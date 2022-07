Pokémon GO ändert einen Bonus zum Community Day im August – Das ist neu

Am 13. August läuft der Community Day mit Galar-Zigzachs in Pokémon GO. Der Gruppen-Bonus, der euch zusätzliche Begegnungen mit Geradaks bescheren sollte, wurde nun verändert.

Was ist das für ein Bonus? Seit einigen Community Days belohnt Niantic euch dafür, wenn ihr in Gruppen bei einem PokéStop zusammen spielt. So könnt ihr zusätzliche Boni freischalten, indem ihr an einem Ort genügend Pokémon fangt.

Bisher solltet ihr beim Zigzachs-Community-Day mit weiteren Geradaks-Begegnungen belohnt werden. Doch der Bonus wurde nun zu mehr Sternenstaub verändert. Ist das besser oder schlechter?

Neuer Sternenstaub-Bonus beim Community Day

Das hat sich geändert: Eigentlich lautete der Gruppen-Bonus „Fangt ihr genügend Pokémon an einem PokéStop mit Lockmodul, erscheinen wilde Galar-Geradaks in der Nähe des Stops.“ In der neuen Version des Blogposts schreibt Niantic:

„Wenn bei einem PokéStop mit Lockmodul genügend Pokémon gefangen werden, wird der 3-fache Fang-Sternenstaub für Trainer in der Nähe dieses PokéStops für 30 Minuten auf 4-fachen Fang-Sternenstaub erhöht.“ Dieser Bonus addiert sich aber nicht auf den bereits vorhandenen 3-fach-Bonus, sondern ersetzt diesen für 30 Minuten.

Alle weiteren Inhalte zum Community Day mit Galar-Zigzachs im August 2022.

Ist das gut oder schlecht? In den sozialen Netzwerken sprechen Trainer über die Veränderungen und merken an, was sich nun im Detail verändert. „Für diesen Community Day, bei dem es einen Sternenstaub-Bonus gibt, war es besser, ein Stufe-2-Pokémon zu haben. Denn die geben mehr Sternenstaub“, erklärt Nutzer mazumbado auf reddit. Zigzachs mit vierfachem Bonus bringe 400 Sternenstaub pro Fang. Geradaks mit dreifachem Bonus hingegen 900 Sternenstaub, schreibt der Trainer.

Allerdings ist unklar, wie sich die Catch-Rates verändert hätten. Trainer spekulieren, dass es vielleicht mehr Zeit gebraucht hätte, ein Geradaks zu fangen.

Auf der anderen Seite freuen sich Trainer darüber, dass sie nun mehr Begegnungen mit Galar-Zigzachs bekommen und damit mehr Chancen haben, Shinys zu fangen. „Ich nehme gern mehr Shiny-Checks als Sternenstaub“, schreibt Nutzer Handful4sure auf reddit.

Es gibt also Vor- und Nachteile. Je nachdem, wie euer persönlicher Spielstil aussieht. Schreibt uns eure Meinung zu den Änderungen doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus, welcher Bonus nun wirklich besser gewesen wäre.