Pokémon GO: Spezialforschung bringt neues Hisui-Voltobal – Alle Inhalte

In Pokémon GO startet am 30. Januar die Spezialforschung “Voltobal aus der Hisui-Region?!” mit Hisui-Voltobal. Wir zeigen euch alle Aufgaben und Belohnungen und wie ihr jetzt Hisui-Voltobal fangt.

Was ist das für eine Forschung? Direkt nach dem Ende des Rocket-Events in Pokémon GO steht euch die neue Forschung “Voltobal von der Hisui-Region?!” zur Verfügung. Das ist ab 10:00 Uhr am 30. Januar.

Professor Willow erklärt euch dabei die Hintergründe. Das Highlight der neuen Spezialforschung sind Begegnungen mit Hisui-Voltobal. Das ist eine neue Form des Pokémon, die durch das neue Spiel Pokémon-Legenden Arceus veröffentlicht wurde. Wir zeigen euch hier alle Aufgaben und Inhalte der Spezialforschung.

Voltobal aus der Hisui-Region 1/2

Aufgabe Belohnung Fange 10 Pokémon Begegnung mit

Voltobal Nutze 10 Beeren beim

Fangen von Pokémon Begegnung mit

Voltobal Gib deinem Kumpel

3 Snacks Begegnung mit

Voltobal

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle drei Aufgaben ab und sammelt die dazugehörigen Belohnungen ein, erhaltet ihr zusätzlich 3 Sananabeeren, 3 Himmihbeeren und eine Begegnung mit Hisui-Voltobal.

Voltobal aus der Hisui-Region 2/2

Aufgabe Belohnung Fange 20 Pokémon Begegnung mit

Voltobal Nutze 20 Beeren beim

Fangen von Pokémon Begegnung mit

Voltobal Lande 10 Curveball-Würfe Begegnung mit

Voltobal

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle drei Aufgaben ab und sammelt die dazugehörigen Belohnungen ein, erhaltet ihr zusätzlich 9 Sananabeeren, 9 Himmihbeeren und eine Begegnung mit Hisui-Voltobal.

Was wissen wir über das Pokémon? Dataminer fanden schon in der Nacht auf Samstag heraus, dass Hisui-Voltobal für seinen Release vorbereitet wird. Da gab es erste Bilder und die Inhalte der Spezialforschung von Willow bereits im Code des Spiels.

Am Freitag, den 28. Januar, wurde das neue Spiel Pokémon-Legenden: Arceus veröffentlicht. Spieler auf der Switch können dort neue Abenteuer bestreitet. Zur Veröffentlichung dieses Spiels gehörte auch das Debüt von Hisui-Voltobal. Wir haben auf MeinMMO darüber berichtet und stellen euch das Elektro-Pflanze-Pokémon vor:

Hisui-Voltobal in Pokémon GO – So sieht es aus