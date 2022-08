Trainer in Pokémon GO fordern seit Jahren ein neues Feature – Raid-Tag zeigt, wie wichtig das ist

Der Raid-Tag in Pokémon GO gab Trainern jede Menge Gelegenheiten, Kämpfe gegen Hisui-Washakwil abzuschließen. Doch im Nachgang kommt wieder ein bekanntes Thema auf: Die Lobby-Warterei.

Was war das für ein Event? Der Raid-Tag lief am vergangenen Sonntag und stellte das Debüt von Hisui-Washakwil dar. Das Adler-Pokémon erschien zwischen 11:00 und 14:00 Uhr drei Stunden lang als Raid-Boss auf den Arenen und konnte von den Trainern herausgefordert werden.

Dafür lieferte das Spiel fünf zusätzliche, kostenlose Raid-Pässe und eine erhöhte Shiny-Chance sowie einen EP-Bonus gab es auch noch. Dazu kam, dass Hisui-Washakwil als Stufe-3-Boss im Spiel debütierte. Dadurch war der Adler auch von Einzeltrainern mit den richtigen Kontern ziemlich gut zu besiegen.

Gute Argumente für drei unterhaltsame Raid-Stunden am Wochenende. Allerdings störte ein Faktor manche Trainer während des Events: Das langweilige Warten in der Lobby.

Der Start-Button für Raids kommt wieder ins Gespräch

Das ist das Problem: Niemand steht gerne an. Doch genau das muss man tun, wenn man an einem Raid in Pokémon GO teilnehmen möchte: Man geht in die Arena, gibt seinen Pass ab und dann startet der Lobby-Timer von 120 Sekunden.

Das fällt vielleicht nicht ins Gewicht, wenn man nur mal einen vereinzelten Raid abschließt. Doch bei einem Event wie dem Raid-Tag, bei dem man im Idealfall von Arena zu Arena läuft um mehrere Raids abzuschließen, kann das nerven.

Eine Möglichkeit, diesen Timer zu überspringen, gibt es nicht. Und genau das wird gerade auf reddit diskutiert.

Wer viele Raids abschließen möchte, muss immer wieder warten

Das sagen Spieler: Der User „JRE Seawolf“ ist für seine umfangreichen PvP-Analysen und Beiträge zur Seite „Pokémon GO Hub“ bekannt. Nun bringt er im Subreddit einen Punkt auf, den Trainer seit Jahren diskutieren: Dass Pokémon GO wirklich einen „Bereit“-Button für Raids gebrauchen könnte (via reddit).

Zumindest für Raids der Stufe 1 und 3, die man allein schaffen könnte, wäre das interessant, meint JRE Seawolf.

Das habe er auch bei Michael Steranka, dem Live Game Director von Pokémon GO, schonmal angesprochen: „Er sagte, sie hätten das intern diskutiert und im Grunde genommen entschieden, dass sie das nicht tun wollten, da sie es Spielern, die vielleicht NICHT alleine spielen können, ermöglichen wollten, einen Raid mit Leuten in der Lobby zu sehen und mitzumachen. Da wir alle einmal low-level waren, konnte ich das verstehen“, (via reddit).

Als Alternative schlägt der User ein paar Ideen vor:

Einen „Bereit“-Button ausschließlich für eben solche Events wie den Raid-Tag

Ein kürzerer Lobby-Timer für niedrigstufige Raids

Ein „Bereit-Button“ für private Raid-Lobbys

In den Kommentaren diskutieren Spieler über das weiterhin fehlende Feature, das viele sich schon seit Jahren wünschen.

„Das ist etwas, das sie einfach exklusiv für private Lobbys machen könnten. Ich habe heute allein 50 Minuten der 3 Stunden in Lobbys verbracht“, meint User „Topladluke96“ (via reddit).

„Wenn sie wollen, dass Spieler zufällig auf eine Lobby stoßen, in der Leute auf einen Raid warten, sollten sie es einfacher machen, eine Raidlobby zu finden, in der Leute warten“, kritisiert User „Icesooky“ (via reddit).

„Das hat zum einen den Aspekt der Unannehmlichkeiten für den Spieler, zum anderen aber auch die gesellschaftlichen Auswirkungen. Ich bin zwar nicht der auffälligste Typ, aber wenn junge Männer und Frauen mich am Ende meiner Straße oder im Park herumhängen sehen, ernte ich oft einen irritierten oder alarmierten Blick. Ich mache nur selten Raid, weil ich mich dabei unwohl fühle“, findet User „Hammeldown“ (via reddit)

Das Thema eines Raid-Buttons kam immer wieder in den vergangenen Jahren auf. Besonders auffällig wurde es im Juni 2021, als Pokémon GO ein recht umfassendes Update für die Raids brachte. Da hofften Spieler auf einen Start-Button – aber vergeblich.

Was haltet ihr von dem Thema? Würdet ihr euch über einen „Bereit“-, „Start“- oder „GO“-Button freuen? Erzählt es uns in den Kommentaren!