Pokémon GO: Zacian besiegen – Die 20 besten Konter im Raid-Guide

Die besten Konter gegen Zacian in Pokémon GO im Guide. Wir zeigen euch die besten Angreifer und Movesets. Damit könnt ihr den Boss in Raids besiegen.

Was ist Zacian für ein Pokémon? Zacian gehört zum Typ Fee und stammt aus der achten Spielgeneration. Es ist ein Krieger-Pokémon und quasi das Gegenstück zu Zamazenta.

Wir zeigen euch hier die besten Konter gegen Zacian und gegen welche Typen es schwach ist (Typ-Effektivität).

Zacian besiegen im Raid – Mit diesen Kontern

Crypto-Metagross mit Patronenhieb und Sternenhieb Mega-Gengar mit Schlecker und Matschbombe Mega-Bibor mit Gifthieb und Matschbombe Metagross mit Patronenhieb und Sternenhieb Anego mit Säure und Matschbombe Crypto-Sarzenia mit Säure und Matschbombe Crypto-Mewtu mit Konfusion und Psychostoß Mega-Scherox mit Patronenhieb und Eisenschädel Dialga mit Metallklaue und Eisenschädel Roserade mit Gifthieb und Matschbombe Jirachi mit Ladestrahl und Kismetwunsch Crypto-Giflor mit Säure und Matschbombe Stalobor mit Metallklaue und Eisenschädel Crypto-Scherox mit Patronenhieb und Eisenschädel Genesect (Aquamodul) mit Metallklaue und Magnetbombe (Danach Genesect mit Blitz, normal, Gefrier, Flamme) Myriador mit Gifthieb und Matschbombe Crypto-Sleimok mit Gifthieb und Mülltreffer Gengar mit Schlecker und Matschbombe Crypto-Skuntank mit Gifthieb und Matschbombe Crypto-Ho-Oh mit Stahlflügel und Sturzflug

Schwächen von Zacian: Das Pokémon gehört zum Typ Fee und ist damit besonders anfällig gegen Gift und Stahl. Setzt in Raids also vor allem auf Angriffe und Pokémon dieses Typs, um Zacian zu besiegen.

Gibt es Shiny Zacian? Nein, ihr könnt aktuell noch keine schillernden Zacian fangen.

Wie viele Trainer benötigt man? Mit den besten Kontern auf hohem Level kann man den Boss zu dritt besiegen. Mit niedrigeren Leveln, aber starken Kontern, solltet ihr auf mehr Trainer setzen. Um die Raids schnell zu schaffen, bieten sich Gruppen mit vielen Teilnehmern an.