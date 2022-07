Pokémon GO startet Raid-Tag mit Hisui-Washakwil am Wochenende – So nutzt ihr ihn richtig

Am Wochenende läuft in Pokémon GO ein spezieller Raid-Tag: Hisui-Washakwil feiert sein Debüt und kann erstmals von euch geschnappt werden. Zudem gibt es besondere Boni – hier findet ihr alles in der Übersicht.

Wann läuft der Raid-Tag? Der Raid-Tag findet am Sonntag, dem 31. Juli 2022 von 11:00 bis 14:00 Uhr Ortszeit statt. In dieser Zeit sollt ihr raiden, was das Zeug hält.

Der Raid-Tag war ursprünglich nicht Teil des aktuellen Hisui-Events. Er wurde aber aufgrund des freigeschalteten Hyperbonus zum Event-Kalender in Pokémon GO hinzugefügt.

Was ist das Besondere an dem Event? Es gibt ein Debüt: Die Hisui-Version von Washakwil wird erstmals in Pokémon GO zu fangen sein.

Hisui-Washakwil und alle Boni – Lohnt sich der Raid-Tag?

Was ist das für ein Pokémon? Das normale Washakwil ist schon länger im Spiel, als Entwicklung von Geronimatz. Nun kommt auch die „Hisui“-Version ins Spiel. Die kennen Fans möglicherweise schon aus „Pokémon Legenden: Arceus“. Dort ist Hisui-Washakwil außerdem eines der Begleiter-Pokémon, mit dem ihr von A nach B fliegen könnt.

Da es sich quasi um ein neues Pokémon handelt, lohnt sich der Fang allein schon für den Pokédex-Eintrag in Pokémon GO. Allerdings wird es weder im PvP, noch in Raids und Arenen zu den besten Angreifern gehören. Dafür gibt es aber noch einen spannenden Bonus für Sammler.

Kann Washakwil shiny sein? Ja, und die Chance auf Shiny-Washakwil wird während des Raid-Tags erhöht sein. Dementsprechend könnt ihr versuchen, hier ein neues Exemplar für eure schillernde Sammlung zu bekommen.

So sieht die Shiny-Variante aus

Wie besiege ich Hisui-Washakwil? Für Hisui-Washakwil können voraussichtlich schon zwei Trainer reichen, wenn ihr die richtigen Konter auf einem hohen Level nutzt. Um sicherzugehen und schneller durchzukommen, solltet ihr aber mit mehr Trainern reingehen.

Da Hisui-Washakwil dem Typ Psycho und Flug angehört, könnt ihr es mit Unlicht, Elektro, Geist, Eis und Gestein platt machen.

Wenn ihr die genauen Konter sucht, findet ihr hier die besten Pokémon gegen Hisui-Washakwil:

Pokémon GO: Hisui-Washakwil besiegen – Die 20 besten Konter im Raid-Guide

Diese Boni könnt ihr beim Raid-Tag ausnutzen

Der wichtigste Bonus: Damit ihr ordentlich raiden könnt, erhaltet ihr während des Events und bis zu zwei Stunden danach fünf kostenlose Raid-Pässe, wenn ihr die Arena-Fotoscheiben dreht.

Es ist davon auszugehen, dass ihr den nächsten Raid-Pass immer erst bekommt, wenn der letzte aufgebraucht ist – wie man es auch vom täglichen Pass gewohnt ist. Dementsprechend solltet ihr immer, nachdem ihr einen Raid abgeschlossen habt, direkt wieder eine Arena-Scheibe drehen, um den nächsten Pass zu bekommen.

Wenn ihr euch den Gratis-Pass vom Vortag (Samstag) aufhebt, könnt ihr theoretisch sogar sechs Gratis-Raids absolvieren. Das kann sich lohnen, denn während des Raid-Tags gibt es noch ein paar Extra-Boni.

Diese Boni gibt es noch: Neben Hisui-Washakwil könnt ihr verschiedene Boni ausnutzen, die für alle Raids gelten, die im Event-Zeitraum stattfinden.

Die Chance auf XL-Sonderbonbons aus Raid-Kämpfen vor Ort ist erhöht

50 % mehr EP für gewonnene Raid-Kämpfe

Außerdem läuft auch noch der Freundschaftsbonus aus dem Hisui-Event:

Das Freundschaftslevel steigt schneller, wenn ihr Raid-Kämpfe abschließt

Gute EP-Möglichkeit am Raid-Tag: Da ihr sowieso schon 50 % mehr EP aus gewonnenen Raid-Kämpfen bekommt, könnt ihr den Raid-Tag gut nutzen, um euch in Sachen Level ein wenig voranzuarbeiten.

Mit Glückseiern könnt ihr die EP-Ausbeute erhöhen

Zündet ihr ein Glücks-Ei, bekommt ihr eine halbe Stunde lang nochmal das Doppelte der Raid-EP obendrauf. Das kann sich richtig lohnen, wenn ihr im Laufe dieser Zeit möglichst viele Raids hintereinander abarbeitet. Spielt also am besten an einem Ort mit zahlreichen Arenen, um schnell hintereinander Raids abschließen zu können.

Zudem könnt ihr den Raid-Tag eventuell nutzen, um euer Freundschaftslevel zum EP-Sammeln zu benutzen. Denn: Die Freundschaftslevel-Grenzen gehören zu den besten Wegen, EP zu farmen.

Für den Sprung auf Hyperfreunde gibt es 50.000 EP (100.000 mit Glücksei).

Der Sprung auf „Bester Freund“ bringt sogar 100.000 EP (200.000 mit Glücksei).

Da das Freundschaftslevel durch abgeschlossene Raids schneller steigt, ist dies eine gute Gelegenheit, um da EP zu sammeln, wenn ihr mit euren Pokémon-GO-Freunden gemeinsam spielen solltet.

Hier kommt es aber auf Timing an – wenn ihr seht, dass der Sprung auf das nächste Freundschaftslevel kurz bevorsteht, kann sich auch hier ein Glücksei lohnen.

Neben dem Hisui-Event könnt ihr gerade mit dem Abenteuerrauch auf Pokémon-Jagd gehen – zumindest, wenn er bei euch schon freigeschaltet ist. Falls ihr das Feature noch nicht kennt: Zuletzt beantwortete Niantic die häufigsten Fragen zum neuen Rauch.