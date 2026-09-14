Pokémon GO: Zamazenta besiegen – Die 20 besten Konter im Raid-Guide

Die besten Konter gegen Zamazenta in Pokémon GO im Guide. Wir zeigen euch die besten Angreifer und Movesets. Damit könnt ihr den Boss in Raids besiegen.

Was ist Zamazenta für ein Pokémon? Zamazenta gehört zum Typ Kampf und stammt aus der achten Spielgeneration. Es hat eine Krieger- (Hero) und eine Schild-Form. In Pokémon GO ist zunächst die Krieger-Form aktiv.

Wir zeigen euch hier die besten Konter gegen Zamazenta und gegen welche Typen es schwach ist (Typ-Effektivität).

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Zamazenta besiegen im Raid – Mit diesen Kontern

Mega-Mewtu Y mit Psychoklinge und Seher+ Mega-Mewtu X mit Konfusion und Psychostoß Mega-Rayquaza mit Luftschnitt und Zenitstürmer Crypto-Mewtu mit Psychoklinge und Psychostoß Mega-Panzaeron mit Luftschnitt und Bohrschnabel+ Crypto-Lavados mit Flügelschlag und Fliegen Mega-Simsala mit Konfusion und Psychokinese Mega-Fennexis mit Zen-Kopfstoß und Psychokinese Mewtu mit Psychoklinge und Psychostoß Mega-Guardevoir mit Konfusion und Psychokinese Mega-Galagladi mit Psychoklinge und Psychokinese Mega-Calamanero mit Psychoklinge und Psystrahl+ Rayquaza mit Luftschnitt und Zenitstürmer Mega-Latios mit Zen-Kopfstoß und Psychokinese Cupidos mit Feenbrise und Fliegen Zacian (König des Schwertes) mit Luftschnitt und Knuddler Mega-Metagross mit Zen-Kopfstoß und Psychokinese Mega-Brutalanda mit Drachenrute und Fliegen Galar-Arktos mit Psychoklinge und Fliegen Crypto-Lugia mit Sondersensor und Luftstoß+

Schwächen von Zamazenta: Das Pokémon gehört zum Typ Kampf und ist damit besonders anfällig gegen Flug, Psycho und Fee. Setzt in Raids also vor allem auf Angriffe und Pokémon dieses Typs, um Zamazenta zu besiegen.

Gibt es Shiny Zamazenta? Ja. Mit dem Event Galar-Expedition wurde auch die Shiny-Variante von Zamazenta ins Spiel gebracht. Mit etwas Glück könnt ihr Zamazenta also auch als Shiny fangen.

Wie viele Trainer benötigt man? Mit den besten Kontern auf hohem Level kann man den Boss zu dritt besiegen. Mit niedrigeren Leveln, aber starken Kontern, solltet ihr auf mehr Trainer setzen. Um die Raids schnell zu schaffen, bieten sich Gruppen mit vielen Teilnehmern an.

Bereits vorab könnt ihr eure Teams organisieren und eure Raid-Pokémon zusammenstellen. Dadurch habt ihr den Vorteil, dass ihr dies nicht erst später in der Raid-Lobby machen müsst und hier jedes Mal Zeit sparen könnt: So behaltet ihr die Übersicht über eure Raid-Teams und spart viel Zeit.