Pokémon GO: Diese Boni bekommt ihr zum GO Fest 2021 mit und ohne Ticket

Am Wochenende startet in Pokémon GO das größte Event des Jahres: Das GO Fest 2021. Zu diesem Event habt ihr die Möglichkeit ein Ticket zu kaufen. Wir zeigen euch, was ihr mit und ohne Ticket bekommt und für wen sich der Kauf lohnt.

Um was geht es? Am 17. und 18. Juli 2021 findet in Pokémon GO das GO Fest 2021 statt. An diesem Event könnt ihr von überall auf der Welt teilnehmen. Um alle Besonderheiten nutzen zu können, benötigt ihr allerdings ein Ticket. Dieses könnt ihr im Ingame-Shop von Pokémon GO für 5,49 Euro kaufen. Wir zeigen euch, was ihr für euer Geld bekommt.

Mit oder ohne Ticket – Das sind die Unterschiede

Wie auch in der Vergangenheit wird es während des GO Fests 2021 wieder Boni für alle Spieler geben. Das betrifft auch die Trainer, die sich kein Ticket gekauft haben. Für alle, die das Geld in ein Ticket investiert haben, wird es darüber hinaus noch weitere Boni geben. Wir zeigen euch, wo die Unterschiede liegen.

Das bekommt ihr ohne Ticket

Auch wenn ihr euch gegen den Ticketkauf entscheidet, könnt ihr vom Pokémon GO Fest profitieren. Denn wie Niantic angekündigt hat, wird es für alle Spieler folgende Boni geben:

Lockmodule halten 3 Stunden

1/2 Schlüpf-Distanz bei Eiern

exklusive Forschungsaufgaben & visuelle Effekte auf der Karte

kostenloses T-Shirt für den Avatar

Trainer-Fotos in der Heute-Ansicht

spezielle Musik von Pokémon-Komponist Junichi Masuda

Bastelvorlagen für Trainer auf der ganzen Welt

Des Weiteren könnt ihr während des Events ebenfalls auf einen Teil der wilden Pokémon treffen. Diese sind in 4 Habitate unterteilt und wechseln stündlich. Diese Monster könnt ihr auch ohne Ticket fangen:

Habitat Pokémon Dschungel Sichlor, Griffel, Froxy Wüstengebirge Panzaeron, Schilterus, Hippopotas Meeresstrand Dratini, Wablu, Mamolida Höhlen Kiesling, Galar-Flunschlik, Kapuno

Darüber hinaus sollen auch ein kostümiertes Pikachu, Zirpurze, Ohrdoch und Palimpalim wild zu fangen sein. In den 7-km-Eiern befinden sich zu diesem Event Pokémon wie Klingplim, Fluffeluff und Ohrdoch. Diese sind in der Regel ebenfalls für alle Spieler erhältlich.

Außerdem werdet ihr in den Raids während des Events spezielle Pokémon finden. So sind am Sonntag, den 18. Juli 2021 alle legendären Monster in den Level-5-Raids verfügbar, die es bereits im Spiel gab. Das sind unter anderem Mewtu, Reshiram, Kyogre oder Groudon. Welche legendären Pokémon sich besonders lohnen, haben wir für euch zusammengefasst.

Hier findet ihr eine Übersicht zu allen legendären Monstern beim GO Fest 2021 und den Zeiten, in denen ihr sie fangen könnt.

Auch Kapoera, Koknodon, und Kapuno, sowie verkleidete Pokémon wie Galar-Ponita und Galar-Zigzachs sollen während des Events in Raids zu finden sein. Da Raids im Spiel für alle zugänglich sind, können diese auch von Trainern absolviert werden, die sich kein Ticket gekauft haben.

