Pokémon GO: Morgen startet „Hisui-Entdeckungen“ – Alle Shinys und Inhalte des Hyperbonus

Am 27. Juli 2022 startet Pokémon GO das neue Event „Hisui-Entdeckungen“. Hier bei MeinMMO zeigen wir euch, welche Spawns ihr erwarten könnt, welche Shinys auftauchen, was der Hyperbonus bringt und was ansonsten im Event steckt.

Was ist das für ein Event? Das „Hisui-Entdeckungen“-Event stellt die namensgebende Region „Hisui“ in den Vordergrund. Die kennen Spieler möglicherweise schon aus dem Switch-Spiel „Pokémon Legenden: Arceus“.

Im Spiel handelt es sich bei Hisui um eine ältere Version der Gegend, die später „Sinnoh“ genannt wird. In der Hisui-Region gibt es unter anderem alternative Versionen von Pokémon, die wir bereits kennen. Einige davon werden nun in Pokémon GO ihr Debüt feiern.

Außerdem wurde ein neuer Hyperbonus freigeschaltet, der während des Hisui-Events zum Tragen kommt. Den stellen wir euch hier ebenfalls vor.

Zu den Highlights des Events zählen:

Neue Hisui-Formen

Ein Raid-Tag

Sammler-Herausforderungen und Forschungen

Icognito S in den Raids

Wann findet das Hisui-Event statt? Das Hisui-Event startet am 27. Juli 2022 um 10:00 Uhr und endet am 02. August 2022 um 20:00 Uhr.

Alle Spawns und Shinys zum Hisui-Event

Während des Hisui-Events werden die Spawns in der Wildnis verändert, doch auch in den Eiern und Raids wird der Monster-Pool ein wenig durcheinander gewirbelt. Ein besonderer Fokus dürfte auf den 7km-Eiern liegen – denn dort stecken die neuen Hisui-Formen von Fukano, Baldorfish und Sniebel sowie das etwas ältere Hisui-Voltobal drin.

Durch den Hyperbonus könnt ihr außerdem das regionale Pokémon Sodamak weltweit in der Wildnis und in Raids antreffen. Sollte euch das noch fehlen, ist dies eure Gelegenheit.

Ein weiteres Pokémon-GO-Debüt feiert Hisui-Washakwil, das mit einem speziellen Raid-Tag debütieren wird – sogar mit einer Chance auf seine schillernde Form. Zudem kommt Icognito S aufgrund des Hyperbonus in die Raids.

Wo ihr welche Monster antreffen könnt, fassen wir euch hier nochmal zusammen. Alle Monster, die ihr auch als Shiny finden könnt, markieren wir mit einem Sternchen (*).

Pokémon in der Wildnis

Hisui-Baldorfish

Hisui-Voltobal

Sodamak*

Zubat*

Ponita*

Onix*

Tangela*

Evoli*

Porygon*

Griffel*

Waumpel*

Zirpurze*

Bamelin*

Driftlon*

Bronzel*

Glibunkel*

Elektek*

Magmar*

Octillery

Kaumalat*

Pokémon in den 7-km-Eiern

Hisui-Fukano

Hisui-Sniebel

Hisui-Baldorfish (auch in der Wildnis)

Hisui-Voltobal (auch in der Wildnis)

Die neuen Hisui-Formen (und Voltobal)

Pokémon in Raids

Raids Pokémon Level-1-Raids Icognito S*

Sniebel*

Roselia*

Sheinux* Level-3-Raids Chaneira*

Togetic*

Kirlia

Welsar Level-5-Raids Dialga* (bis 31. Juli) Mega-Raids Mega-Gengar* (bis 31. Juli)

Spezieller Raid-Tag mit Hisui-Washakwil

Das ist der Raid-Tag: Als Teil des Hyperbonus wird am 31. Juli 2022 von 11:00 bis 14:00 Uhr ein Raid-Tag abgehalten. Hier könnt ihr auch auf Hisui-Washakwil treffen. Die schillernde Variante des Monsters ist dabei mit erhöhter Chance anzutreffen.

Hisui-Washakwil feiert sein Debüt

Zudem gibt es am Raid-Tag:

Fünf kostenlose Raid-Pässe während und bis zu zwei Stunden nach dem Event von Arena-Fotoscheiben

Erhöhte Chance auf XL-Sonderbonbons aus Raid-Kämpfen vor Ort

50 % mehr EP für Raid-Siege

Alle Boni zum Hisui-Event in Pokémon GO

Diese Boni kommen dazu: Neben den Spawns gibt es auch noch Sammler-Aufgaben, Feldforschungen und mehr Boni. Der freigeschaltete Hyperbonus spielt da auch nochmal rein. Ihr könnt mit folgenden Features rechnen:

Hyperbonus: Schneller steigendes Freundschaftslevel durch Geschenke öffnen Tauschen Raids Arenakämpfe Trainerkämpfe

Hyperbonus: Ihr könnt bis zu 45 Geschenke pro Tag öffnen und 150 verschicken

Hyperbonus: Ihr könnt bis zu 30 Geschenke im Beutel aufbewahren

Sammler-Herausforderung Belohnungen: Brutmaschine, Erfahrungspunkte (EP) und Sternenstaub

Event-Feldforschungen Belohnungen: Begegnungen mit Piepi*, Paras*, Enton*, Magnetilo*, Feurigel*, Sniebel*, Remoraid*, Mantax*, Sheinux*, Burmy (Pflanzenumhang*, Sandumhang* und Lumpenumhang*), Ottaro*, Lilminip, Bauz

Hisui-Cup in der GO Kampfliga Einsatz von Pokémon der Hisui-Region oder mit den PokéDex-Nummern #387 bis #493 Pokémon dürfen maximal 1.500 WP haben

Event-Sticker aus PokéStops, Geschenken und im Shop

Neue Avatar-Artikel, die an die Hauptcharaktere aus Pokémon Legenden: Arceus erinnern

Abgesehen vom Hisui-Event wurde mit dem neuen Abenteuerrauch auch noch ein frisches Item veröffentlicht. Das kann seltene Monster anziehen – und sogar die Galar-Vögel Arktos, Zapdos und Lavados.