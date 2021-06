Raid-Update in Pokémon GO: Hat Niantic eine Chance verpasst?

In Pokémon GO sind nun die angekündigten Änderungen rund um die Raids verfügbar. Doch Trainer haben sich in diesem Zusammenhang die Einführung eines Start-Buttons gewünscht. Hat Niantic diese Chance verpasst?

Was ist passiert? Wie Niantic gestern auf ihrer Seite mitteilte, gibt es nun ein Update für die Raids (via pokemongolive.com). Schon in der Vergangenheit hatten Dataminer über Neuerungen rund um Raid-Erfolge und die Einführung eines Raid-Stadions berichtet. Nun sind diese Änderungen im Spiel verfügbar.

Welche Änderungen gibt es nach dem Raid-Update?

Vor allem visuell lassen sich Neuerungen feststellen. So sieht die Arena jetzt während des Kampfes noch echter aus. Außerdem erwartet die Trainer am Ende des Raids eine Art Bestenliste, bestehend aus mehreren Kategorien. Diese neuen Raid-Erfolge in Pokémon GO zeigen an, welcher der teilnehmenden Trainer während des Raids in welcher Kategorie besonders überzeugt hat.

Visuelle Änderungen der Raid-Arena und neue Raid-Medaille

Wenn ihr eine der Auszeichnungen am Ende des Raids bekommt, dann erhaltet ihr auch die neue Raid-Medaille in Pokémon GO. Diese könnt ihr mit Hilfe von weiteren Raid-Erfolgen bis zur Platin-Medaille nach oben leveln.

Hat Niantic eine Raid-Änderung vergessen?

Auch wenn die Rückmeldung der Community auf reddit zum neuen Raid-Update im Großen und Ganzen recht positiv ausfällt und sich die Trainer über die neue Raid-Medaille freuen, fehlt ihnen dennoch eine wichtige Änderung (via reddit.com). So wünschten sich die Spieler von Pokémon GO schon seit einigen Jahren einen “Go-Button” in den Raids.

Was ist ein “Go-Button”? Zur Vorbereitung auf den Raid sieht Pokémon GO für die Trainer eine Wartezeit von 120 Sekunden vor. Diese ist bei allen Raids, unabhängig ihres Schwierigkeitsgrads gleich. In dieser Zeit stehen die Spieler in der Lobby der Arena und warten sehnsüchtig auf den Start des Raids.

Vor allem bei einfachen Raids, die man auch alleine schaffen kann, ist es für viele Trainer ärgerlich, dass sie solange auf den Beginn des Kampfes warten müssen. Deshalb sprechen sich diese für die Einführung eines “Go-Buttons” aus. Dieser könnte durch den Trainer aktiviert werden, sobald er bereit für den Kampf ist und könnte somit die Wartezeit deutlich verkürzen.

Das ist die Reaktion der Community zum fehlenden “Go-Button”

Viele Spieler, wie der Twitter-Nutzer Mika, haben deshalb gehofft, dass Niantic die Gelegenheit der neuen Raid-Updates nutzt und auch endlich einen solchen Button im Spiel integriert (via twitter.com). Leider ist dies nicht geschehen.

So teilt unter anderem der Nutzer Danny seine Enttäuschung mit der Community und schreibt: “Aber immer noch kein “Go-Button”, um einfach in den Raid zu gehen, anstatt 2 Minuten zu warten” Er könne nicht verstehen, wie Trainer bei einfachen Raids so viel Zeit zur Vorbereitung benötigen und bittet Niantic, endlich auf die Wünsche der Community einzugehen (via twitter.com).

Ob es zukünftig einen “GO-Button” in den Raids von Pokémon GO geben wird, ist derzeit nicht bekannt. Sollte Niantic dieses Feature bestätigen, dann werden wir euch hier auf MeinMMO darüber informieren.

Wie findet ihr die Neuerungen rund um die Raids? Was gefällt euch besonders gut und welche Funktionen hättet ihr euch noch gewünscht? Lasst uns gern einen Kommentar da und sagt uns eure Meinung dazu!

Wird bald der langersehnte Ingame-Chat in Pokémon GO kommen? Wir haben uns das angesehen und für euch zusammengefasst.