Das bekommt ihr mit Ticket

Wer sich ein Ticket für das GO Fest 2021 gekauft hat, kann sich neben den Boni, die es für alle Spieler gibt, über weitere Besonderheiten freuen. Wir zeigen euch, welche das sind:

Samstag: Spezialforschung mit Meloetta Überraschung bei Schnappschuss nach Erledigung der Spezialaufgabe Globale Herausforderungen: Dabei habt ihr die Möglichkeit, gemeinsam stündlich eine Herausforderung zu erledigen, um für die restliche Stunde einen Bonus zu aktivieren Sammler-Herausforderungen für jedes einzelne Habitat

Sonntag: bis zu 10 Raid-Pässe durch Drehen an der Arena bis zu 8 Fern-Raid-Pässe aus befristeten Forschungen kostenlose Event-Box mit 3 Fern-Raid-Pässen erhältlich (18. Juli 2021 von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr) pro gewonnenen Raid-Kampf erhaltet ihr 10.000 EP zusätzlich

An beiden Tagen: spezielle Pokémon durch Rauch Überraschung bei Schnappschüssen spezielle Event-Sticker durch Geschenke und PokéStops Medaille für das GO Fest 2021



Durch den Rauch bekommen Ticketinhaber nochmal zusätzliche Pokémon, die während der jeweiligen Habitate wild spawnen werden. Icognito F und G werden dabei durchgängig zu fangen sein.

Habitat Pokémon Dschungel Kappalores, Plaudagei, Folipurba, Serpiroyal Wüstengebirge Flamara, Desportar, Libelldra, Jiutesto Meeresstrand Garados, Aquana, Azumarill, Karadonis Höhlen Nachtara, Guardevoir, Absol, Voltula

Durch die Spezialaufgabe haben Ticketinhaber außerdem die Möglichkeit auf das mysteriöse Pokémon Meloetta zu treffen. Des Weiteren gibt es verschiedene kostümierte Pokémon, wie Pikachu als Pop- oder Rock-Star, Galar-Ponita, Galar-Zigzachs, Guardevoir und Libelldra, die durch die Spieler gewählt werden können und Einfluss auf die Forschungsaufgaben haben.

Meloetta (Gesangsform)

Für wen lohnt sich das Ticket?

Betrachtet man den reinen Wert des Tickets, dann bekommt ihr für die 5,49 Euro einen deutlich höheren Gegenwert geboten, als normalerweise. So haben allein die Fern-Raid-Pässe, die es am Sonntag kostenlos geben wird, einen Wert von ca. 10 Euro. Dazu kommen noch zahlreiche andere Items, die ihr in den Belohnungen bekommt.

Das Ticket lohnt sich somit bereits für Trainer, die lediglich günstig an diese Items kommen möchten. Aber das Ticket bietet den Spielern darüber hinaus auch noch eine Vielzahl an besonderen Pokémon. So wird es Monster zu fangen geben, die ihr sonst nicht so häufig im Spiel findet oder die in anderen Regionen beheimatet sind.

Mit etwas Glück trefft ihr auch das eine oder andere schillernde Exemplar. Auch das mysteriöse Pokémon Meloetta wird erstmals in Pokémon GO zu fangen sein. Jeder, der ein solches Pokémon in seiner Sammlung haben möchte, sollte über eine Investition nachdenken.

Außerdem bietet sich das Sammeln von seltenen, schillernden und regionalen Pokémon an, um diese dann später mit Freunden zu tauschen.

Fazit

Wer am Wochenende also aktiv spielen möchte, der sollte sich auf jeden Fall das Event-Ticket holen. Auch Spieler, die nur an den legendären Raids am Sonntag Interesse haben, sollten über einen Kauf nachdenken. Durch den Kauf erhalten sie am Sonntag einige kostenlose Raid-Pässe, die andernfalls sehr viele Münzen kosten würden.

Trainer, die weder an den besonderen Pokémon, noch an den Items Interesse haben oder am Wochenende gar keine Zeit zum Spielen finden, sollten vom Ticket-Kauf absehen.

Habt ihr euch schon ein Ticket für das GO Fest 2021 gesichert? Worauf freut ihr euch zu diesem Event am meisten? Schreibt uns gern eure Meinung dazu auf MeinMMO in die Kommentare.

Google hat übrigens für das Pokémon GO Fest weitere Geschenke gesponsert. Wir haben uns angesehen welche Boni das sind und wer sie kriegen kann.