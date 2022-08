Pokémon GO: Alle Hisui-Formen, die verfügbar sind

In Pokémon GO könnt ihr verschiedene Hisui-Formen finden und fangen. In der Übersicht zeigen wir euch alle Hisui-Pokémon, die verfügbar sind.

Was sind das für Formen? Die Hisui-Formen kommen aus dem Spiel Pokémon Legenden: Arceus. Es handelt sich dabei um Regionalformen bestimmter Monster. Nach und nach werden diese besonderen Formen in Pokémon GO eingebaut.

Damit ihr stets wisst, welche Hisui-Formen jetzt im Spiel erhältlich sind, stellen wir euch diese Übersicht dazu bereit.

Welche Hisui-Pokémon gibt es jetzt?

Diese Liste zeigt euch alle Hisui-Pokémon, die jetzt gerade in Pokémon GO verfügbar sind. Sollten neue dazukommen, werden wir die Liste entsprechend erweitern. Seit Januar 2022 gibt es in Pokémon GO immer wieder neue Veröffentlichungen der besonderen Formen. Gut möglich, dass bald weitere folgen.

Bild Pokémon Typ Hisui-Voltobal Elektro &

Pflanze Hisui-Lektrobal Elektro &

Pflanze Hisui-Fukano Feuer &

Gestein Hisui-Arkani Feuer &

Gestein Hisui-Baldorfish Unlicht &

Gift Myriador Unlicht &

Gift Hisui-Sniebel Kampf &

Gift Snieboss Kampf &

Gift Hisui-Washakwil Psycho &

Flug

Wann kamen die Formen ins Spiel?

Wo findet man Hisui-Pokémon im Pokédex?

Viele Spieler fragen sich, wo man in Pokémon GO die Hisui-Pokémon im Pokedex findet. Da es keine besondere Kategorie im oberen Bereich eures Pokédex gibt, müsst ihr die besonderen Formen auf andere Weise entdecken.

Sie finden sich bei den normalen Formen der Pokémon. Wählt ihr sie im Pokédex aus, dann habt ihr dort die Option, auf die Hisui-Form zu tippen. Macht ihr das, wird euch das Bild der Hisui-Form im Pokedex angezeigt.

Auf diese Weise könnt ihr alle Hisui-Formen bei euch im Pokédex anzeigen lassen.

