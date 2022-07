Pokémon GO: Globale Sammler-Herausforderung zum GO Fest in Seattle – Alle Belohnungen

Im Rahmen des GO Fests in Seattle hat euch Pokémon GO wieder eine globale Sammler-Herausforderung zur Verfügung gestellt, die ihr unabhängig eines Ticket-Kaufs lösen könnt. Wir von MeinMMO zeigen euch alle Inhalte und Belohnungen.

Was ist das für eine Herausforderung? An diesem Wochenende, vom 22. – 24. Juli 2022, läuft in Pokémon GO das Live-Event zum GO Fest in Seattle. Dieses beinhaltet vor allem haufenweise Spawns und Boni für die Trainer, die ein Event-Ticket haben.

Aber auch alle anderen gehen nicht komplett leer aus. So stellt Niantic allen Spielern, also auch denen ohne Ticket, eine kleine Sammler-Herausforderung zur Verfügung. Dafür werden in der Wildnis verschiedene Pokémon spawnen, die auch für Seattle angekündigt wurden. Diese müsst ihr zum Lösen der Aufgabe fangen.

Nachfolgend zeigen wir euch alle Pokémon, die dafür gesucht werden und verraten euch, was euch in der Belohnung erwartet (via LegendsLima).

Globale Sammler-Herausforderung: Die Oase

Welche Monster werden benötigt? Wie ihr das bereits von GO Fest in Berlin kennt, wird es auch in Seattle verschiedene Habitate geben, in denen unterschiedliche Monster spawnen. Eines dieser Habitate ist „Die Oase“.

Einen kleinen Teil der Pokémon aus diesem Lebensraum lässt Niantic während des Event-Wochenendes weltweit spawnen. Um die globale Sammler-Herausforderung zu lösen, müsst ihr sie also in der Wildnis fangen. Folgende werden gesucht:

Flegmon

Krabby

Sterndu

Baldorfish

Mantax

Perlu

Globale Sammler-Herausforderung zum GO Fest in Seattle

Welche Belohnung gibt es? Wenn ihr alle Pokémon gefangen habt, dann erhaltet ihr 2.022 Sternenstaub, 2 Sananabeeren sowie eine Begegnung mit Sodamak.

Wie lange habt ihr zum Lösen Zeit? Wie ihr das aus der Vergangenheit kennt, ist die Sammler-Herausforderung selbstverständlich befristet. Sie steht euch seit dem 22. Juli 2022 08:00 Uhr Ortszeit zur Verfügung und kann bis zum 24. Juli 2022 um 20:00 Uhr Ortszeit gelöst werden. Vergesst also nicht, eure Belohnung rechtzeitig einzulösen.

Gibt es weitere globale Inhalte zum GO Fest in Seattle?

Ja, mit dem Startschuss in Seattle könnt ihr gemeinsam mit anderen Trainern an einer globalen Herausforderung arbeiten. Dazu sollt ihr eine gewissen Menge Raids absolvieren und könnt euch so einen Hyperbonus für das bevorstehende Hisui-Event sichern. Außerdem erspielt ihr euch für die verbleibende Event-Zeit einen besonderen EP-Bonus.

Alles, was wir zur globalen Herausforderung wissen müsst und ob sie sich der Hyperbonus überhaupt lohnt, haben wir euch in unserem dazugehörigen Artikel zusammengefasst:

Pokémon GO: Ab heute gibt’s eine neue globale Herausforderung – So sichert ihr euch den Hyperbonus

Weitere Sammler-Herausforderungen für Ticket-Inhaber

Trainer, die sich ein spezielles Event-Ticket für das GO Fest in Seattle gekauft haben und somit vor Ort spielen, können sich selbstverständlich über weitere Sammler-Herausforderungen freuen. Diese setzen sich ebenfalls mit den verschiedenen Habitaten in Seattle auseinander.

Da das GO Fest in Seattle heute, am 22. Juli 2022, erst um 18 Uhr deutscher Zeit startet, sind die Inhalte der Sammler-Herausforderungen derzeit noch nicht bekannt. Sobald uns diese vorliegen, werden wir sie aber für euch an dieser Stelle des Artikels ergänzen.

Wie gefällt euch die globale Sammler-Herausforderung? Werdet ihr sie nutzen? Oder findet ihr die Inhalte total langweilig? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern drüber aus.

Das große GO Fest in Berlin ist leider schon vorbei, aber wir wollten es von Niantic nochmal genauer wissen: Können sich deutsche Spieler bald über weitere Live-Events freuen?