Pokémon GO bringt das beste Fang-Feature zurück – diesmal absichtlich

Dataminer haben Informationen aus dem neuen Update zu Pokémon GO zusammengetragen. Unter den Funden ist auch die Rückkehr eines spannenden Features: Das Merken des letzten Pokéballs.

Was ist das für ein Fund? Das neue APK-Update „0.245.0“ für Pokémon GO ist verfügbar und bringt einige interessante Inhalte mit. Die „Pokeminers“, eine Gruppe von Dataminern zu Pokémon GO, haben sich das Update bereits genauer angeschaut.

Und ein Punkt sticht in der neuen Version heraus: In Version 245 ist ein neues Feature namens „Remember Last Pokéball“, also „Pokéball merken“, bereits live.

Was ist das für ein Feature? Wenn man ein Pokémon fängt, wird einem standardmäßig der reguläre Pokéball angezeigt. Den kann man dann entweder werfen oder zu einem stärkeren Ball wechseln. Dafür musste man dann manuell den Super- oder Hyperball auswählen.

Mit dem Feature „merkt“ sich das Spiel aber, welchen Ball ihr beim letzten Fang zuletzt verwendet habt. Dann wird stattdessen dieser Ball angezeigt. Habt ihr also beispielsweise ein Monster mit dem Hyperball gefangen, wird dieser beim nächsten Monster direkt angezeigt.

Gerade bei Events wie der Rampenlichtstunde oder an Community Days ist das ein ziemlich nützliches Feature. Denn oft sind hier Pokémon unterwegs, die man sowieso lieber mit einem Super- oder Hyperball fangen will. So kann man nun einfach direkt effizient drauflos werfen, anstatt noch den Ball zu wechseln.

Dabei besteht kein Zwang: Man kann das Feature offenbar ganz nach Belieben in den Einstellungen ein- und ausschalten.

Neues Ball-Feature hilft offenbar nicht beim GO Plus

Gab es das nicht schon mal? Wer schon länger Pokémon GO spielt, wird sich erinnern, dass es dieses Feature vor Jahren bereits gab – das war so aber offenbar gar nicht vorgesehen (via reddit). Jedenfalls wurde das „Ball merken“-Feature (bzw. der Fehler) entfernt. Nun kehrt es als beabsichtigtes Feature zurück.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Was ist mit dem GO Plus? Auto-Fanggeräte wie das GO Plus werfen automatisch einen Pokéball auf Monster, die in eurer Nähe sind, auch wenn ihr gar nicht aktiv spielt.

Das Problem: Für viele Monster reicht ein einfacher Wurf mit dem Standard-Pokéball nicht aus. Das kann zu Frust führen, wie bei MeinMMO-Redakteur Patrick Freese zum GO Fest ’21.

Wer nun aber hofft, mit dem Setting auch automatisch einen Super- oder Hyperball für das GO Plus einsetzen können, wird erst mal enttäuscht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Wie ein Trainer auf reddit teilt, hat das neue Feature nach aktuellem Stand zumindest vorerst keinen Einfluss auf Geräte wie das GO Plus. Man kann die Fang-Chance durch das neue Feature also nicht erhöhen.

Dafür kann es aber auch nicht passieren, dass man versehentlich all seine Hyperbälle durch ein aktives GO Plus verschwendet, nur weil man sich diesen Ball als letztes gemerkt hat.

Nach aktuellem Stand ist das Feature nur in der APK-Version 0.245.0 verfügbar. Es dürfte aber voraussichtlich auch bald in die „normalen“ Versionen im iOS- und Play Store kommen, wenn es in der APK schon live ist.

Was haltet ihr von dem neuen Feature? Könnt ihr das gebrauchen, oder ist das eher nichts für euch? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Als Nächstes steht in Pokémon GO das große Käferkrabbelei-Event an. Alle Infos dazu findet ihr hier.