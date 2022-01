Pokémon GO bringt wohl bald neues Hisui-Voltobal aus Arceus ins Spiel – So sieht es aus

In Pokémon GO wird wohl bald die neue Hisui-Form von Voltobal veröffentlicht. Man kennt sie aus dem neuen Spiel Pokémon-Legenden: Arceus. Wir zeigen euch, was wir zum Release wissen und wie Hisui-Voltobal aussieht.

Was ist neu? Am 28. Januar 2022 wurde das neue Pokémon Spiel: Pokémon-Legenden: Arceus veröffentlicht. Darin gibt es viele neue Inhalte wie die Hisui-Form von Voltobal. Voltobal selbst ist mit seiner Erweiterung Lektrobal schon seit der ersten Spielgeneration dabei. Für viele Fans ist das also eine große Sache, dass so ein altes Pokémon nun eine neue Form hat.

Es sieht ganz danach aus, als könne man die neue Hisui-Form von Voltobal auch in Pokémon GO fangen. Zumindest bald, denn im Code des Spiels gibt es jetzt klare Hinweise darauf.

Hisui-Voltobal in Pokémon GO entwickeln und fangen – Wann geht das?

Das wurde gefunden: Am Abend des 28. Januars fanden die Dataminer der PokeMiners Veränderungen im Code des Spiels. Sie stießen dabei auf das Bild von Hisui-Voltobal und einen Platzhalter für seine schillernde Form.

Dazu gibt es eine Event-Forschung rund um die neue Form (via PokeMiners.com). In der Forschung heißt es dann: “Das alles wirft die Frage auf: Warum tauchen die Hisui-Voltobal jetzt auf, nachdem sie so lange abwesend waren? Sind sie irgendwie aus der Sinnoh-Region der Vergangenheit in die Gegenwart gereist?”

Weiter geht es im Text mit: “Ich habe die Theorie, dass das Aufbrechen der mysteriösen Tür von Team GO Rocket irgendwie dazu führte, dass diese Hisui-Voltobal in unserer Zeit erschienen.” Der Rest der Forschung wurde auch schon geleakt, doch den wollen wir euch an dieser Stelle nicht weiter spoilern.

Wie sieht Hisui-Voltobal aus? In einem Trailer zu Pokémon-Legenden: Arceus stellte man das neue Monster offiziell vor. Es gehört zu den Typen Elektro und Pflanze.

Wann könnte Hisui-Voltobal veröffentlicht werden? Es sieht also ganz danach aus, dass die Hisui-Voltobal bereits kurz nach dem Rocket-Event in Pokémon GO auftauchen könnten. Das geht offiziell bis Sonntag, dem 30. Januar, um 10:00 Uhr Ortszeit.

Es ist also gut möglich, dass Niantic die Zeit am Sonntag und Montag nutzt, um viele Hisui-Voltobal in der Wildnis zu spawnen oder die Spezialforschung zu veröffentlichen. Das sind gleichzeitig auch die letzten Tage des Kraftwerk-Events – thematisch würde der Release also bestens passen.

Am Dienstag startet dann bereits das Event zum Mondneujahr und wird vermutlich weniger Elektro-Spawns bringen.

Bedenkt, dass es sich bei den Funden der Forschung und der Bilder in Pokémon GO um Funde von Dataminern handelt. Es gibt als keine Garantie, dass die Pokémon in dieser Art ins Spiel kommen. Niantic könnte noch alles ändern, deshalb sind diese Entdeckungen immer mit einer gewissen Portion Skepsis zu genießen.

Im aktuellen Umfeld, rund um die mysteriöse Tür und den Release von Pokémon-Legenden: Arceus würde ein Release von Hisui-Voltobal aber schon Sinn ergeben.

Würdet ihr euch über diese Form im Spiel freuen? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.