Ups! Pokémon GO schenkt Trainer offenbar ein Monster, das es noch gar nicht gibt

Allerdings merken auch einige an, dass es vielleicht sogar unglücklich ist, Voltriant anstatt von Zenitform-Shaymin zu bekommen. Sie gehen davon aus, dass Voltriant auf lange Sicht sowieso in die Raids kommen wird – bei Zenitform-Shaymin sind sie nicht ganz sicher.

Das ist der Fund: Wie User „SnooPredictions“ auf reddit beschreibt, kam es bei ihm offenbar zu einem Fehler während des GO Fests in Seattle. Anstatt der Zenitform von Shaymin, die man dort eigentlich bekommen sollte, erhielt er Voltriant (engl.: Xurkitree).

Voltriant, ein gruseliges Baum-Monster vom Typ Elektro, soll demnächst als exklusiver Bonus beim GO Fest Sapporo aufkreuzen – zwischen dem 05. und 07. August. Aber: Das erste Voltriant in Pokémon GO wurde offenbar schon gefangen.

Diese Ultrabestien tauchen gerade nach und nach in Pokémon GO auf .

