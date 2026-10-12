Pokémon GO: Dialga besiegen – Die 20 besten Konter im Raid-Guide

In Pokémon GO könnt ihr in den Level-5-Raids auf Dialga treffen. Wir von MeinMMO zeigen euch die besten Konter und Movesets gegen den legendären Raid-Boss.

Was ist Dialga für ein Pokémon? Bei Dialga handelt es sich um ein legendäres Pokémon aus der 4. Generation, was zu den Typen Stahl und Drache gehört. Eine Vor- und Weiterentwicklung besitzt das Monster nicht.

Damit ihr es in den Level-5-Raids möglichst schnell besiegen könnt, haben wir euch nachfolgend die besten Konter gegen Dialga aufgelistet.

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Dialga im Raid besiegen – Beste Konter

Mega-Mewtu X mit Konter und Wuchtschlag+ Mega-Lucario mit Kraftwelle und Aurasphäre Mega-Lohgock mit Konter und Aurasphäre Proto-Groudon mit Lehmschuss und Abgrundsklinge Mega-Legios mit Konter und Durchbruch+ Keldeo mit Fußkick und Mystoschwert Mega-Galagladi mit Fußkick und Sanctoklinge Mega-Mewtu Y mit Konter und Fokusstoß Crypto-Groudon mit Lehmschuss und Abgrundsklinge Mega-Knakrack mit Lehmschuss und Erdkräfte Lucario mit Kraftwelle und Aurasphäre Mega-Skaraborn mit Konter und Nahkampf Crypto-Stalobor mit Lehmschelle und Brandsand Terrakium mit Doppelkick und Sanctoklinge Demeteros (Tiergeistform) mit Lehmschuss und Wüstenorkan Crypto-Lohgock mit Konter und Aurasphäre Crypto-Raikou mit Donnerschock und Aurasphäre Mega-Sumpex mit Lehmschuss und Erdbeben Mega-Fennexis mit Feuerwirbel und Magieflamme+ Crypto-Meistagrif mit Kraftwelle und Wuchtschlag

Welche Schwäche hat Dialga? Da Dialga zu den Stahl- und Drachen-Pokémon gehört, ist es besonders bei Kampf- und Boden-Attacken schwach. Deshalb solltet ihr diese im Kampf nutzen.

Gibt es Shiny-Dialga? Ja, mit etwas Glück könnt ihr nach dem Kampf auf ein schillerndes Exemplar treffen. Es ist leicht an seinem grünem Körper zu erkennen.

Dialga normal (links) und als Shiny (rechts)

Wie viele Trainer braucht man? Mit den besten Kontern und einem hohen Trainer-Level können erfahrene Spieler Dialga bereits zu dritt schaffen. Damit es etwas entspannter wird, solltet ihr euch aber lieber noch den einen oder anderen Spieler zur Hilfe holen. Dann ist Dialga für euch auch kein Problem und sollte relativ schnell besiegt sein. Übrigens: Es lohnt sich Dialga in seinem Team zu haben, denn das Stahl- und Drachen-Pokémon gehört zu den besten Drachen-Angreifern im Spiel.