ersten Ultrabestie zum GO Fest 2022 tauchten über die vergangenen Wochen verschiedene Monster zu den lokalen GO Fests auf.

Das globale GO Fest 2022 brachte Anego – die erste Ultrabestie im Spiel

In Berlin konnten Spieler das Monster Schabelle fangen

In Seattle folgte Masskito

Und in Sapporo konnte man sich Voltriant sichern

Bis jetzt sind all diese Monster Event-exklusiv gewesen. Zum globalen GO Fest werden sie aber zurückkehren und alle 4 zu fangen sein.

Der Pokémon-Presents-Stream zeigte die 4 Bestien

Darüber hinaus wird voraussichtlich die Zenit-Form von Shaymin eine Rolle spielen. Diese ist zwar noch nicht konkret angekündigt, wurde aber im Pokémon-Presents-Stream im Zusammenhang mit dem GO Fest gezeigt.

Diese Shaymin-Form war bislang ebenfalls nur bei den lokalen GO Fests zu fangen. Die reguläre Shaymin-Version hingegen gab es bereits beim globalen GO Fest zu fangen.

Sicher ist zumindest, dass es eine Spezialforschung zum Abschluss-Event geben wird, die alle Spieler mit Ticket abschließen können. Gut möglich, dass Zenit-Shaymin hier drin vorkommt.

Rückkehr des Professors? In Sachen Story werden wir wohl die Rückkehr von Professor Willow erleben – oder zumindest erfahren, was genau mit ihm passiert ist. Der Abschluss der Geschichte rund um das Ultraforschungsteam-Mitglied „Rin“ und Willow ist jedenfalls für das Event angekündigt worden.

Gibt es weitere Boni? Dies sind bislang alle bekannten Inhalte, es ist aber anzunehmen, das weitere Details und Boni für das Event im Vorfeld des GO Fest Abschlussevents veröffentlicht werden.

Sobald mehr Informationen verfügbar sind, halten wir euch an dieser Stelle auf dem Laufenden!

Zuvor steht aber erstmal das nächste Event in Pokémon GO an: Die Käferkrabbelei stellt Monster wie Genesect und Mega-Scherox in den Mittelpunkt. Alle Infos zur Käferkrabbelei findet ihr hier.