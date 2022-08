Pokémon GO: Alle Raid-Stunden und legendären Bosse im August 2022

Im August könnt ihr in den Level-5-Raids von Pokémon GO auf die legendären Bosse Zacian, Zamazenta, Genesect und Palkia treffen. Wir von MeinMMO zeigen euch, wann ihr welches Monster finden könnt und welche Mega-Pokémon euch in den kommenden Wochen erwarten.

Um welche Pokémon geht es? Im neuen Monat erwarten euch Raid-Bosse wie Palkia und Genesect in den 5er Raids. Besonders interessant sind auch Zacian und Zamazenta. Dazu gibt es eine Auswahl an Mega-Pokémon, die in den nächsten Wochen rotieren wird.

Nachfolgend zeigen wir euch eine Übersicht der bekannten Bosse, die ihr in den Raids trefft. Sollte Niantic noch weitere Infos und Bosse ankündigen, erfahrt ihr hier auf MeinMMO davon.

Raid-Stunden und Raid-Bosse im August 2022

Folgende Raid-Stunden stehen im August 2022 in Pokémon GO an:

Datum Raid-Boss 3. August Palkia* Unser Konter-Guide für

Palkia 10. August Genesect

(Modul unbekannt) 17. August Genesect

(Modul unbekannt) 24. August Zacian 31. August Zamazenta Mit Glück könnt ihr Palkia als Shiny fangen

Für die jeweiligen Bosse werden wir euch Konter-Guides verlinken, damit ihr bei den Raid-Stunden leicht die Kämpfe gewinnen könnt.

Weiter unten zeigen wir euch, wie lange welcher Boss in Pokémon GO aktiv ist und welche Mega-Bosse euch im August 2022 erwarten.

Raid-Boss-Wechsel und Mega-Raids

Datum Bosse 31. Juli bis

10. August Palkia* in

5er Raids 31. Juli bis

10. August Mega-Rexblisar*

in Mega-Raids 10. August bis

18. August Genesect in

5er Raids 10. August bis

18. August Unbekanntes Mega-Pokémon

in Mega-Raids 18. August bis

31. August Zacian und Zamazenta

in 5er Raids 18. August bis

25. August Mega-Lahmus* in

Mega-Raids 25. August bis

31. August Mega-Ampharos* in

Mega-Raids

Was ist noch in Pokémon GO los? Am 27. August läuft das große Abschluss-Event zum GO Fest 2022. Gut möglich, dass Niantic speziell für dieses Event noch besondere Raids plant.

Auf welche der Bosse freut ihr euch im August am meisten? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.