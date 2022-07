Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Meditie und Entwicklungs-Bonus – Lohnt sich das?

Heute, am 26. Juli, findet in Pokémon GO die wöchentliche Rampenlicht-Stunde statt. Diese Woche steht das Pokémon Meditie im Mittelpunkt. Wir von MeinMMO zeigen euch, wann das Event startet, welche Boni es gibt und ob sich das für euch überhaupt lohnt.

Was ist das für ein Event? Die Rampenlicht-Stunde findet wöchentlich am Dienstag-Abend in Pokémon GO statt. Innerhalb dieser Stunde steht jeweils ein Pokémon im Fokus, das dann häufiger auftaucht als seine Artgenossen.

Mit Meditie steht diese Woche ein Pokémon vom Typ Psycho und Kampf im Fokus. Außerdem erhaltet ihr mehr Erfahrung beim Entwickeln von Pokémon. Bereits vor zwei Wochen gab es mit Machollo ein starkes Kampf-Pokémon in der Rampenlicht-Stunde zu ergattern.

Rampenlicht-Stunde mit Meditie – Start, Boni & Shiny

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Wie gewohnt startet die Rampenlicht-Stunde heute um 18:00 Uhr deutscher Zeit. Ab dieser Uhrzeit taucht Meditie dann 60 Minuten lang häufiger auf, bis um 19:00 Uhr wieder Schluss mit dem Event und den vermehrten Spawns ist.

Welche Boni gibt es? In der Stunde mit Meditie erhaltet ihr einen Bonus auf die Erfahrung, die es beim Entwickeln von Pokémon gibt. Das bedeutet, dass ihr für sämtliche Entwicklungen zwischen 18:00 und 19:00 Uhr die doppelte Menge an XP einsammeln könnt. Das gilt für alle Pokémon, nicht nur für Meditie selbst.

Gibt es Meditie als Shiny? Ja, sowohl Meditie selbst als auch seine Entwicklung Meditalis sind in Pokémon GO in ihrer schillernden Version verfügbar und können mit viel Glück während der Rampenlicht-Stunde ergattert werden. Einen Bonus auf schillernde Monster gibt es während des Events aber nicht.

Meditie ist in seiner schillernden Form leicht rötlich

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde mit Meditie?

So stark ist Meditie: Mit Meditie selbst könnt ihr nicht unbedingt viel anfangen, wenn ihr kämpfen möchtet. Bei seiner Entwicklung Meditalis sieht das aber schon anders aus. Vor allem in der Super-Liga im PvP kann Meditalis richtig punkten.

Abseits davon lohnt sich das Pokémon aber nicht unbedingt, wenn ihr nur nach starken Angreifern suchen wollt. Sowohl beim Typ Kampf als auch beim Typ Psycho haben andere Pokémon deutlich die Nase vorn, wenn es um Arenakämpfe und Raids geht.

Für wen lohnt sich die Rampenlicht-Stunde? Wenn euch noch ein Psycho-Kampf-Pokémon für die Super-Liga fehlt, könnte die Rampenlicht-Stunde heute für euch interessant sein. Auch, wenn euch noch ein schillerndes Exemplar von Meditie oder seiner Entwicklung fehlt, solltet ihr heute euer Glück versuchen.

Der EP-Bonus auf alle Entwicklungen macht das Event heute Abend auch interessant für alle, denen noch ein bisschen Erfahrung zum nächsten Level fehlt. Wer ein richtig starkes Pokémon für Raids sucht und auf den Rest verzichten kann, der wird heute Abend eher leer ausgehen.

Welche Bosse ihr in diesen Raids im Juli antreffen könnt, verraten wir euch in einem eigenen Artikel zu den Raid-Stunden im Juli.