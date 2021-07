Pokémon GO verteilt Item-Geschenk zum GO Fest 2021 – aber nicht für alle

Am Wochenende vom 17. Juli bis 18. Juli 2021 findet in Pokémon GO das wahrscheinlich größte Event des Jahres statt – Das Pokémon GO Fest. Zu diesem Anlass soll es nun für einige Spieler zusätzliche Items geben. Wir haben uns das für euch angesehen und sagen euch, wer sie bekommen kann.

Worum geht es? Wie Google über seinen Twitter-Account bekannt gegeben hat, erwartet die Trainer von Pokémon GO im Rahmen des GO Fests weitere Items (via twitter.com). Ein Teil der Spieler sollen demnach Zugang zu einem speziellen Ingame-Geschenk erhalten.

Alle Infos rund um die kostenlosen Items zum GO Fest 2021

Welche Items wird es geben? Die betroffenen Trainer in Pokémon GO dürfen sich auf folgende kostenlose Items freuen:

Eine Super-Brutmaschine

Einen Rauch

30 Hyperbälle

Wer kann die Items für das Pokémon GO Fest bekommen? Alle Trainer, die ein Android-Smartphone nutzen und damit Zugriff auf den Google Play-Store haben, können sich zum GO Fest 2021 über die kostenlosen Items freuen. Spieler mit einem Apple-Gerät sind hier leider außen vor und können nicht von diesem Geschenk profitieren.

Wann und Wo können sie eingelöst werden? Wann die Geschenke freigegeben und von den Trainer abgeholt werden können, ist bislang noch nicht bekannt. Da es noch ein paar Tage bis zum Start des GO Fests 2021 sind, ist davon auszugehen, dass die Freigabe erst kurz vorher oder erst am Event-Tag erfolgt.

Auch ob das Geschenk für Android-Nutzer direkt in Pokémon GO abgerufen werden kann, ist bislang noch nicht ganz klar. Eventuell erfolgt der Zugriff auch über einen Link im Google Play-Store. Sobald es neue Informationen zum Ort und dem Zeitpunkt der Freigabe des Geschenks gibt, werden wir euch hier auf MeinMMO darüber informieren.

Wieso bekommen nicht alle Spieler diese Items? Der Hintergrund für die Geschenk-Aktion ist, dass Google Play der Haupsponsor des Pokémon GO Fests 2021 ist. Aus diesem Grund können auch nur die Play-Store-Nutzer auf dieses Geschenk zurückgreifen.

Das erwartet euch zum Pokémon GO Fest 2021

Wann findet das GO Fest statt? Das GO Fest findet am Wochenende vom 17. Juli 2021 bis 18. Juli 2021 statt. Dabei habt ihr an beiden Tagen jeweils die Möglichkeit im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr Ortszeit zu spielen. Neben vielen verschiedenen wilden Pokémon erwarten euch außerdem zahlreiche Boni, tolle Spezialaufgaben und legendäre Raids.

Darauf könnt ihr euch freuen: Niantic hat die Event-Tage in diesem Jahr wieder thematisch aufgeteilt. So liegt der Fokus am ersten Event-Tag auf dem Fangen wilder Pokémon. Diese wechseln sich in vier verschiedenen Habitaten ab. Da es hierbei auch einige Pokémon geben wird, denen ihr sonst im Spiel nur selten begegnet, solltet ihr diese Chance nutzen.

Der zweite Event-Tag steht dann ganz im Zeichen von legendären Pokémon. Aus diesem Grund findet ihr an diesem Tag alle legendären Monster, die es bisher im Spiel gab, in den Level-5-Raids. Auch hierbei wechseln sich die Raid-Bosse durch thematische Raid-Stunden ab.

Wer sich darüber hinaus ein Event-Ticket kauft, der hat außerdem die Möglichkeit dem mysteriösen Pokémon Meloetta zu begegnen. Dieses wird mit dem GO Fest erstmalig im Spiel auftauchen.

Doch das ist nicht genug. Wir haben uns deshalb angesehen, was euch zum Pokémon GO Fest 2021 noch erwartet. Alle Infos haben wir selbstverständlich für euch zusammengefasst.

Gehört ihr zu den glücklichen, die sich auf die zusätzlichen Items zum GO Fest freuen können oder geht ihr leer aus? Wie ist eure Meinung zu dieser Aktion? Schreibt es uns hier bei MeinMMO in die Kommentare.

Euch erwarten außerdem neben dem GO Fest noch weitere Events im Monat Juli. Welche das sind haben wir uns für euch angesehen und zusammengefasst.