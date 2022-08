Pokémon GO Fest in Japan bringt Herausforderung für die ganze Welt – Helft mit, um Boni zu kriegen

Am kommenden Wochenende läuft das Pokémon GO Fest in Sapporo. Den Großteil der Inhalte kriegt man nur vor Ort – doch zumindest bei der globalen Herausforderung dürfen alle mitmachen.

Was ist das für ein Event? Das Pokémon GO Fest in Sapporo, Japan ist das letzte von drei lokalen GO-Fest-Events in diesem Jahr. Zuvor gab es schon vergleichbare Events in Berlin und Seattle.

In Japan gibt es dann beispielsweise Boni wie spezielle Spawns, eine Spezialforschung und die Ultrabestie Voltriant, die bislang noch nicht verfügbar war – mit einer Ausnahme. Für diese Boni muss man aber vor Ort sein.

Doch wie schon bei den Events zuvor gibt es auch wieder eine globale Herausforderung und eine Sammleraufgabe.

Globale Herausforderung sichert den Hyperbonus für alle in Pokémon GO

Was ist das für eine Herausforderung? Was genau für eine Herausforderung das wird, ist noch nicht bekannt. In der Vergangenheit waren es Dinge wie „Trainer auf der ganzen Welt müssen X Raids abschließen“ und Ähnliches – etwas Vergleichbares dürfte auch diesmal anstehen.

Sobald die genaue Challenge bekannt ist, aktualisieren wir die Infos an dieser Stelle.

Wann läuft die Challenge? Die globale Herausforderung beginnt am Freitag, dem 05. August bereits um 01:00 Uhr nachts in Deutschland. Das entspricht 08:00 Uhr in Sapporo – daher die ungewöhnliche Startzeit. Sie endet am Sonntag, dem 07. August um 13:00 Uhr deutscher Zeit.

Warum sollte man mitmachen? Ist die globale Herausforderung geschafft, wird der Hyperbonus für alle Trainer auf der Welt freigeschaltet. Bislang sind folgende Infos dazu bekannt:

Es gibt doppelten Fang-Sternenstaub für den Rest der Challenge. Je früher sie abgeschlossen ist, desto länger gilt der Bonus.

Das Käferkrabbelei-Event soll verbessert werden. Das startet am 10. August. Wie der Bonus genau aussieht, ist noch unklar. Voraussichtlich wird aber zumindest Icognito eine Rolle spielen. Der letzte Hyperbonus brachte beispielsweise den Raid-Tag mit Hisui-Washakwil.

Der Community Day mit Galar-Zigzachs kriegt ebenfalls einen Hyperbonus. Auch hier fehlen noch Details.

Spätestens nach Abschluss der Challenge dürfte Niantic bekannt geben, was für einen Bonus wir erwarten können.

Es gibt noch eine Aufgabe: Während des GO Fests in Sapporo wird es auch eine Sammler-Herausforderung für alle Trainer auf der Welt geben. Die läuft vom 05. August um 08:00 Uhr bis zum 07. August um 20:00 Uhr Ortszeit.

Hier muss man Monster fangen, die beim GO Fest Sapporo auch spawnen. Dazu gehören Paras, Knofensa, Hoppspross, Sonnkern, Kinoso (Sonnenform) und Waumboll.

Der Abschluss dürfte ein paar Belohnungen und einen Fortschritt auf der Sammler-Medaille bringen.

Nach dem Sapporo-Fest steht noch eine weitere GO-Fest-Veranstaltung in diesem Jahr an: Das globale GO-Fest-Finale 2022, für das nun auch erste Inhalte bekannt sind.