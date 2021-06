In Pokémon GO startet das GO Fest 2021. Hier haben wir alle Details zum Datum des Events und dem Ticket-Preis zusammengefasst. Außerdem berichten wir darüber, auf welche Pokémon und Boni ihr euch beim großen Sommer-Event freuen könnt.

Was ist das GO Fest? Ursprünglich veranstaltete Niantic dieses Fest einmal jährlich an einem vorher bekanntgegebenen Ort, wie 2019 in Dortmund. Aufgrund der Corona-Pandemie musste dieses Live-Event an einem festen Ort allerdings im vergangenen Jahr abgesagt werden.

Um den Trainern dennoch die Möglichkeit eines besonderen Fests zu bieten, wurde das GO Fest 2020 erstmalig weltweit ausgerollt. Aufgrund der positiven Erfahrungen sowie der weiterhin anhaltenden Corona-Pandemie wird es das GO Fest in dieser Form 2021 erneut geben. Ihr könnt euch somit wieder weltweit auf spannende Herausforderungen, tolle Pokémon und viele Boni freuen.

An welchem Datum findet das GO Fest 2021 statt?

Wie auch im vergangenen Jahr wird das GO Fest wieder weltweit verfügbar sein. Ihr könnt es also an jedem beliebigen Ort spielen.

Das sind die Termine:

Samstag, der 17. Juli 2021 von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Sonntag, der 18. Juli 2021 von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Pokémon GO Fest 2021: Ticket und Preise

Wie teuer sind die Tickets? Um das GO Fest 2021 vollständig nutzen zu können, benötigt ihr ein Event-Ticket. Diese erhaltet ihr im Ingame-Shop von Pokémon GO. Das Ticket ist in diesem Jahr zu einem reduzieren Preis von 5,49 Euro verfügbar und beinhaltet die Teilnahme für das komplette Event-Wochenende.

Dieser Preis ist eine große Überraschung, denn im letzten Jahr war das Ticket etwa dreimal so teuer. Der Grund für den reduzierten Preis beim GO Fest 2021 ist das fünfjährige Jubiläum von Pokémon GO.

Wie läuft das Go Fest ab? Das Pokémon GO Fest erstreckt sich über zwei Tage.

Ihr habt die Möglichkeit jeweils zwischen 10:00 Uhr morgens und 18:00 Uhr abends alle Features des Events zu nutzen. Der erste Event-Tag steht in diesem Jahr unter dem Motto “Fangen”. Am zweiten Fest-Tag dreht sich alles um das Thema “Raids”.

Event-Tag 1: Samstag, 17. Juli 2021

Laut den offiziellen Informationen durch Niantic, soll sich an diesem Tag alles um das Fangen von Pokémon drehen (via pokemongolive.com). Dabei wird es Monster aus den folgenden 4 Habitaten geben, welche stündlich wechseln:

Dschungel-Habitat

Wüstengebirge-Habitat

Meeresstrand-Habitat

Höhlen-Habitat

Für alle Ticketinhaber steht außerdem eine spannende Spezialforschung sowie 4 Sammler-Herausforderungen und weitere Boni zur Verfügung. Außerdem könnt ihr zwischen einem Rocker- und einem Star-Pikachu wählen. Dadurch entscheidet ihr auch, ob ihr an diesem Tag im Hintergrund Rock- oder Pop-Musik hört.

Event-Tag 2: Sonntag, 18. Juli 2021

Der Sonntag steht im Zeichen der Raids. Aus diesem Grund wird es an diesem Tag zahlreiche davon geben. Alle Ticketinhaber können sich außerdem über weitere Boni im Zusammenhang mit der Erledigung von Raids freuen. Außerdem könnt ihr auch noch an diesem Tag alle Pokémon vom Samstag fangen.

Welche Boni erwarten euch mit und ohne Ticket?

Ohne Ticket: Trainer, die sich für das GO Fest 2021 kein Ticket kaufen möchten, haben dennoch die Möglichkeit nachfolgende Boni zu nutzen. Diese sind an beiden Tagen für alle Spieler im Pokémon GO verfügbar:

kostenloses T-Shirt für den Avatar

Trainer-Fotos in der Heute-Ansicht

Lockmodule halten 3 Stunden

1/2 Schlüpf-Distanz bei Eiern

exklusive Forschungsaufgaben & visuelle Effekte auf der Karte

spezielle Musik von Pokémon-Komponist Junichi Masuda

Bastelvorlagen für Trainer auf der ganzen Welt

Boni mit Ticket

Alle Trainer, die über ein Ticket für das GO Fest 2021 verfügen, erhalten neben den allgemeinen Boni weitere, die nur für Ticketbesitzer verfügbar sind. Wie diese aussehen und wann ihr diese erhaltet, haben wir nachfolgend für euch zusammengefasst

Samstag: Spezialforschung Überraschung bei Schnappschuss nach Erledigung der Spezialaufgabe Globale Herausforderungen in der Heute-Ansicht: dabei habt ihr die Möglichkeit, gemeinsam stündlich eine Herausforderung zu erledigen, um für die restliche Stunde einen Bonus zu aktivieren Sammler-Herausforderung für jedes einzelne Habitat



Sonntag: pro gewonnenen Raid-Kampf erhaltet ihr 10.000 EP zusätzlich bis zu 10 Raid-Pässe durch Drehen an der Arena bis zu 8 Fern-Raid-Pässe aus befristeten Forschungen kostenlose Event-Box mit 3 Fern-Raid-Pässen (erhältlich 18. Juli 2021 von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr)



beide Tage: spezielle Event-Sticker durch Geschenke und PokéStops Überraschung bei Schnappschüssen spezielle Pokémon durch Rauch



Welche Pokémon erwarten euch zum GO Fest 2021?

