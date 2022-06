Pokémon GO: Forschungsdurchbruch im Juli mit Schlurp – Lohnt er sich?

In Pokémon GO erwartet euch im Juli ein neuer Forschungsdurchbruch, der euch das Pokémon Schlurp bringt. Wir von MeinMMO zeigen euch, was das für ein Monster ist, ob es sich lohnt und wie die Community zum neuen Forschungsdurchbruch steht.

Was ist ein Forschungsdurchbruch? In Pokémon GO habt ihr die Möglichkeit durch Drehen am PokéStop sogenannte Feldforschungen zu bekommen. Das sind monatlich wechselnde Aufgaben, durch die ihr täglich Belohnungen, wie Items oder Begegnungen mit Pokémon, bekommen könnt.

Für jeden Tag, an dem ihr mindestens eine der Quests löst, erhaltet ihr in der „Feld“-Ansicht, oberhalb der Aufgaben, einen entsprechenden Stempel. Habt ihr 7 Stempel gesammelt, dann erhaltet ihr einen Forschungsdurchbruch und könnt euch so über eine weitere Belohnung, in Form einer Begegnung mit einem ausgewählten Pokémon, freuen. Im Juli erwartet euch im Forschungsdurchbruch Schlurp.

Forschungsdurchbruch mit Schlurp – Zeitraum und Shiny

Wie lange ist Schlurp im Forschungsdurchbruch? Der Forschungsdurchbruch wechselt monatlich. Aus diesem Grund könnt ihr Schlurp im Zeitraum vom 01. Juli 2022 um 22:00 Uhr Ortszeit bis zum 01. August 2022 um 22:00 Uhr Ortszeit bekommen. Zuvor erwartet euch bis zum 01. Juli 2022 noch das Stahl-Pokémon Klikk im Forschungsdurchbruch Juni.

Was ist Schlurp für ein Pokémon? Bei Schlurp handelt es sich um ein Normal-Pokémon aus der 1. Spiele-Generation. Mit Hilfe von 100 Bonbons und einem Sinnoh-Stein könnt ihr es zu Schlurplek weiterentwickeln. Erkennen könnt ihr Schlurp an seinem kräftigen rosa Körper und der langen Zunge.

Außerhalb des Forschungsdurchbruchs im Juli könnt ihr Schlurp auch hin und wieder in Feld- oder Spezialforschungen treffen sowie bei teilweiser Bewölkung auch in der Wildnis finden. Gelegentlich könnt ihr es auch in Raids herausfordern.

Kann man Shiny-Schlurp fangen? Ja, mit etwas Glück könnt ihr einem schillernden Schlurp begegnen. Dieses unterscheidet sich von der normalen Form durch einen goldgelben Körper.

Schlurp und Schlurplek normal (oben) und als Shiny (unten)

Lohnt sich der Forschungsdurchbruch mit Schlurp?

So stark ist es: Schlurp kann vor allem mit seinen Ausdauerwerten überzeugen. Im Angriff und der Verteidigung ist es eher nicht so gut. Seine Weiterentwicklung Schlurplek ist hier nochmal ein bisschen besser und hält im Kampf auch nochmal etwas mehr aus als Schlurp.

Für den Einsatz in Raids sind die beiden Pokémon nicht geeignet, weshalb ihr dort lieber auf die besten Angreifer in Pokémon GO zurückgreifen solltet. Anders sieht das allerdings in der GO Kampfliga aus.

Besonders in der Superliga kann Schlurp mit einer Attackenkombination aus Schlecker, Bodyslam und Blattgeißel richtig punkten. In der Hyperliga ist Schlurplek mit einem Moveset aus Schlecker, Bodyslam und Spukball ganz vorn mit dabei (via pvpoke.com).

Beachtet jedoch, dass es sich bei der Lade-Attacke Bodyslam um eine Event-Attacke handelt. Diese könnt ihr sowohl Schlurp als auch Schlurplek momentan nur mit Hilfe einer Top-Lade-TM erlernen.

Lohnt sich Schlurp? Schlurp lohnt sich vor allem für Trainer, die noch auch der Suche nach einem starken Angreifer in der GO-Kampfliga sind.

Wer bereits ein starkes Schlurp oder Schlurplek hat, kann sich so aber zumindest ein paar zusätzliche Bonbons sichern, weshalb ihr den Forschungsdurchbruch auf jeden Fall mitnehmen solltet. Und auch Shiny-Jäger können sich mit etwas Glück über ein schillerndes Schlurp freuen.

Schlurp sorgt für gespaltene Meinungen in der Community

In der reddit-Community wird aktuell fleißig über die angekündigten Inhalte und Events für Juli diskutiert. Und auch Schlurp ist dabei ein Thema und sorgt für sehr unterschiedliche Ansichten bei den Trainern. So kann man sowohl positives als auch negatives Feedback zum geplanten Forschungsdurchbruch finden (via reddit.com):

NervousLittleSheep: „Wer wählt eigentlich immer diese Feldforschungs-Pokémon? Dass es keine Legendären mehr gibt, könnte ich ertragen, wenn sie nicht ständig so mittelmäßige [Pokémon] wie Klikk und Schlurp auswählen würden. Na ja, wenigstens hat Schlurp ein schönes Shiny.“

spoofrice11: „Sieht nicht so aufregend aus… Wir sind von Legendären über seltene Pokemon bis hin zu Schlurp in den wöchentlichen Belohnungsboxen gekommen. Die können sie genauso gut wieder abschaffen.“

NaeKidsNaeProbs: „Schlurp für den Durchbruch? Echt jetzt? Lol. Könntet uns genauso gut einen Zubat oder so geben.“

josh123z: „Schlurp ist ein seltenes Pokemon, zumindest für mich. Ich habe in den 2 Jahren, die ich spiele, 2 davon gefunden.“

Stogoe: „Schlurp ist ehrlich gesagt eines der stärksten Pokemon für PvP und die IVs von einem Forschungs-Schlurp sind eigentlich gar nicht so schlecht.“

BigThomsd: „Ich bin irgendwie begeistert von Schlurp als Durchbruch. Ich brauche das Shiny noch.“

Doch warum sind die Reaktionen so verschieden? Das Feedback der Trainer ist vor allem davon abhängig, wie lange der jeweilige Spieler schon bei Pokémon GO dabei ist. In der Vergangenheit gab es nämlich immer wieder Events, bei denen Schlurp auch im größeren Stil gefunden werden konnte.

Wer also bereits etwas länger dabei ist, hatte auch schon deutlich mehr Gelegenheiten diesem Pokémon zu begegnen und ein starkes und/oder schillerndes Exemplar zu ergattern. Dazu kommt, dass Schlurp und seine Weiterentwicklung vor allem für Trainer interessant sind, die auch in der GO Kampfliga aktiv sind.

Wie findet ihr den Forschungsdurchbruch mit Schlurp im Juli? Freut ihr euch auf das Pokémon? Hofft ihr vielleicht auf ein Shiny? Oder habt ihr das Monster schon zu genüge und ihr hattet eher auf ein besseres Pokémon gehofft? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare.

