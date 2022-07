Pokémon GO beantwortet die 6 häufigsten Fragen zum neuen Rauch

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

4. Frage: Ich habe Rauch genutzt, aber das zählte nicht für die „Nutze 1 Täglicher Abenteuerrauch“-Aufgabe. Antwort: Stellt sicher, dass ihr für die Aufgabe den blauen Täglicher Abenteuerrauch nutzt. Den findet ihr in eurem Inventar oder an der rechten Seite eures Bildschirms. Das Nutzen des normalen grünen Rauchs zählt nicht für diese Aufgabe.

2. Frage: Ich habe den täglichen Abenteuerrauch nicht in mein Inventar bekommen, nachdem ich die erste Seite der Täglicher-Abenteuerrauch-Spezialforschung abgeschlossen habe. Antwort: Bitte startet eure Pokémon GO-App neu und überprüft den Item-Beutel erneut. Das hatte bisher das Problem für alle Spieler gelöst. Ihr solltet auch das Täglicher Abenteuerrauch-Symbol in der oberen rechten Ecke Ihres Bildschirms sehen, wenn ihr eines verwenden könnt.

1. Frage: Warum habe ich noch keinen täglichen Abenteuerrauch? Antwort: Der tägliche Abenteuerrauch wird im Laufe der nächsten Woche an die Spieler verteilt. Schaut morgen oder in ein paar Tagen wieder vorbei, um zu sehen, ob ihr ihn habt.

Das sagt Niantic: Auf Twitter schreibt der Support von Niantic, dass sie die Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zum neuen Rauch zusammengetragen haben (via Niantic.helpshift.com ). Die Übersetzung der Fragen und Antworten zeigen wir euch hier.

Was ist das für ein Item? Seit wenigen Tagen können Trainer in Pokémon GO den neuen Abenteuerrauch nutzen. Verbunden mit einer kleinen Spezialforschung, ist dieser im Spiel freizuschalten. Er bleibt 15 Minuten aktiv und kann Pokémon anlocken, die sonst nur selten in der Wildnis zu finden sind. Pro Tag gibt es einen Abenteuerrauch.

Mit dem neuen Abenteuer-Rauch in Pokémon GO könnt ihr seltene Pokémon wie Galar-Arktos fangen. Doch es gibt Unklarheiten, die Niantic lösen möchte. Die häufigsten Fragen aus der Community haben sie nun beantwortet.

