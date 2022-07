Pokémon GO: Neue Feldforschungen im Juli 2022 – Alle Belohnungen

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Was sind das für Forschungen? Durch das Drehen von PokéStops erhaltet ihr die Feldforschungen. Jeden Monat passen die Entwickler einige dieser Forschungen in den Aufgaben und Belohnungen an.

