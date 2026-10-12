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Pokémon GO: Dialga besiegen – Die 20 besten Konter im Raid-Guide

Franzi Korittke Franzi Korittke Lesezeit 2 Minuten
Pokémon-GO-Dialga-Titel

In Pokémon GO könnt ihr in den Level-5-Raids auf Dialga treffen. Wir von MeinMMO zeigen euch die besten Konter und Movesets gegen den legendären Raid-Boss.

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Was ist Dialga für ein Pokémon? Bei Dialga handelt es sich um ein legendäres Pokémon aus der 4. Generation, was zu den Typen Stahl und Drache gehört. Eine Vor- und Weiterentwicklung besitzt das Monster nicht.

Damit ihr es in den Level-5-Raids möglichst schnell besiegen könnt, haben wir euch nachfolgend die besten Konter gegen Dialga aufgelistet.

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Dialga im Raid besiegen – Beste Konter

  1. Mega-Mewtu X mit Konter und Wuchtschlag+
  2. Mega-Lucario mit Kraftwelle und Aurasphäre
  3. Mega-Lohgock mit Konter und Aurasphäre
  4. Proto-Groudon mit Lehmschuss und Abgrundsklinge
  5. Mega-Legios mit Konter und Durchbruch+
  6. Keldeo mit Fußkick und Mystoschwert
  7. Mega-Galagladi mit Fußkick und Sanctoklinge
  8. Mega-Mewtu Y mit Konter und Fokusstoß
  9. Crypto-Groudon mit Lehmschuss und Abgrundsklinge
  10. Mega-Knakrack mit Lehmschuss und Erdkräfte
  11. Lucario mit Kraftwelle und Aurasphäre
  12. Mega-Skaraborn mit Konter und Nahkampf
  13. Crypto-Stalobor mit Lehmschelle und Brandsand
  14. Terrakium mit Doppelkick und Sanctoklinge
  15. Demeteros (Tiergeistform) mit Lehmschuss und Wüstenorkan
  16. Crypto-Lohgock mit Konter und Aurasphäre
  17. Crypto-Raikou mit Donnerschock und Aurasphäre
  18. Mega-Sumpex mit Lehmschuss und Erdbeben
  19. Mega-Fennexis mit Feuerwirbel und Magieflamme+
  20. Crypto-Meistagrif mit Kraftwelle und Wuchtschlag

Welche Schwäche hat Dialga? Da Dialga zu den Stahl- und Drachen-Pokémon gehört, ist es besonders bei Kampf- und Boden-Attacken schwach. Deshalb solltet ihr diese im Kampf nutzen.

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Gibt es Shiny-Dialga? Ja, mit etwas Glück könnt ihr nach dem Kampf auf ein schillerndes Exemplar treffen. Es ist leicht an seinem grünem Körper zu erkennen.

Pokemon-Go-Dialga
Dialga normal (links) und als Shiny (rechts)

Wie viele Trainer braucht man? Mit den besten Kontern und einem hohen Trainer-Level können erfahrene Spieler Dialga bereits zu dritt schaffen. Damit es etwas entspannter wird, solltet ihr euch aber lieber noch den einen oder anderen Spieler zur Hilfe holen. Dann ist Dialga für euch auch kein Problem und sollte relativ schnell besiegt sein. Übrigens: Es lohnt sich Dialga in seinem Team zu haben, denn das Stahl- und Drachen-Pokémon gehört zu den besten Drachen-Angreifern im Spiel.

Quelle(n):
  1. Pokebattler