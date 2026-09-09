Pokémon GO: Zacian besiegen – Die 20 besten Konter im Raid-Guide

Die besten Konter gegen Zacian in Pokémon GO im Guide. Wir zeigen euch die besten Angreifer und Movesets. Damit könnt ihr den Boss in Raids besiegen.

Was ist Zacian für ein Pokémon? Zacian gehört zum Typ Fee und stammt aus der achten Spielgeneration. Es ist ein Krieger-Pokémon und quasi das Gegenstück zu Zamazenta.

Wir zeigen euch hier die besten Konter gegen Zacian und gegen welche Typen es schwach ist (Typ-Effektivität).

Wann ist Zacian in Raids? Zacian ist in der Form „Heldenhafter Krieger“ vom 9. September 2026 um 6:00 Uhr bis zum 15. September 2026 um 22:00 Uhr in 5-Sterne-Raids verfügbar.

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Zacian besiegen im Raid – Mit diesen Kontern

Zamazenta (König des Schildes) mit Metallklaue und Gigantenstoß Zacian (König des Schwertes) mit Metallklaue und Gigantenhieb Necrozma (Abendmähne) mit Metallklaue und Stahlgestirn Mega-Mewtu Y mit Psychoklinge und Seher+ Mega-Metagross mit Patronenhieb und Sternenhieb Crypto-Metagross mit Patronenhieb und Sternenhieb Mega-Sarzenia mit Säure und Säurespeier+ Mega-Lucario mit Patronenhieb und Sternenhieb Endynalos mit Gifthieb und Matschbombe Mega-Gengar mit Schlecker und Matschbombe Crypto-Dialga mit Metallklaue und Eisenschädel Metagross mit Patronenhieb und Sternenhieb Mega-Panzaeron mit Stahlflügel und Bohrschnabel+ Mega-Bibor mit Gifthieb und Matschbombe Anego mit Gifthieb und Matschbombe Necrozma (Morgenschwinge) mit Metallklaue und Schattenstrahl Mega-Fennexis mit Feuerwirbel und Magieflamme+ Mega-Rayquaza mit Luftschnitt und Zenitstürmer Crypto-Stalobor mit Metallklaue und Eisenschädel Mega-Mewtu X mit Psychoklinge und Psychostoß

Schwächen von Zacian: Das Pokémon gehört zum Typ Fee und ist damit besonders anfällig gegen Gift und Stahl. Setzt in Raids also vor allem auf Angriffe und Pokémon dieses Typs, um Zacian zu besiegen.

Gibt es Shiny Zacian? Ja, auch die Shiny-Variante von Zacian ist inzwischen im Spiel verfügbar.

Wie viele Trainer benötigt man? Mit den besten Kontern auf hohem Level kann man den Boss, mit etwas Glück und gutem Timing, bereits zu zweit besiegen. Mit niedrigeren Leveln, aber starken Kontern, solltet ihr auf mehr Trainer setzen. Um die Raids schnell zu schaffen, bieten sich Gruppen mit vielen Teilnehmern an.

Egal, mit wie vielen Trainern ihr den Boss herausfordern wollt: Ihr solltet vorab bereits eure Raid-Teams organisieren. Dadurch habt ihr nicht nur die Gewissheit, dass ihr immer mit eurem besten Team startet, sondern spart zudem auch noch Zeit in jeder Raid-Lobby: Tipps zur Organisation von Raid-Teams.