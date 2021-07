Es ist ein neuer Promo-Code im Juli 2021 für Pokémon GO verfügbar. Der kann eurem Avatar im Spiel ein paar neue Klamotten verpassen.

Das ist der neue Promo-Code: Der neue Code kommt von Samsung, ist aber für alle Spieler in Pokémon GO einlösbar – sowohl für Spieler auf Android- als auch für Spieler mit iOS-Geräten.

Der Code lautet:

KUAXZBJUTP3B7

Was bringt der neue Promo-Code? Mit dem neuen Code könnt ihr neue Kleidung für eure Spiel-Avatare freischalten. Enthalten sind eine neue Cap und ein Shirt mit der Aufschrift „Awesome“. Sobald ihr den Code eingelöst habt, findet ihr die neuen Cosmetics einfach direkt in eurer Kleider-Übersicht. Die könnt ihr über den Reiter „Personalisieren“ im Trainer-Menü auswählen.

So löst ihr Promo-Codes in Pokémon GO ein

So könnt ihr den Code nutzen: Wenn ihr Android-Geräte nutzt, ist das Eingeben des Promo-Codes ganz einfach. Ihr könnt einfach den Ingame-Shop öffnen und nach unten scrollen. Dort findet ihr dann das Feld, in dem ihr den Code eingeben könnt.

Auf Android ist das Eingeben ganz leicht

Auf iOS müsst ihr einen kleinen Umweg gehen. Dort gibt es nämlich kein einfaches Eingabe-Feld im Shop.

Stattdessen müsst ihr eine spezielle Niantic-Website zum Einlösen von Boni ansteuern. Dafür klickt ihr einfach auf folgenden Link: Promo-Code einlösen (via Niantic).

Auf der Seite müsst ihr euch mit euren Anmeldedaten einloggen. Danach zeigt die Seite ein Eingabefeld an, in das ihr den Code eingebt. Wenn alles funktioniert hat, zeigt euch das Spiel beim nächsten Öffnen an, dass ihr einen Bonus freigeschaltet habt. Dann solltet ihr die Items abrufen können.

Auch im Tagebuch wird der Bonus als eingelöst verzeichnet. Solltet ihr also die Benachrichtigung verpasst haben, könnt ihr auch dort nachschauen, ob alles wie geplant funktioniert hat.

Was ist noch bei Pokémon GO los? Diese Woche steht das GO Fest 2021 im Spiel an. Dort trefft ihr unter anderem auf das mysteriöse Pokémon Meloetta und es dreht sich viel um Musik. Darüber hinaus wird es eine Menge legendäre Raids geben. Alles dazu findet ihr hier:

Wer also noch das ein oder andere legendäre Pokémon für seine Sammlung braucht oder sich ein paar spezielle Spawns sichern möchte, sollte das kommende Wochenende in Pokémon GO nicht verpassen!

Freut ihr euch schon auf das Event? Und wie bereitet ihr euch darauf vor? Erzählt es uns in den Kommentaren und tauscht euch hier auf MeinMMO mit anderen Trainern dazu aus!