Pokémon GO zeigt Hyperbonus mit neuem Monster & Shiny – Wann kommt es?

In Pokémon GO steht bald das Hisui-Event an. Das wird nun noch mal ordentlich aufgepeppt, weil Trainer am Wochenende den neuen Hyperbonus freischalten konnten.

Was ist ein Hyperbonus? Am vergangenen Wochenende fand das lokale „GO Fest“ in Seattle statt, zu dem es aber auch eine globale Herausforderung für alle Trainer auf der Welt gab. Diese lautete: Tretet in insgesamt 15.000.000 Raids an.

Diese Aufgabe wurde über das Wochenende erfolgreich abgeschlossen, wodurch der sogenannte „Hyperbonus“ freigeschaltet wird. Dieser kommt nun beim „Hisui-Entdeckungen“-Event zum Einsatz und versorgt dieses mit ein paar Extra-Boni.

Wie das Event verbessert wird, zeigen wir euch hier.

Hisui-Washakwil feiert sein Debüt – Sogar schillernd

Das ist das Monster: Washakwil kennt man aus Pokémon GO schon, dort ist es die Weiterentwicklung von Geronimatz.

Nun kommt aber die Hisui-Variante des großen Adlers ins Spiel – also die Version, die man aus Pokémon Legenden: Arceus kennt. Das Monster wird zum ersten Mal in Raids zu bekommen sein.

Dazu passend gibt es einen neuen Raid-Tag unter dem Motto „Hisui-Entdeckungen.

Der Raid-Tag findet am Sonntag, den 31. Juli 2022 von 11:00 bis 14:00 Uhr statt.

Es gibt eine erhöhte Chance auf XL-Bonbons in Raids vor Ort.

50 % mehr EP für gewonnene Raids.

5 kostenlose Raid-Pässe von Arena-Fotoscheiben – während des Events und bis zu zwei Stunden danach.

Außerdem wird die Chance auf ein schillerndes Hisui-Washakwil erhöht sein. Wie die Shiny-Version aussieht, zeigt ein Post auf reddit:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Noch mehr Boni durch den Hyperbonus

Diese Boni kommen dazu: Neben Hisui-Washakwil wird auch Icognito S während des Events in Raids erscheinen. Hier gibt es auch die Chance, ein Shiny zu treffen, die Rate ist aber nicht erhöht.

Zudem kommt auch das regionale Pokémon Sodamak weltweit in die Raid-Kämpfe, das ebenfalls als Shiny anzutreffen ist.

Zwei weitere Monster sind dabei

Es gehört zu dem regionalen Affen-Trio, und normalerweise trifft man hierzulande nur auf Grillmak. Eine vielversprechende Chance also, um sich das regionale Monster zu schnappen – auch, wenn es nicht zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehört.

Weiterhin bringt der Hyperbonus:

Ein schneller steigendes Freundschaftslevel durch Geschenke öffnen Pokémon tauschen Raid-Kämpfe Arenakämpfe Trainerkämpfe

Platz für bis zu 30 Geschenke im Beutel bis Ende des Events

Die Möglichkeit, bis zu 45 Geschenke pro Tag zu öffnen und bis zu 150 zu verschicken

Wann startet das Event? Das nun verbesserte „Hisui-Entdeckungen“-Event startet am 27. Juli 2022 um 10:00 Uhr und endet dann am 02. August 2022 um 20:00 Uhr.

Insgesamt bringt das Event nun einige Möglichkeiten für Shiny-Jäger. Gefällt euch der Bonus? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Was Events angeht, wird Pokémon GO in Zukunft wohl nicht herunterfahren. Was in Zukunft geplant ist, besprachen die Entwickler von Niantic zuletzt im Interview.