Wie Niantic bereits bekannt gegeben hat, erwarten euch auch in diesem Jahr eine Vielzahl von interessanten Pokémon. Da sich beim GO Fest 2021 alles um das Thema Musik dreht, wird es auch entsprechende musikalische Monster geben. So habt ihr die Wahl zwischen einem kostümierten Pikachu als Pop-Star oder als Rocker.

Kostümierte Pikachu: Pop-Star (links) & Rock-Star (rechts)

Kostümierte Pokémon: Außerdem wird Pikachu durch kostümierte Bandkollegen wie Galar-Ponita, Galar-Zigzachs, Guardevoir oder Libelldra unterstützt. Die verkleideten Galar-Ponita und Galar-Zigzachs erhaltet ihr an diesen Tagen ebenso wie Kapoera, Koknodon und Kapuno durch die Raids.

Des Weiteren könnt ihr in der Wildnis neben dem kostümierten Pikachu auch weitere musikalische Pokémon, wie Zirpurze, Ohrdoch oder Palimpalim fangen.

Welche Pokémon bekommt ihr in welchem Habitat? Beim Pokémon GO Fest 2021 wird es die Pokémon aus 4 verschiedenen Habitaten zu fangen geben. Welche das sind haben wir nachfolgend für euch aufgelistet:

Habitat Pokémon in

der Wildnis Pokémon durch Rauch

(nur für Ticketinhaber) Dschungel – Sichlor

– Griffel

– Froxy – Icognito F

– Icognito G

– Kappalores

– Plaudagei

– Folipurba

– Serpiroyal Wüsten-

gebirge – Panzaeron

– Schilterus

– Hippopotas – Flamara

– Icognito F

– Icognito G

– Desportar

– Libelldra

– Jiutesto Meeres-

strand – Dratini

– Wablu

– Mamolida – Garados

– Aquana

– Azumarill

– Icognito F

– Icognito G

– Karadonis Höhlen – Kiesling

– Galar-Flunschlik

– Kapuno – Nachtara

– Icognito F

– Icognito G

– Guardevoir

– Absol

– Voltula

Gibt es spezielle Pokémon aus Eiern? An den beiden Event-Tagen könnt ihr aus 7-km-Eiern Pokémon wie Klingplim, Fluffeluff und Ohrdoch erhalten.

Neue Shinys wie Jiutesto und Karadonis beim GO Fest 2021

Wie Niantic angekündigt hat, werden im Zusammenhang mit dem GO Fest auch neue schillernde Pokémon im Spiel freigeschaltet. So könnt ihr mit etwas Glück erstmals der schillernden Form von Flurmel, Ohrdoch, Schallquap oder Palimpalim begegnen.

Außerdem spawnen während der Eventzeit auch Icognito F, Jiutesto und Karadonis zum ersten Mal in ihrer schillernden Variante. Diese werden allerdings nur durch den Rauch von Ticketinhabern angelockt. Nach Angaben von Niantic ist die Chance auf ein Shiny während des Pokémon GO Fests, insbesondere am Samstag, erhöht (via pokemongolive.com).

Mysteriöse Pokémon zum GO Fest 2021

Wird es ein mysteriöses Pokémon geben? Niantic hat bereits bestätigt, dass ihr auch zum Pokémon GO Fest 2021 einem mysteriösen Pokémon begegnen könnt. Dieses wird es zur Belohnung, bei erfolgreichem Abschluss der Speziaforschung, geben. Dabei handelt es sich um das Gesangs-Pokémon Meloetta handelt, welches offiziell für das GO Fest bestätigt wurde.

Meloetta als Gesangs-Form

Meloetta ist ein mysteriöses Pokémon vom Typ Psycho und Normal. Es ist eines der Monster, welches seine Form verändern kann. Es kann somit von der Gesangsform zur Tanzform wechseln. Dadurch wechselt auch der Typ Psycho zum Typ Kampf. Zum Go Fest 2021 wird es voraussichtlich nur als Gesangsform verfügbar sein.

Wir werden diesen Artikel regelmäßig für euch aktualisieren, sobald neue Infos zum GO Fest 2021 bekannt sind.

Wie ist eure Meinung zu den Pokémon und Boni beim Pokémon GO Fest 2021? Welchen Monstern würdet ihr gern an diesem Wochenende begegnen? Schreibt uns eure Meinung gern hier bei MeinMMO in die Kommentare.

Ihr wollt wissen, wann die Community Days im Juli und August stattfinden? Wir haben euch alle wichtigen Termine und Informationen zu den beiden C-days und der Safari-Zone zusammengefasst.