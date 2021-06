Leak in Pokémon GO zeigt neue Platin-Medaille – Fürs Raid-Stadion?

Bereits vor ein paar Wochen fanden die Dataminer in Pokémon GO einige Neuerungen. Nun wurden weitere Details zu neuen Medaillen im Spiel bekannt. Was das für Medaillen sind, haben wir uns für euch angesehen und zusammengefasst.

Was ist neu? Wie im letzten Leak der Dataminer zum aktuellen Update 0.211.0 bekannt wurde, soll es bald neue Raid-Erfolge und ein Raid-Stadion in Pokémon GO geben. In diesem Zusammenhang wurden nun auch die ersten Bilder zu neuen Medaillen gefunden (via reddit.com).

Das sind die neuen Medaillen in Pokémon GO

Wie auch bei anderen Medaillen im Spiel, wird es diese wieder in Bronze, Silber, Gold und Platin geben. Zu sehen ist auf den Bildern jeweils ein Pokal in der Farbe der Medaille. Darauf befindet sich das typische Raid-Symbol. Um den Pokal zieren Blumenkränze das Abzeichen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Die bronzene Medaille erreicht ihr dabei schon mit einer einzigen Interaktion. Für die silberne benötigt ihr 50 und für die goldene 200 Interaktionen. Um euch die Platin-Medaille zu sichern sind hingegen 500 Interaktionen notwendig.

Für was könnt ihr die Medaillen erhalten?

Wofür ihr die Medaillen erhalten könnt, geht aus den Informationen der Dataminer so konkret nicht hervor. Die Medaille erinnert anhand ihres Aussehens allerdings stark an die bisherige Medaille für die gewonnenen Raids.

Aus diesem Grund liegt die Vermutung nahe, dass diese mit dem angekündigten Raid-Stadion in Verbindung stehen könnte. Es wäre allerdings auch denkbar, dass es diese Medaille im Zusammenhang mit den angekündigten Raid-Erfolgen geben wird.

Offizielle Informationen zu diesen Medaillen und der Umsetzung der Raid-Erfolge sowie des Raid-Stadions in Pokémon GO liegen derzeit noch nicht vor. Sobald es dazu neue Informationen gibt, werden wir euch selbstverständlich hier bei MeinMMO darüber informieren.

Was sagt die Community? Auf reddit sind die User gespaltener Meinung. Manche Trainer sind davon eher unbeeindruckt und andere, wie Elrathias, freuen sich auf eine weitere Platin-Medaille (via reddit.com). Der reddit-User Duarjo wünscht sich wiederum für die Zukunft eine Möglichkeit, seine neuen Medaillen auch zeigen zu können (via reddit.com).

Was wurde noch in Pokémon GO gefunden?

Neben den neuen Bildern zu den Raid-Medaillen wurden außerdem neue visuelle Darstellungen im Zusammenhang mit dem Raid-Stadion in Pokémon GO hinterlegt. Diese Veränderungen sind jedoch im Spiel bisher noch nicht zu sehen (via reddit.com).

Darüber hinaus wurden noch zwei weitere goldene Medaillen entdeckt (via reddit.com). Dabei handelt es sich zum einen um ein Abzeichen, was ihr für eure Teilnahme beim Pokémon GO Fest 2021 erhaltet. Die andere Medaille bekommt ihr im Zusammenhang mit dem TCG Kartenspiel.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Was hat es mit dem TCG Kartensiel auf sich? Wie Niantic angekündigt hat, wird Professor Willow im Juli sein Debüt im Sammelkartenspiel von Pokémon feiern (via pokemongolive.com). Aus diesem Grund erhaltet ihr gemeinsam mit der Sammelkarte von Professor Willow auch einen Promo-Code, den ihr für Pokémon GO nutzen könnt.

Mit Hilfe dieses Promo-Codes wird euch im Spiel eine Spezialaufgabe zu dem mysteriösen Pokémon Meltan freigeschaltet. Aufgrund der gefundenen Bilder der Dataminer, ist davon auszugehen, dass ihr diese Medaille für die Teilnahme an dieser Spezialforschung erhaltet.

Wie findet ihr die neuen Abzeichen? Werdet ihr versuchen euch die Platin-Medaille zu holen? Und was denkt ihr, welchen Zweck die neuen Raid-Medaillen haben werden? Lasst uns gern einen Kommentar da und sagt uns eure Meinung zu den neuen Inhalten.

Außerdem könnte Pokémon GO bald einen Ingame-Chat bekommen. Um was es dabei geht, haben wir für euch in Erfahrung gebracht und zusammengefasst.