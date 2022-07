Pokémon GO: Trainer zeigen stolz seltene Monster, die im neuen Rauch erscheinen

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Habt ihr den Abenteuerrauch schon, oder wartet ihr noch? Und was waren eure besten Fänge mit dem neuen Feature? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Allerdings sind seltene Spawns nicht garantiert. Das gilt für die Galar-Vögel, aber auch so ziemlich alles andere, was aus dem Rauch spawnt. Eine echte Gewichtung der Spawns lässt sich bislang noch nicht feststellen.

Was spawnt noch? Im Subreddit sprechen die Spieler von unterschiedlichsten Spawns. Einige fanden offenbar starke Entwicklungen wie Rihornior oder Guardevoir, andere wiederum sprechen von seltenen Monstern wie Wuffels oder Miniras . Solche Monster findet man in der Wildnis sonst nur sehr, sehr vereinzelt, wenn überhaupt.

Coole Vögel, aber: Das Fiese an den legendären Galar-Vögeln ist, dass man ihnen zwar begegnen kann, ein Fang aber alles andere garantiert ist. Im Gegenteil: Er ist sogar recht unwahrscheinlich. Eine sehr niedrige Fangrate wird hier mit einer sehr hohen Fluchtrate kombiniert – was dazu führen kann, dass sich die Vögel nach einem ersten, misslungenem Wurf einfach verabschieden und das Weite suchen.

Denn beispielsweise auf reddit und Twitter teilen viele Trainer, was ihnen so auf ihren Abenteuerrauch-Spaziergängen begegnet ist.

In der Ankündigung hatte Niantic erklärt, dass auch Monster aufkreuzen können, die man sonst seltener in der Wildnis sieht. Und das scheint bei einigen Trainern durchaus der Fall zu sein.

Was ist das für Rauch? Der tägliche Abenteuerrauch wurde frisch in Pokémon GO eingeführt und soll für spannende Spaziergänge sorgen. Zündet man den Abenteuerrauch, erhält man 15 Minuten lang Pokémon-Spawns.

Der neue „Tägliche Abenteuerrauch“ in Pokémon GO sorgt gerade für viele Diskussionen unter Trainern. Im Netz zeigen einige Spieler ihre seltenen Funde.

