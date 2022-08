Pokémon GO: Zamazenta besiegen – Die 20 besten Konter im Raid-Guide

Die besten Konter gegen Zamazenta in Pokémon GO im Guide. Wir zeigen euch die besten Angreifer und Movesets. Damit könnt ihr den Boss in Raids besiegen.

Was ist Zamazenta für ein Pokémon? Zamazenta gehört zum Typ Kampf und stammt aus der achten Spielgeneration. Es hat eine Krieger- (Hero) und eine Schild-Form. In Pokémon GO ist zunächst die Krieger-Form aktiv.

Wir zeigen euch hier die besten Konter gegen Zamazenta und gegen welche Typen es schwach ist (Typ-Effektivität).

Zamazenta besiegen im Raid – Mit diesen Kontern

Crypto-Mewtu mit Psychoklinge und Psychostoß Mewtu mit Psychoklinge und Psychostoß Mega-Latios mit Zen-Kopfstoß und Psychokinese Crypto-Lavados mit Flügelschlag und Himmelsfeger Hoopa (entfesselt) mit Konfusion und Psychokinese Crypto-Metagross mit Zen-Kopfstoß und Psychokinese Crypto-Simsala mit Konfusion und Psychokinese Crypto-Lugia mit Sondersensor und Luftstoß+ Crypto-Latios mit Zen-Kopfstoß und Psychokinese Mega-Tauboss mit Windstoß und Sturzflug Crypto-Ho-Oh mit Kraftreserve und Sturzflug Mega-Latias mit Zen-Kopfstoß und Psychokinese Crypto-Guardevoir mit Konfusion und Psychokinese Crypto-Kokowei mit Konfusion und Psychokinese Crypto-Staraptor mit Flügelschlag und Sturzflug Crypto-Zapdos mit Donnerschock und Bohrschnabel Lavados mit Flügelschlag und Himmelsfeger Galar-Arktos mit Psychoklinge und Sturzflug Crypto-Latias mit Zen-Kopfstoß und Psychokinese Crypto-Galagladi mit Konfusion und Psychokinese

Schwächen von Zamazenta: Das Pokémon gehört zum Typ Kampf und ist damit besonders anfällig gegen Flug, Psycho und Fee. Setzt in Raids also vor allem auf Angriffe und Pokémon dieses Typs, um Zamazenta zu besiegen.

Gibt es Shiny Zamazenta? Nein, ihr könnt aktuell noch keine schillernden Zamazenta fangen.

Wie viele Trainer benötigt man? Mit den besten Kontern auf hohem Level kann man den Boss zu dritt besiegen. Mit niedrigeren Leveln, aber starken Kontern, solltet ihr auf mehr Trainer setzen. Um die Raids schnell zu schaffen, bieten sich Gruppen mit vielen Teilnehmern an.