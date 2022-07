Pokémon GO: Alle Raid-Stunden und legendären Bosse im Juli 2022

Im Juli 2022 könnt ihr in Pokémon GO wieder auf zahlreiche legendäre Raid-Bosse und Mega-Entwicklungen in Raids treffen. Wir von MeinMMO zeigen euch die einzelnen Monster und verraten euch, auf welche Raid-Stunden ihr euch freuen könnt.

Was sind das für Pokémon? In Pokémon GO habt ihr die Möglichkeit, in Raids gegen bestimmte Pokémon zu kämpfen. Mit dem Wechsel des Monats verändern sich auch die jeweiligen Raid-Bosse. So erwarten euch in den Level-5-Raids im Juli legendäre Monster wie Arktos, Zapdos und Lavados.

Und auch die Mega-Raids halten wieder coole Mega-Entwicklungen für euch bereit, wie Mega-Glurak X und Y oder Mega-Gengar. Alle legendären und Mega-Pokémon in Raids, denen ihr im Juli begegnen könnt sowie die Termine zu den Raid-Stunden haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Sollte Niantic weitere Raid-Bosse bekanntgeben, dann werden wir diesen Artikel entsprechend aktualisieren.

Raid-Stunden und Raid-Bosse im Juli 2022

In der nachfolgenden Übersicht seht ihr alle Raid-Stunden im Juli 2022 in Pokémon GO:

Datum Raid-Boss 06. Juli 2022 Arktos* 13. Juli 2022 Zapdos* 20. Juli 2022 Lavados* 27. Juli 2022 Dialga* Alle Pokémon, denen ihr mit etwas Glück auch in ihrer schillernden Form begegnen könnt, haben wir mit einem (*) markiert.

Raid-Boss-Wechsel und Mega-Raids

Datum Bosse 01. Juli 2022 –

07. Juli 2022 5er-Raids mit

Arktos* 01. Juli 2022 –

07. Juli 2022 Mega-Raids mit

Mega-Glurak X* 07. Juli 2022 –

14. Juli 2022 5er-Raids mit

Zapdos* 07. Juli 2022 –

14. Juli 2022 Mega-Raids mit

Mega-Glurak Y* 14. Juli 2022 –

22. Juli 2022 5er-Raids mit

Lavados* 14. Juli 2022 –

22. Juli 2022 Mega-Raids mit

Mega-Tauboss* 22. Juli 2022 –

31. Juli 2022 5er-Raids mit

Dialga* 22. Juli 2022 –

31. Juli 2022 Mega-Raids mit

Mega-Gengar* Alle Pokémon, denen ihr mit etwas Glück auch in ihrer schillernden Form begegnen könnt, haben wir mit einem (*) markiert.

Wie gefallen euch die Raid-Bosse im Juli in Pokémon GO? Welches der Monster wollt ihr euch auf jeden Fall sichern? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

