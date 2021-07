Pokémon GO zeigt neue Boni für das GO Fest – Wer kann sie kriegen?

In wenigen Tagen steht das GO Fest in Pokémon GO an. Zu diesem Anlass wurden nun nochmal Boni für die Trainer nachgelegt. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche neuen Boni euch erwarten und wer sie diesmal bekommt.

Worum geht es? Am Wochenende vom 17. bis 18. Juli 2021 findet das Pokémon GO Fest 2021 statt. Zu diesem Event können sich die Spieler auf zahlreiche Boni freuen. Bereits vor einigen Tagen wurde durch Google bekannt gegeben, dass Trainer, die den Google Play-Store nutzen, ein Geschenk mit Items in Pokémon GO bekommen werden.

So erwartet diese Spieler eine Super-Brutmaschine, ein Rauch und 30 Hyper-Bälle. Apple-Nutzer gehen dabei allerdings leer aus und erhalten diese Geschenke von Google nicht. Nun wurden durch Niantic noch weitere Boni bekannt gegeben (via pokemongolive.com). Wir haben für euch zusammengefasst, welche das sind und wer sie bekommt.

Neue Boni zum GO Fest 2021

Wie bereits bei den Items, die Play-Store-Nutzer zum GO Fest geschenkt bekommen, werden auch die anderen Boni exklusiv von Google gesponsert. Das liegt daran, dass Google in diesem Jahr der Hauptsponsor vom Pokémon GO Fest ist. Das hat jedoch zur Folge, dass nicht alle Trainer von den jeweiligen Boni Gebrauch machen können.

Vierfache Punkte im Google Play-Store

Im Zeitraum vom 12. Juli 2021 bis 18 Juli 2021 erhalten Nutzer von Google-Play bei allen Käufen rund um Pokémon GO vierfache Punkte. Auch der Kauf vom Ticket für das GO Fest wird dabei ebenfalls berücksichtigt. Mit den gesammelten Punkten könnt ihr euch später im Play-Store spezielle Gutscheine holen.

Diese könnt ihr dann beispielsweise für Pokémon GO einsetzen. Wer sich also sowieso nochmal ein Münz-Paket für das Spiel kaufen wollte, sollte eventuell bis zum 12. Juli warten. Die einzige Voraussetzung ist ein Play-Abonnement. Das bedeutet, dass nur Google Play-Store-Nutzer von diesem Bonus profitieren können. Apple-Nutzer gehen dabei also leer aus.

3 Monate YouTube Premium

Wie Niantic angekündigt hat, erhalten “zulässige Trainer” außerdem die Möglichkeit, sich für einen Zeitraum von 3 Monaten “YouTube Premium” kostenlos zu holen. Dabei bekommt ihr beim Schauen von Videos oder Hören von Musik keine Werbung angezeigt. Außerdem könnt ihr die App auch in den Hintergrund legen und trotzdem weiter hören.

Dieses Angebot gilt allerdings nur für neue Benutzer. Ob es darüber hinaus weitere Einschränkungen gibt, welche Trainer von diesem Angebot profitieren können, ist bislang jedoch nicht bekannt. Sobald es hierzu neue Informationen gibt, werden wir es euch hier auf MeinMMO mitteilen.

Achtung: Wer diesen Bonus in Anspruch nimmt, sollte sich die Vertragsbedingungen jedoch vorab genau durchlesen (via youtube.com). Daraus geht hervor, dass die Nutzer diesen Dienst rechtzeitig kündigen müssen. Ansonsten verlängert sich das Abo automatisch und es fallen nach den 3 Monaten Testzeit Kosten an.

Videos zum GO Fest von “The Try Guys”

Neben den vierfachen Punkten im Play-Store und der kostenlosen Probe-Mitgliedschaft für YouTube-Premium können sich alle Nutzer über die Videos von der amerikanische Online-Comedy-Gruppe “The Try Guys” freuen. Diese bereiten sich in ihren Videos auf belustigende Art auf das bevorstehende GO Fest vor.

Dabei werden sie von Prominenten, wie dem Schauspieler Jordan Fisher und der Snowboarderin Chloe Kim, unterstützt. Die zentralen Themen ihrer Videos sollen sich um Fitness, Musik und Erkundung drehen. Die Videos findet ihr unter dem offiziellen “The Try Guys”-Account auf YouTube.

Nachfolgend seht ihr das erste Video dazu. In diesem werden die kommenden Themen und Prominenten angeteasert. Am Ende des Videos könnt ihr euch dann für das jeweilige Thema entscheiden, welches euch interessiert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Das sagt die Community zu den Boni

Bereits nach der Bekanntgabe der ersten gesponserten Items, waren viele Trainer enttäuscht, dass sie als Apple-Nutzer nicht berücksichtigt wurden. Auch bei den neuen Boni werden zum Teil wieder nur Google-Nutzer berücksichtigt. So fragt sich der Twitter-Nutzer Elite4Stephan “Warum wird iOS mit Deals und Sponsorings vergessen?”.

Der reddit-User InvisibleSoul8 schreibt hingegen, dass er es besser gefunden hätte, wären diese Boni bereits früher durch Niantic angekündigt worden. So hätten die Trainer die Möglichkeit gehabt, vorab entscheiden zu können, ob sie ihr Ticket lieber über den Google Play-Store anstatt über iOS erwerben wollen.

Eine frühere Bekanntgabe der Boni hätte sich auch der Twitter-User Late Halloween Bob gewünscht. Dieser hat sein Ticket für das GO Fest bereits gekauft und kann deshalb die vierfachen Punkte im Play-Store nicht nutzen (via twitter.com).

Ob es für Apple-Nutzer auch noch Items oder spezielle Boni für das GO Fest 2021 geben wird, ist bislang nicht bekannt. Sollte sich Niantic hierzu äußern, dann informieren wir euch hier bei MeinMMO.

Wie findet ihr die neuen Boni für das GO Fest 2021? Könnt ihr davon profitieren oder seid ihr bislang leer ausgegangen? Was würdet ihr euch noch für Boni wünschen? Schreibt uns gern eure Meinung dazu in die Kommentare!

